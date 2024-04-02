https://ukraina.ru/20240402/1054223858.html

Все потери Украины за 10 лет после Майдана: доходы и уровень жизни

Все потери Украины за 10 лет после Майдана: доходы и уровень жизни - 02.04.2024 Украина.ру

Все потери Украины за 10 лет после Майдана: доходы и уровень жизни

Половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил недавно замминистра экономики Украины Тарас Качка. Мы проанализировали, как изменилась жизнь и доходы граждан Украины за 10 лет после госпереворота и сколько стоил Украине разрыв с Россией.

2024-04-02T05:45

2024-04-02T05:45

2024-04-02T09:46

украина

запад

россия

госстат

кабмин

минимальная зарплата

пенсионеры

бюджет

инфляция

валюта

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Как мы писали ранее, нынешний 50-процентный дефицит бюджета Украина закрывает с помощью западного финансирования. Собираемые самостоятельно средства государство тратит на войну, а обеспечивает жизнедеятельность государства и все социальные выплаты за счет внешней помощи. Задержка с такой помощью может вызвать коллапс всех сфер общественной жизни."Нет подхода, что априори будем десятилетиями держаться помощи от партнеров. Будет сложно в любом случае возвращаться (в режим - ред.) самообеспечения… в контексте восстановления экономики, экспортного потенциала, привлечения инвестиций", — сказал Тарас Качка.Чиновник уточнил, что без этой помощи Украина не смогла бы поддерживать определенные социальные выплаты, в том числе и финансирование образования. Замминистра считает, что власти Украины на данном этапе не имеют простых решений для восстановления государства, общества и бизнеса. Вероятнее всего, правительству придется увеличивать налоги, чтобы восполнить проседание в экономике.Проблемы в экономике Украины значительно усугубились после начала СВО, однако, они начались раньше.Удар по доходамВ первый год после переворота в 2014 году инфляция на Украине составила 24,87% по данным Госстата. Зарплаты в то же время так не росли. При значительном росте цен официальная средняя заработная плата за 2014 год составила 3470 гривен или 302 в долларовом эквиваленте.В 2013 году этот показатель был 3274 гривен или 410 в долларовом эквиваленте, то есть после Майдана средняя зарплата уменьшилась более чем на 100 долларов. Домайданный долларовый эквивалент средняя зарплата преодолела только в 2020 году (11597 гривен или 433 доллара).По данным Госстата Украины за десять лет средняя зарплата в гривне выросла более чем в 4 раза — до 13 463 гривен на первый квартал 2023 года, однако в долларовом эквиваленте она упала почти на 60 долларов (до 363 долларов) по сравнению с домайданным значением. После уплаты налогов на руках оставалось еще меньше — 10805 гривен (около 294 долларов).Нельзя забывать, что средние зарплаты — это очень относительный показатель для понимания того, как живет население страны, так как большинство работников получает низкую заработную плату, и единицы — высокую. Средняя зарплата всегда выше, чем так называемая медиана — зарплата, которую получает менее оплачиваемая половина населения. Процент людей, получающих зарплату выше средней ниже, чем тех, кто получает меньшие суммы. А на неофициальных работах зарплата может быть еще меньше.С начала конфликта Госстат не публиковал развернутую статистику по зарплатам. И аналитикам приходилось опираться на другие источники информации (опросы, данные агрегаторов по поиску работы, заявления чиновников, данные международных организаций).По итогам 2023 года многие официальные службы Украины дали статистическую информацию по ряду вопросов, что вероятно связано с необходимостью получать финансовую помощь от стран Запада и МВФ, и попытками доказать свою способность возвращать долги.Госстат отчитался по итогам 2023 года о росте размера средней зарплаты на 17,3%, до 17442 гривен (почти 460 долларов по декабрьскому курсу) — сразу на 3 с лишним тысячи относительно первого квартала 2023 года. Нужно отметить, что данные они предоставили только по юрлицам с количеством наемных работников более 10 человек. И с оговоркой, что цифры за 2022 и 2023 год будут уточнены после окончания действующих на период военного положения ограничений на публикацию статистической информации. То есть эти данные нельзя считать релевантными. Это данные, которые Госстат решил показать. Мы не включали их в график.Согласно этим данным Госстата отрасли с самыми высокими среднемесячными зарплатами в 2023 году: информация и телекоммуникации – 37 946 гривен; финансовая и страховая деятельность – 34 393; авиационный транспорт – 31 391; профессиональная, научная и техническая деятельность – 23 413; государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 23 395.Ожидаемо, что секторы с наименьшими среднемесячными зарплатами: охрана здоровья — 14687, образование — 12 439 гривен; временное размещение и организация питания – 12 300; почтовая и курьерская деятельность – 11 830; деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 11 345; функционирование библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – 10 990.Госстат умолчал о доходах прокуратуры, военных, сотрудников СБУ, а ведь именно они помогают существовать нынешнему режиму на Украине. Среднемесячные расходы на зарплату одного прокурора в 2023 году были запланированы на уровне более 68 тысяч гривен (около 1800 долларов), а сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры — более 145 тысяч гривен (около 3900 долларов).Зарплаты военных могли достигать 120-150 тысяч гривен на передовой (3100-4000 долларов в 2023 году), хотя у рядовых вдали от фронта они стартуют с весьма "скромных" 20000 гривен (510 долларов).Сотрудники СБУ, оказывается ранее были недостаточно замотивированы, в 2024 году зарплату им хотят повысить — в рамках реформы обсуждается установление минимальной заработной платы для сотрудников на уровне 45 000 гривен (более 1100 долларов по курсу начала 2024 года), а средняя зарплата сотрудников СБУ может достигнуть 70 000 гривен (почти 1800 долларов).При этом зарплаты учителей в 2023, к примеру, составляли около 340 долларов, врачей около 400 долларов. Неквалифицированный труд и теневой сектор — это еще более низкие доходы. Продавщица в киоске может получать 900 гривен в сутки при работе 1 день через два — то есть 9000 гривен в месяц (240 долларов). Зарплаты продавцов магазинов примерно на том же уровне — 500 гривен за 10-12 часовый рабочий день. При пятидневке это около 10000 гривен в месяц (около 270 долларов).Перед конфликтом в 2021 году средняя зарплата составляла 14017 гривен или 521 доллар. Если предположить, что данные Госстата за 2023 год более-менее корректны (хотя бы для части населения), то долларовый эквивалент этой зарплаты все равно ниже (17442 гривен или 470 долларов). Кроме того, средняя зарплата в гривне выросла с 2021 года на 24%, а инфляция с 2021 года составила почти 49 % по данным МВФ или почти 41 % по данным Госстата.Показатели средней зарплаты в 2024 году в бюджете заложены на уровне 21 809 гривен (около 530 долларов при удержании прогнозного курса до 41 грн/долл.) К 2026 году Кабмин Украины прогнозирует рост средних зарплат до 30 260 грн. Однако, это увеличение только на инфляцию. При дальнейшей девальвации гривны реальная зарплата будет вновь снижаться.Можно констатировать, что даже по средним зарплатам Украине никак не удается выйти на уровень жизни до Майдана — инфляция и девальвация гривны постоянно съедают повышение зарплат. А с учетом роста потребительских цен и тарифов на коммунальные услуги, сокращения социальных программ (льгот и бесплатной медицины) положение населения катастрофически ухудшилось.Национальный критерий бедностиВ мае 2022 года в ООН заявляли, что затяжной конфликт может привести к тому, что 9 из 10 жителей Украины окажутся за чертой бедности, как в связи с разрушением инфраструктуры, так и из-за закрытия предприятий.ООН в отчете по Украине в 2023 году указывала, что 65% домохозяйств сообщили о снижении доходов с февраля 2022, а доля семей, для которых основным источником дохода является заработная плата за наемный труд, уменьшилась с 67% до 53%. Уровень безработицы в 2022 году оценивался в 25-26%. По данным ООН, 44% семей не могли себе позволить самое необходимое, а 43% сообщили, что ограничивают себя в потреблении или берут продукты в долг.Критерием определения абсолютной бедности на национальном уровне является прожиточный минимум. На сегодняшний день на Украине он составляет 2920 гривен (74 доллара) — это 2,5 доллара в день. Размер минимальной заработной платы на Украине в марте 2024 года составляет 7100 гривен ($181), минимальная пенсия — 2093 гривен в месяц (53 доллара).По данным Всемирного Банка показатель уровня дохода для крайне нищенствующего населения в наиболее бедных странах мира — 2,15 доллара на человека в день (64,5 доллара на человека в месяц). Для стран с уровнем дохода ниже среднего используется показатель 3,65 доллара в день (109,5 долларов в месяц), а в странах с уровнем дохода выше среднего — 6,85 долларов (205,5 долларов в месяц).С учетом высоких коммунальных платежей на Украине, где в отличие от стран Африки, климат не позволяет "обойтись" без тепла и других коммунальных услуг, расчетные данные для выживания должны быть еще выше, но даже по этим цифрам понятно, что на Украине крайне низкие социальные стандарты и часть населения живет в экстремальной нищете или бедности.На начало 2024 года Украина по показателю бедности вернулась на уровень 2002 года. Об этом рассказала в интервью РБК-Украина доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько."Когда мы начали оценивать бедность, с 2000 года, когда разработали прожиточный минимум, по этому критерию бедных было более 80%. В 2022 году - 60%. Мы за год с 2021-го в 2022 году вернулись на уровень 2002 года - с 40% бедности до 60%", — сказала эксперт.Она добавила, что "50% бедных — это опасный сигнал, а 60-80% — еще хуже".Минимальная зарплатаВ "додемократический" период в 2013 году при курсе доллара 8 гривен минимальная зарплата составляла до 1147 гривен или до 144 долларов.К началу 2014 года минималка немного повысилась до 1 218 гривен, но из-за роста курса ее долларовый эквивалент снизился — до 102 долларов. В 2015 году минимальная зарплата в долларах сократилась вдвое (до 56 долларов) из-за роста курса доллара до 22 гривен, хотя в гривнах она не изменилась.В 2017 году минимальная зарплата выросла более чем в два раза и в гривнах, и в долларах, но не превысила домайданный показатель в валюте – 3200 гривен или 120,3 долларов.Только в 2019 году она превысила аналогичный долларовый эквивалент до переворота и составила 161 доллар при 4 173 грн.Перед СВО минималка на Украине была 6000 гривен в 2021 году (220 долл.) и просела в 2023 до 200 долларов после начала конфликта и девальвации гривны в 2023 году, несмотря на повышение в гривнах до 6500 грн.В 2023 минимальный размер оплаты повысили до 6700 гривен, что составляло чуть больше 174 долларов. После уплаты налогов это почти 5400 или 140 долларов.В 2024 году минимальная заработная плата выросла с 6 700 гривен до 7 100 гривен (около 180 долларов по нынешнему курсу) с 1 января и обещают 8 000 гривен (203 доллара) с 1 апреля. Однако правительство может отложить повышение социальных стандартов при проблемах с внешним финансированием.Однако даже существующие социальные стандарты Украины катастрофические. Это подтвердил и искусственный интеллект. В начале 2024 года украинские журналисты из проекта The Telegraph рассчитали с помощью наиболее популярных моделей искусственного интеллекта необходимый уровень средней и минимальной заработной платы, а также прожиточный минимум в Украине. Нейронки сделали вывод, что существующие показатели (прожиточный минимум — 2920 гривен, минималка — 7100 гривен, средняя заработная плата по официальным заявлениям — 17935 гривен) не отвечают потребностям населения Украины.В исследовании были заложены следующие условия: аренда жилья (не в Киеве) от 4000-8000 гривен, коммунальные услуги — 1500-4000, 3000 на питание одного человека, 500 гривен на транспорт, 1000 на одежду и 500 гривен на непредвиденные расходы типа покупки лекарств.По поводу прожиточного минимума резюме было особенно жестким: "этой суммы не хватает, чтобы существовать, едва хватает на удовлетворение базовых потребностей: продуктов питания и, частично, коммунальных услуг" (Google Gemini), "абсолютно недостаточно для достойного существования" (Claude). По расчётам разных нейронок прожиточный минимум должен составлять 5000-15000 гривен, чтобы покрывать минимально необходимые расходы. Минимальная зарплата должна составлять 12000-17000 гривен, а средняя по почти единогласному мнению ИИ разных моделей — около 30000.ПенсияОсобенно тяжелое положение у пенсионеров. По данным на апрель 2023 года количество пенсионеров на Украине почти достигло 10,7 млн человек. В 2016 году их было более 12,1 млн и по подсчетам Пенсионного фонда Украины и Госслужбы статистики это был каждый третий гражданин страны. Сегодня число пенсионеров ниже, почти на 1,5 млн, но оставшихся в стране людей в целом меньше. Старикам сложнее покинуть привычные места, да и не позволяют средства и силы.В начале полномасштабного конфликта, когда из страны хлынул поток беженцев, множество стариков остались брошены. Иногда это был выбор пожилого человека, а иногда равнодушие близких. Вероятно, что процент пенсионеров относительно общей массы населения вырос после начала СВО.В 2013 году средняя пенсия на Украине достигла максимального значения за все годы независимости, составив 184 долларов в эквиваленте (1470 гривен). После обвала гривны в результате переворота она уменьшилась втрое уже к 2015 году до 66 долларов.А к 2016 году около 60% украинских пенсионеров получали пенсию ниже прожиточного минимума из-за того, что правительство не проводило перерасчет назначенных ранее пенсий с 2012 года.Средняя пенсия на Украине по данным Пенсионного Фонда в 2023 году составляла 5238 гривен (меньше чем до Майдана в долларах — 136 по актуальному курсу). Однако более чем у половины пожилых людей пенсии минимальные или близкие к ним.Минимальная пенсия на Украине в 2023 году составляет 2093 гривен в месяц (54 доллара). Такой размер социальной помощи получают те, кто до 65 лет не наработал нужный стаж и теперь не имеет права на пенсионные выплаты. Десять лет назад они получали 894 гривен или почти 112 долл. То есть тогда пенсионеры были вне группы "экстремально нищих".БезработицаНесмотря на скромные доходы большинства работающего населения рабочих мест на всех не хватает.В 2013 году официальный уровень безработицы составлял 1,5% (570 тысяч человек). Эти данные критиковали, так как люди редко становились на учет после потери работы."Сегодня мало кто из украинцев после потери работы идет в центр занятости. К тому же, основная часть потерявших работу, лишается статуса безработного на шестой месяц. Людей вынуждают работать на общественных работах за 1000 грн (примерно $120) в месяц. За эти деньги дешевле сидеть дома", — говорил в 2013 году в интервью ИА REGNUM украинский экономист Олег Богомолов.Согласно методике МОТ (Международная организация труда) безработных на Украине в 2013 году было 8% — 1,76 млн. человек.Только с 2013-го по декабрь 2019 года количество бюджетных работников на Украине сократилось с 9,7 миллиона до 7,3 (без учета Крыма на 2013 год).Из оставшихся в мае 2023 года на Украине 29 млн человек, по данным аналитиков "Украинского института будущего", работали только 9,1– 9,5 млн человек — это 31% населения."Если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек. Они и есть упряжка, которая везет на себе других — 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы", — говорится в их отчете.В прогнозных показателях Кабмина об экономическом и социальном развитии Украины на 2024-2026 годы ожидается, что количество людей в возрасте 15-70 лет, занятых в экономической деятельности увеличится до 12,3 млн в 2024 году и до 13 млн – в 2026 году. Отсюда можно сделать вывод, что количество населения, потенциально способного к экономической деятельности Кабмин Украины оценивает в 15,1 млн, вероятно, это с беженцами, покинувшими страну.По оценкам НБУ, уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ в 2023 году составил 19,0%."В то же время обострились различия между отдельными категориями безработных. Если до полномасштабной войны уровни безработицы среди мужчин и женщин были достаточно близки и шок первого квартала 2022 года увеличил безработицу среди обоих полов почти поровну, то в дальнейшем снижение безработицы среди мужчин происходило гораздо быстрее, что, вероятно, связано с мобилизационными процессами", — говорится в январском отчете Национального банка Украины.Некоторые эксперты также отмечают низкий уровень трудоустройства внутренне перемещенных лиц — одной из самых уязвимых категорий населения.

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украина, запад, россия, госстат, кабмин, минимальная зарплата, пенсионеры, бюджет, инфляция, валюта, коммунальные платежи, безработица, бедность, эксклюзив