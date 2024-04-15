https://ukraina.ru/20240415/1054448492.html

Цена Майдана. Как изменилась жизнь для граждан Украины за десять лет

Цена Майдана. Как изменилась жизнь для граждан Украины за десять лет - 15.04.2024 Украина.ру

Цена Майдана. Как изменилась жизнь для граждан Украины за десять лет

Цена Майдана: тысячи жертв, которых можно было избежать, тысячи политически преследуемых, миллионы беженцев, нищета, многомиллиардные долги, неподъемные тарифы, низкие социальные стандарты и туманные перспективы даже в случае заморозки текущего конфликта.

2024-04-15T14:04

2024-04-15T14:04

2024-04-15T14:04

украина

россия

экономика

тарифы

зарплата

цены

пенсии

майдан

демография

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103038/38/1030383887_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_11b7a3458f7b5f4c995af970f61dacac.jpg

Как все начиналосьДесять лет назад с Крымской весны начались территориальные и человеческие потери Украины. Вопрос о том, что стало первопричиной — вмешательство России в украинские процессы или народное волеизъявление крымчан и жителей Донбасса, не пожелавших жить в изменившейся после Майдана стране и не признавшего новые власти — является ключевым для понимания произошедшего. Он стал краеугольным камнем пропаганды и официальной риторики обеих стран.Для жителей России в основном очевидно, кто виноват в бедах Украины. Но на Украине спор о том, кто первый начал — сторонники Майдана или Крымской весны, — актуален до сих пор. Одни говорят "домайданились", другие винят во всем тех, кто поднял в ответ русские флаги.Тем красноречивее на фоне этого неоконченного спора говорят о результатах десяти постмайданных лет цифры, демонстрирующие состояние украинской экономики. Равно как и уровень жизни, особенно в сравнении с обещаниями и лозунгами госпереворота 2014 года.Долги, запасы и перспективыДо событий на Майдане, 11 ноября 2013 года курс доллара в НБУ держался на уровне 7,99 гривен. Уже спустя год девальвация гривны составила 100% и этот процесс продолжился в последующие годы. К февралю 2022 года доллар стоил уже 28,58 гривен, а в преддверие десятилетней годовщины переворота — 38,28. Всего за десятилетний период гривна обесценилась почти в пять раз.Ослабление гривны спровоцировало рост цен. Официально инфляция на Украине уже за 2014 год составила 24,87%. Рекордным был 2015 год с инфляцией более 43% и первый год после начала прямого конфликта — в 2022 году цены выросли на 26,6%.В 2014 году государственный долг Украины составлял около 65,6 млрд долларов. С тех пор он увеличился более чем в два раза в основном за счет роста внешней задолженности. По итогам 2023 года совокупный государственный долг Украины достиг рекордных 145,3 млрд долларов и составил около 85% ВВП. Дефицит бюджета только в этом году ожидается на уровне 20,4% от ВВП, а государственный долг может достичь 8,18 трлн гривен (220 млрд долларов или 104% от ВВП).Золотовалютные резервы Украины на конец сентября 2013 года после выплаты платежей по госдолгу составляли 21,6 млрд долларов. По итогам 2023 года на фоне роста государственного долга Нацбанк Украины заявил об увеличении золотовалютных резервов на 42% за прошедший год — они составили 40,5 млрд долларов. Фактически это исторический рекорд объема ЗВР за десять лет, осуществленный за счет "беспрецедентной мировой финансовой поддержки".С 2013 года ЗВР увеличились почти в два раза, но госдолг сейчас больше, чем ЗВР в 3,5 раза и будет расти, а возвращать Украине придется не только сами кредиты, но и проценты по ним.Деградировавшая на протяжении десяти лет экономика Украины за время конфликта перешла в состояние невозможности самовосстановления. Кроме того, боевые действия наносят как прямой, так и косвенный урон инфраструктуре и хозяйству в целом.Согласно совместной оценке украинского правительства, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины на конец 2023 года составляла 486 млрд долларов. А по оценке Европейского инвестиционного банка, в течение следующих десяти лет на восстановление Украины может потребоваться свыше 1 трлн долларов.Озвучиваемые суммы в три-семь раз выше, чем весь внешний долг Украины, с обслуживанием которого она не справляется. Запад же свои средства будет вкладывать только в виде кредитов и на условиях дальнейшего проведения выгодных ему реформ внутри страны.Вследствие роста закредитованности и новых требований кредиторов, Киев постоянно принимает тяжелые для населения экономические решения: повышает тарифы ЖКХ, урезает социалку, усиливает налоговое давление.Потери территорий и депопуляцияТерритории Украины в границах 1991 года составляли 603,5 тыс. км². После переворота 2014 года и последовавшего за ним конфликта на юго-востоке осталось 576,6 тыс. В связи с СВО по состоянию на начало 2024 года Украина потеряла 22% территории и сохраняет контроль над 467 тыс. км².Среди множества потерь постмайданной Украины — колоссальная убыль населения. По данным украинской службы статистики, на 2013 год в стране проживало 45,5 млн человек. Сейчас, по разным оценкам, — от 28 до 36 млн. Остановить процесс уменьшения численности населения Украина уже не сможет. Тому есть несколько причин: трудовая миграция до СВО, нежелание значительной части беженцев возвращаться даже после окончания конфликта, потеря наиболее способной к воспроизводству части населения в результате войны, утрата территорий вместе с населением, радикализация украинского общества и создание невыносимых условий для русских и связанных с Россией людей.Согласно подсчетам аналитического центра "Украинский институт будущего", по данным на 2023 год, после начала СВО численность населения Украины сократилась до 29 млн человек.Если эти оценки верны, то за десять лет после Майдана Украина потеряла примерно 36% своего населения — около 16,5 млн человек — и текущая тенденция сохраняется.При этом даже возвращение части беженцев после войны не разрешит украинский демографический кризис. Сегодня на одну женщину репродуктивного возраста на Украине приходится 0,7 детей. Этот показатель рождаемости в три раза меньше показателя воспроизводства населения (2,2 ребенка на женщину). Продолжительность жизни мужчин ниже украинской (57–58 лет) во всем мире наблюдается только у четырех африканских стран.Сколько беженцев не вернетсяЗа пределами страны, по данным ООН, остается 6,5 млн человек из покинувших страну после начала СВО. Но эти данные включают только официально зарегистрированных лиц и собраны по сообщениям правительств.Доля беженцев, которые интегрировались на новом месте проживания и не собираются возвращаться, растет. По некоторым оценкам, в случае окончания конфликта вернуть даже хотя бы 50-60% тех, кто уехал, будет трудно, так как другие страны будут решать свои демографические проблемы за счет молодых украинцев.По состоянию на март 2023-го, по данным ООН, временное убежище в странах Европы получили 4,7 млн украинских беженцев. Больше всего граждан Украины находится в Германии (1,14 млн человек, 17,% от общего мирового числа беженцев), Польше (956 тысяч человек; 14,7%) и Чехии (381 тысяч человек; 5,9%). То есть, на эти три страны приходится 52% украинских беженцев в Европе и 38% от общемирового количества.По данным ООН, на конец марта 2024 года беженцев в РФ было 1 млн 255 тысяч — больше, чем в любой другой стране мира и более 19% от общего количества. Эти данные совпадают с нашими оценками количества беженцев с Украины в РФ — 1 млн 230 тысяч человек по минимальным оценкам на 2023 год.Сколько новых граждан РФПо данным МВД РФ, с 2013 по июнь 2023 года число граждан Украины, в отношении которых было принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, составило 1 млн 795 тыс. человек. Эти цифры не включают жителей присоединенных к РФ регионов (Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) — они получали российские паспорта на других основаниях и не вошли в статистику ФМС и МВД. То есть автоматически приобрели гражданство в результате проведенных референдумов.Так, например, по данным переписи населения 2021 года, в Крымском федеральном округе проживало 2,5 млн человек.Согласно данным МВД России, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях численность российского населения превысила 3,2 млн человек. При этом часть населения оттуда выехала за пределы РФ в ожидании окончания боевых действий, а часть беженцев и жителей новых регионов сейчас может не получать документы по ряду причин, в том числе из-за опасений преследования со стороны украинских властей. После стабилизации ситуации число новых граждан РФ значительно вырастет.Всего же, по нашим подсчетам, после переворота 2014 года гражданами РФ предпочло стать уже 7,5 млн граждан Украины и их число будет увеличиваться.Удар по доходамОзвученные на Майдане обещания европейских зарплат и пенсий для населения закончились тем, что зарплаты такого уровня есть только у военных и тех, кто помогает удерживать власть (прокуроров, судей, сотрудников СБУ), или сам ей является (депутатов). Для всех остальных — коммуналка европейского уровня, подорожавшая в восемь раз. Средние зарплаты и пенсии на Украине не приблизились к европейским, и, несмотря на рост в гривне, в долларовом выражении за 10 лет они даже потеряли: средняя зарплата потеряла около 11%, а средняя пенсия — 27%.В 2013 году официальная средняя заработная плата составляла 3274 гривен или 410 в долларовом эквиваленте. Через год после Майдана она уменьшилась более чем на 100 долларов и составила 3470 гривен или 302 в долларовом эквиваленте. Домайданный долларовый эквивалент средняя зарплата преодолела только в 2020 году (11597 гривен или 433 доллара).По данным Госстата Украины за десять лет средняя зарплата в гривне выросла более чем в 4 раза — до 13 463 гривен на первый квартал 2023 года, однако в долларовом эквиваленте она упала почти на 50 долларов (до 363 долларов по актуальному тогда курсу) по сравнению с домайданным значением.Позже Госстат давал и более высокие показатели — 17442 гривен на конец 2023 года (почти 460 долларов по декабрьскому курсу), однако с оговорками, что данные предоставляются только по юрлицам с количеством наемных работников более десяти человек и с дополнением, что этот показатель будет уточнен после окончания военного положения. То есть эти данные нельзя считать релевантными.Зарплаты учителей в 2023, к примеру, составляли около 340 долларов (12 439 грн), врачей ─ около 400 долларов (14687 грн). Неквалифицированный труд и теневой сектор — это еще более низкие доходы. Зарплаты продавцов магазинов — примерно 500 гривен за 10-12 часовый рабочий день. При пятидневке это около 10000 (примерно 270 долларов) гривен в месяц .Даже по средним зарплатам Украине никак не удается выйти на уровень жизни до Майдана — инфляция и девальвация гривны постоянно съедают повышение зарплат. А с учетом роста потребительских цен и тарифов на коммунальные услуги, сокращения социальных программ (льгот и бесплатной медицины) положение населения катастрофически ухудшилось.Единственный социальный показатель, который на текущий момент вырос и в гривне, и в долларах за десять лет — это минимальная зарплата. В 2013 году при курсе доллара 8 гривен минимальная зарплата составляла до 1147 гривен или до 144 долларов. После Майдана она падала в долларовом эквиваленте, но в 2019 году превысила долларовый эквивалент до переворота и составила 161 доллар при 4 173 грн. После нескольких повышений, с апреля 2024 года, минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен (203 доллара).Несмотря на скромные доходы, рабочих мест на всех не хватает. В 2013 году уровень безработицы согласно методике МОТ (Международная организация труда) составлял 8% — 1,76 млн. человек. По оценкам НБУ, уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ в 2023 году составил 19,0%.Бедность и пенсияПенсионеры составляют треть населения Украины. По данным на апрель 2023 года, их количество на Украине составило почти 10,7 млн человек.В 2013 году средняя пенсия на Украине достигла максимального значения за все годы независимости, составив 184 долларов в эквиваленте (1470 гривен). После обвала гривны в результате переворота она уменьшилась втрое (до 66 долларов) уже к 2015 году. .Средняя пенсия на Украине, по данным Пенсионного Фонда, в 2023 году составляла 5238 гривен (меньше чем до Майдана в долларах — 135 по актуальному курсу). Однако более чем у половины пожилых людей пенсии минимальные или близкие к ним.Минимальная пенсия на Украине в 2023 году составляет 2093 гривен в месяц (54 доллара). Такой размер социальной помощи получают те, кто до 65 лет не наработал нужный стаж и не имеет права на пенсионные выплаты. Десять лет назад они получали 894 гривен или почти 112 долл. То есть тогда пенсионеры были вне группы "экстремально нищих" по критериям Всемирного Банка и имели доход более 2,15 доллара на человека в день.Услуги ЖКХ: долги, тарифы, рост платежекЗадолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2013 года составляла 11,2 млрд грн по данным Государственной службы статистики. За предыдущий 2012 год уровень расчетов составил 96,6% — позволить себе оплатить свет, воду и тепло могли практически все. Средний счет за услуги ЖКХ в начале 2013 года составил 551,6 грн (с отоплением). Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги в июле 2013 составили 242,7 грн (без отопления).По данным на конец 2021 года, граждане Украины имели задолженность за все виды жилищно-коммунальных услуг в 81,3 млрд грн. После начала СВО долги по коммунальным платежам не публикуются, но, по мнению некоторых экспертов, общая сумма задолженности перед различными поставщиками достигала 150 млрд грн уже весной 2023 года, и может составлять около 240 млрд грн на начало 2024 года.Правительство Украины в начале января 2024 отменило запрет на прекращение предоставления услуг ЖКХ населению в случае неуплаты, а также запрет на начисление и взыскание штрафов и пеней, несмотря на ранее принятое решение на время военного положения. Возврат пеней и штрафов и отключение от коммунальных благ не решит вопрос многомиллиардных долгов населения. Однако это значит, что катастрофическое положение самых бедных слоев населения будет ухудшаться. В перспективе накопившиеся долги могут привести к судебным тяжбам, аресту и возможной потере имущества.Всего же за постмайданные годы задолженность населения Украины за услуги ЖКХ выросла в семь с лишним раз к началу СВО и, по приблизительным оценкам, в 21,5 раз к началу 2024 года.Тарифы на ЖКХ выросли в зависимости от вида услуг на 150-1200%, отопление подорожало больше всего.Мы посчитали, как изменилась платежка за квартиру для киевской семьи из четырех человек, проживающей в двухкомнатной квартире площадью 50 м3 за 10 лет. Для них стоимость коммунальных услуг выросла почти в восемь раз. Напомним, средняя зарплата в гривне выросла только в четыре раза. Средний платеж за квартиру увеличился и в пересчете на доллары более чем на 60%, но средняя зарплата в долларовом эквиваленте потеряла 11%.Процент платежа от одной средней зарплаты – 28%, а от зарплаты семьи, где двое взрослых получают среднюю зарплату — 14%. Это приемлемо, но на практике, много ли таких семей? А для людей, которые получают суммы, приближенные к минимальной зарплате или средней пенсии, эти коммунальные платежи и вовсе неподъёмные. Такая платежка составляет 46% от минимальной зарплаты (после апрельского повышения), 70 % — от средней пенсии или в два раза выше минимальной пенсии.Эксперты прогнозируют, что в 2024 году стоимость коммуналки поднимется еще выше по требованию МВФ и США в рамках "либерализации рынка коммунальных услуг". Если учесть все обсуждаемые повышения тарифов – платеж может вырасти постепенно еще на две тысячи гривен.Цены на продуктыПо данным Госстата Украины продовольственные товары с 2013 года к концу 2023 года в основном подорожали в 5-10 раз: хлеб из муки высшего сорта подорожал на 809% — с 4,78 грн до 43,43, говядина почти в пять раз — с 54,17 грн за килограмм до 243,64 грн.В 2022 году цены на "стратегический продукт" – гречку — поднимались выше 100 грн за упаковку. Сейчас их смогли стабилизировать — они упали до 30,46 грн, но и это дороже более чем в три раза, чем в 2013 году (9,11 грн). Значительно подорожал рис — почти в семь раз — с 7,7 до 51,36 грн.Еще один важный продукт — сало — подорожал на 626% (с 23,89 грн до 173,5), хотя свинина прибавила только 309% от старой цены (47,28 грн – до Майдана и 193,6 грн сегодня). Фактически сало почти сравнялось в цене с мясом, хотя раньше было в два раза дешевле.Сметана и молоко подорожали более, чем в пять раз (до Евромайдана сметана стоила 18,73 грн, сейчас 104,27; молоко с 7,26 поднялось до 37,69). Упаковка сливочного масла в 200 гр прибавила к цене более 500% : с 12 до 74 грн. Яйца в 2013 году стоили 9,69, а в 2024 — 56,18 грн.Овощи, которые растут на Украине, выросли в цене к зиме 2023 в четыре-пять раз: картофель с 3,3 гривны подорожал до 15,13, морковь – с 3,47 до 11,43, лук с 3,91 до 15,09 грн.Цены продолжают расти. Они неоднородны в разных регионах Украины — в столице и на Западе страны продукты дороже. Значительные отличия в ценниках на продуктовую корзину в разных областях объясняется прежде всего неравномерным спросом. Вдали от линии боевых действий много внутренних переселенцев, лучше ситуация с трудоустройством и уровнем зарплат, то есть наблюдается платежеспособный спрос. Общая тенденция для всей Украины — рост цен на свежие овощи, молочку, мясо и импорт. Картофель, к примеру уже подорожал в два раза с зимы 2024 года до 28-32 грн за кг.Цена стартовавших в 2013 году изменений была огромной для населения Украины: большое количество жертв, которых можно было избежать, начиная с 2014 года, тысячи политически преследуемых, миллионы беженцев. Нищета на остатках страны, многомиллиардные долги, неподъемные тарифы, низкие социальные стандарты и туманные перспективы даже в случае заморозки текущего конфликта из-за потери государством самостоятельности и деградации экономики страны.

https://ukraina.ru/20240408/1054342044.html

https://ukraina.ru/20240407/1054341360.html

https://ukraina.ru/20240402/1054223858.html

https://ukraina.ru/20240401/1054221839.html

https://ukraina.ru/20240316/1053921214.html

украина

россия

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, россия, экономика, тарифы, зарплата, цены, пенсии, майдан, демография, беженцы, новые регионы, эксклюзив