https://ukraina.ru/20240513/1055035481.html

"Самые низкие тарифы в Европе". Украину ждёт убийственное повышение цены на свет

"Самые низкие тарифы в Европе". Украину ждёт убийственное повышение цены на свет - 13.05.2024 Украина.ру

"Самые низкие тарифы в Европе". Украину ждёт убийственное повышение цены на свет

С 1 июля жителей Украины ждет крупное повышение тарифа на электроэнергию ─ возможно, в 1,5 раза. Власти объясняют такое решение якобы самыми низкими тарифами в Европе и российскими атаками на энергосистему, но ничего не говорят про соответствующее требование МВФ.

2024-05-13T16:28

2024-05-13T16:28

2024-05-13T16:28

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Несмотря на почти двукратное повышение тарифов на электроэнергию на Украине летом прошлого года, в стране сохраняются самые низкие цены на этот вид услуг в Европе. Об этом на днях сообщили украинские СМИ. По их данным, в пересчете жители Украины платят 6 евроцентов за киловатт, сколько же, сколько в Турции. Для сравнения, в Германии электричество для населения стоит 40 евроцентов, а в Бельгии и Ирландии — 38 евроцентов.Сообщения вышли аккурат в преддверии очередного повышения тарифов, которое мотивируется тем, что они и так довольно низкие, а после уничтожения Россией значительной части электрогенерации Украины соответствующим службам нужны дополнительные деньги на ремонт и закупку энергии за границей.Отчасти все это так, но есть нюанс.В домайданном 2013 году тарифы на электроэнергию составляли 26 копеек для тех, кто потреблял до 150 кВт/час и 33,7 копеек для тех, кто потреблял больше. Цены росли регулярно и к 2023 году составили 2,64 грн/кВт-ч.После начала СВО рост объясняли разрушением энергетической инфраструктуры и необходимостью сбалансировать энергосистему для прохождения отопительного сезона. Но, как мы видим, поднимать тарифы начали гораздо раньше, а еще совсем недавно (после потери Запорожской АЭС, Херсонской ГЭС и т.д.) Украина продолжала экспортировать электроэнергию.По подсчетам советника премьер-министра и члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, долг населения за потребленную электроэнергию к началу 2024 года вырос на 15 млрд грн относительно довоенного периода. В том числе на 7,7 млрд грн только за 2023 год. Крупнейшими должниками стали Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области."Если, согласно последним опубликованным Госстатом данным, задолженность за электроэнергию (поставку и распределение) по состоянию на 31 декабря 2021 года составляла 7 млрд 765 млн грн, и за два года, по словам Бойко, она выросла до 15 млрд, то это, получается, увеличение на 100%", – считает Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины.Этот факт свидетельствует о том, что какими бы низкими относительно европейских ни были тарифы на Украине, платить по ним население не может.Мы посчитали, что в 2023 году средняя семья стала платить 601 гривну вместо 62-х в 2013 году по счету за свет. Казалось бы, это не так уж и много, но вопрос не в относительных цифрах, а в отношении к доходам и структуре расходов. По нашим расчетам, за десять постмайданных лет общая платежка для киевской семьи из четырех человек, проживающей в двухкомнатной квартире площадью 50 м2, выросла почти в восемь раз, а средняя зарплата — лишь в четыре раза. И это в гривне. В перерасчете же на доллар зарплата потеряла 11% (снизилась до 294 доллара после уплаты налогов), а платеж за квартиру вырос на 64%. И это не говоря о том, что средняя зарплата — показатель не релевантный. Большинство трудящихся зарабатывают гораздо меньше, а средние значения получаются с учетом тех немногих, которые зарабатывают гораздо больше.С начала СВО украинский Госстат не публиковал развернутую статистику по зарплатам, но по итогам 2023 года многим официальным службам Украины пришлось кое-что обнародовать из-за необходимости получения кредита от МВФ, который должен видеть всю отчетность. Однако эти данные очевидно натянуты и не согласуются с реальным положением вещей. По итогам 2023 года в Киеве сообщили о росте средней зарплаты аж на 17,3% (почти 460 долларов по курсу на конец года). Только это рост доходов по юрлицам с количеством наемных работников более 10 человек и с оговоркой, что цифры за 2022 и 2023 год будут уточнены после окончания действующих на период военного положения ограничений на публикацию статистической информации. То есть данные не точны и касаются далеко не всех слоев населения.Поэтому 28% платежа за коммуналку от одной средней зарплаты (или 14%, если семья с двумя работающими взрослыми) выглядит приемлемо, но только если предположить, что большинство реально имеет такие доходы, а это неправда.Для людей, которые получают суммы, приближенные к минимальной зарплате или средней пенсии, эти коммунальные платежи неподъемны, и 15 млрд долга за электричество тому наглядное подтверждение. Платеж от минимальной зарплаты составляет 55%, а от средней пенсии — 70%, не говоря уже о том, что минимальная пенсия в два раза меньше, чем обычная коммунальная платежка.Это одна сторона медали, если сравнивать тарифы на Украине и в Европе. Вторая — европейские зарплаты. В той же Польше в 2023 году средняя зарплата составляла 1656 долларов, а стоимость коммунальных услуг — около 100-160 долларов за двухкомнатную квартиру, а в отопительный сезон ─ до 213 долларов. Это больше, чем на Украине, но не в процентном отношении к зарплате. Поляки в отопительный сезон в среднем отдают только 13% от своих доходов, а жители Украины, как мы уже указывали — 28%.Та же история с польскими пенсионерами. По данным управления социального страхования Польши, минимальная пенсия в 2023 году по возрасту и при наличии необходимого стажа составляла около 397 долларов, средняя — 659 долларов.Таким образом, для польских пенсионеров коммуналка в отопительный период — это половина или треть пенсионного пособия соответственно. Как видим, это несколько отличается от того, как обстоят дела у пенсионеров на Украине. А ведь Польша — далеко не самая благополучная страна Евросоюза.Сказать, что дальнейшее повышение тарифов на Украине убийственно, значит ничего не сказать. Но оно будет, причем, по всей видимости, очень скоро.По словам и.о. гендиректора "Украинских распределительных сетей" Артема Мартынюка, Украине для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду нужно более миллиарда долларов, и без повышения тарифов не обойтись. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук и председатель профильного комитета Рады Андрей Герус, в свою очередь, заявили, что такое решение придется принять из-за необходимости восстановления энергосистемы после ракетных ударов России.Но суть в том, что на повышении, как обычно, настаивает МВФ, по очередным рекомендациям которого Украина должна провести "либерализацию рынка коммунальных услуг" взамен кредита, который почти полностью пойдет на оплату предыдущих кредитов.О каком повышении идет речь?Константин Ущаповский, председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отметил, что повышение "должно быть взвешенным", а единократный рост цен на электроэнергию не должен превышать 15%. То есть следующий ориентировочный тариф — 3 грн/кВт-ч. Эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко считает, что стоимость электроэнергии вырастет минимум на 50%.О более высоком тарифе на электроэнергию заявляет и председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он считает, что с 1 июля текущего года цены на свет поднимут с 2,64 грн/кВт-ч до 3,5 — 4 грн/кВт-ч. Это подтверждает и нардеп Алексей Кучеренко, который сказал, что Кабмин уже принял решение, а финальная стоимость обсуждается в диапазоне 3,5-4 грн/кВт-ч, то есть планируется подорожание еще в полтора раза, а вовсе не на 15%.Учитывая соотношение тарифов и зарплат, разговоры про самые низкие тарифы в Европе — не более, чем "антикриз" для успокоения населения. Впрочем, вряд ли этот "антикриз" может быть эффективным, поскольку результатом в любом случае будет новый рост долгов и отключение от услуг тех, кто не сможет платить.

https://ukraina.ru/20240407/1054341360.html

https://ukraina.ru/20240415/1054448492.html

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украина, европа, польша, мвф, укрэнерго, электроэнергия, тарифы, эксклюзив, юрий бойко, андрей герус, константин ущаповский, запорожская аэс