https://ukraina.ru/20240407/1054341360.html

Как изменилась стоимость жизни на Украине за 10 лет. Рост тарифов ЖКХ

Как изменилась стоимость жизни на Украине за 10 лет. Рост тарифов ЖКХ - 07.04.2024 Украина.ру

Как изменилась стоимость жизни на Украине за 10 лет. Рост тарифов ЖКХ

На фоне сокращения западной помощи и отказа в реструктуризации долга от МВФ, на Украине все чаще говорят о дальнейшем повышении тарифов ЖКХ. Как изменились цены на коммунальные услуги за 10 лет и как это отразилось на кармане простого жителя Украины.

2024-04-07T14:16

2024-04-07T14:16

2024-04-07T14:18

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После 2014 года благосостояние жителей Украины существенно просело. Кроме того, что гривна существенно обесценилась, а доходы большинства населения так и не превысили домайданные значения, стоимость жизни выросла многократно. Огромное влияние на уровень жизни оказал рост цен и рост тарифов на коммунальные услуги.Как изменилась задолженность населения за услуги ЖКХЗадолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2013 года составляла 11,2 млрд грн по данным Государственной службы статистики. За предыдущий 2012 год граждане Украины заплатили за комуслуги 37 млрд грн. Уровень расчетов составил 96,6% —позволить себе оплатить свет, воду и тепло могли практически все. Средний счет за услуги ЖКХ в начале 2013 года составил 551,6 грн. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги в июле 2013 составили 242,7 грн (без отопления).По данным на конец 2021 года граждане Украины имели задолженность за все виды жилищно-коммунальных услуг в 81,3 млрд грн. Сообщалось, что из них около 34 млрд грн – за поставку и распределение газа, почти 27 млрд грн – за тепло и горячую воду, около 7,7 млрд грн – за поставку и распределение электроэнергии, почти 6,4 млрд грн – за водоснабжение и водоотведение, около 5,6 млрд грн – за управление многоквартирным домом, почти 1,3 млрд грн – за вывоз отходов.После начала СВО долги по коммунальным платежам не публикуются, как и другая украинская официальная статистика, но, по мнению некоторых экспертов, общая сумма задолженности перед различными поставщиками достигала 150 млрд грн уже весной 2023 года.По подсчетам советника премьер-министра и члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, долг населения только за потребленную электроэнергию к началу 2024 года вырос на 15 млрд грн относительно довоенного периода. В том числе на 7,7 млрд грн только за 2023 год. Крупнейшими должниками стали Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области."Если, согласно последним опубликованным Госстатом данным, задолженность за электроэнергию (поставку и распределение) по состоянию на 31 декабря 2021 года составляла 7 млрд 765 млн грн, и за 2 года, по словам Бойко, она выросла до 15 млрд, то это, получается, увеличение на 100%", – считает Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины.Если предположить, что темпы роста долга за другие коммунальные услуги аналогичны, то общий объем задолженности за коммунальные услуги может составлять уже около 240 млрд грн.После начала СВО, в городах, находящихся на линии боевых действий, местные власти вводили мораторий на начисление оплаты за услуги ЖКХ. Однако в реальности были случаи, что платежки продолжали приходить даже лицам, вынужденным покинуть свое жилье в результате боевых действий и на разрушенное в ходе боевых действий жилье.Правительство Украины постановлением от 5 марта 2022 года ввело запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае неуплаты или неполной оплаты, а также запрет на начисление и взыскание штрафов и пени. Тогда его срок был установлен до прекращения или отмены военного положения в Украине и применялся с первого дня СВО – с 24 февраля 2022 года.Однако в результате роста задолженности в начале января 2024 правительство Украины отменило этот запрет на прекращение предоставления услуг ЖКХ, а также запрет на начисление и взыскание штрафов и пеней.Возврат пеней и штрафов и отключение от коммунальных благ не решит вопрос многомиллиардных долгов населения, однако это значит, что катастрофическое положение самых бедных слоев населения будет ухудшаться. В перспективе, накопившиеся долги могут привести в судебным тяжбам, аресту и возможной потере имущества.Уже в 2023 году по данным реестра судебных производств общее количество гражданских дел на Украине выросло на 65% — до 982 тысяч. При этом среди них наибольше всего производств по взысканию долгов ЖКХ — 322 тыс. или 33%.Всего же за пост-майданные годы задолженность населения Украины за услуги ЖКХ выросла в 7 с лишним раз к началу СВО и по приблизительным оценкам в 21,5 раза к началу 2024 года.Как изменились тарифы за 10 летНа ряд тарифов на Украине действует мораторий до конца военного положения и 6 месяцев после его окончания. Речь идет об услугах централизованного отопления, горячего водоснабжения, газоснабжения.Цены на услуги, пересмотр которых не под запретом, постепенно растут. Кроме того, на практике тарифы могут значительно отличаться в разных городах, а горячая вода есть уже далеко не везде.Тарифы на электроэнергию в 2013 году составляли 26 копеек для тех, кто потреблял до 150 кВт/час и 33,7 копеек для тех, кто потреблял больше. Средняя семья из четырех человек по нормам потребления тратит 190 кВт/ч электроэнергии в месяц. При таком потреблении тарифы выросли для них за 10 лет на 700%.По данным Госстата только в 2023 году электроэнергия подорожала на 69,7%. Так, сейчас бытовые потребители платят по 2,64 грн/кВт-ч. Украинские СМИ объясняют повышение "разрушением энергетической инфраструктуры Украины", однако правительство Украины еще недавно продолжало продавать электроэнергию за границу.Средняя семья же стала платить 601 гривну вместо 62-х в 2013 году по счету за свет.Украина впервые прошла зиму 2023-2024 полностью на собственном газе. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев. Он назвал это "историческим событием" и пообещал "поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и в дальнейшем".В действительности украинским потребителям хватило собственного газа из-за сокращения объемов потребления в связи с потерей территорий, большим количеством беженцев и сокращением производства. До полномасштабного конфликта эксперты считали, что Украине может хватать собственного газа для обеспечения бытовых потребителей, а для промышленных уже необходимо закупать. Теперь же хватает всем оставшимся.В 2013 году газ стоил в среднем 0,93 грн за 1 кубометр (в зависимости от объемов потребления).Поскольку во время военного положения цена на газ для населения не может быть больше той, что применялась по состоянию на 24 февраля 2022 года, изменений на рынке за два года не было. На начало 2024 года за газ большинство жителей Украины платят 7,96 грн/м3. Это клиенты монополиста "Нафтогаза", который обеспечивает голубым топливом 97,6%, или 12,3 млн домохозяйств. Для остальных цена газа колеблется в пределах от 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр. Исключение составляет компания "Юниверсгаз", продающая кубометр газа за 27 грн.Семья из четырех человек с газовой плитой в месяц тратит согласно нормативам потребления 13,2 кубометра газа. А значит в 2013 году они платили за месяц 12,27 грн. А теперь они в месяц платят почти столько сколько ранее платили более чем за полгода — 105 грн — цена поднялась в 8 раз. Также есть отдельная платежка за доставку газа, а в марте 2024 некоторым потребителям придется платить еще и за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. В Киевской области, к примеру, средний платеж с квартиры за эту услугу составит 320 грн раз в три-пять лет.В 2013 году холодная вода и водоотведение стоили в Киеве 3,18 грн за кубометр, в некоторых городах немного дороже.Сегодня цены на холодную воду и водоотведение колеблются от 24,52 грн в Харьковской области до 45,97 грн за кубометр в Кировоградской области. В Киеве цена кубометра 30,38 гривны. В Запорожской области действуют самые высокие тарифы — 25 грн за кубометр для водоснабжения и 40,51 грн за кубометр для водоотведения — всего более 65 грн. В среднем по стране повышение в 10 раз и более за 10 лет.При потреблении семьей 8 кубометров воды в месяц их платеж изменился с 25 грн 44 копеек до 243 грн.Сложнее ситуация в небольших населенных пунктах, где решение о повышении тарифов на воду принимают местные власти. Например, в Куликовке Черниговской области стоимость кубометра холодной воды составляет 85 грн и ее планируют повысить до 124,1 грн. В этом случае для семьи, которая ежемесячно тратит 8 кубов воды, расходы увеличатся с 680 до 992,8 грн, а за 10 лет они выросли почти в 40 раз.Есть города, которые остались совсем без воды. Так, в Марганце, городе, который уже 8 лет живет без центрального отопления, теперь нет и качественной воды. Ранее город получал воду из Каховского водохранилища. Теперь в трубы смогли подать только техническую воду из Николаевского водохранилища и не всем. По словам мэра Марганца Геннадия Боровика только 80% людей обеспечены технической водой. Техническую воду большая часть людей использует, преимущественно, для стирки и смыва в санузле, даже мыть полы ей нельзя — остаются разводы. За водой для мытья и готовки, если позволяют силы и здоровье, ходят в пункты раздачи воды, которых по всему городу более 70.За эту воду начисления не производят, но, когда нормальное водоснабжение восстановят, тариф, по слухам, будет более 100 грн за кубометр (ранее власти обещали 46 грн за куб).В 2013 году один кубометр горячей воды стоил 16 грн. В 2024 году, например, в Киеве тариф 97,89 — подорожание более чем на 500%. Стоимость отличается в зависимости от региона: самые низкие тарифы в Одессе — от 69,48 гривны за кубометр, самые высокие в Луцке — от 109,52 гривны за кубический метр горячей воды.При потреблении 6,4 кубометров горячей воды на семью платеж за десятилетие вырос со 102 грн до 626 грн в месяц.Отопление в 2013 году стоило 2,91 гривны за обогрев 1 м2 площади квартиры. В 2023 году отопление в Киеве стоит 38,5 грн за м2, или 1654,41 грн за 1 гкал, в зависимости от того, есть ли в доме теплосчетчик. Наиболее низкими тарифы на отопление являются в Одессе (30,76 грн за м3, или 1229,2 за 1 гкал), и наиболее высокими, например, в Тернополе (42,24 грн за м3, или 1746,82 за 1 гкал).Для семьи в Киеве, проживающей в двушке площадью 50 м2 без счетчика отопления счет вырос за 10 лет более чем в 10 раз — со 145 грн в месяц до 1925 грн.В 2013 содержание придомовых территорий в столице стоило 2,41 грн за 1 кв. м квартиры. В 2018 году этот тариф реформировали и передали в ведение сообщества владельцев многоквартирных домов или управляющей компании. Сейчас стоимость этой услуги в Киеве составляет 5-6 грн за 1 кв. м квартиры, то есть выросла примерно в 2 раза.Сколько теперь платятМы посчитали, как изменилась платежка за квартиру для киевской семьи из четырех человек, проживающей в двухкомнатной квартире площадью 50 м2 за 10 лет. Для них стоимость коммунальных услуг выросла почти в восемь раз. Напомним, средняя зарплата в гривне выросла только в четыре раза. Средний платеж за квартиру увеличился и в пересчете на доллары на 64%, но средняя зарплата в долларовом эквиваленте потеряла 26%.Процент платежа от одной средней зарплаты – 28%, а от зарплаты семьи, где двое взрослых получают среднюю зарплату — 14%. Это приемлемо, но на практике, много ли таких семей? А для людей, которые получают суммы, приближенные к минимальной зарплате или средней пенсии, эти коммунальные платежи и вовсе неподъёмные. Такая платежка составляет 55% от минимальной зарплаты или от средней пенсии — 70%. Ну и она в два раза выше минимальной пенсии.Можно предположить, что у экономных пенсионеров меньше платежка, но все, на чем можно сэкономить (газ, вода, свет) – это менее половины ежемесячных платежей в отопительный сезон. Пример — знакомые пенсионеры из одного крупного города юго-востока Украины получают на двоих около 8000 грн пенсии (один из них ближе к средней, другая — ближе к минимальной). Их счета за квартиру зимой были 3000-3300 грн. Лекарства по возрасту и заболеваниям для одного из них еще 4000-5000 грн. Что остается на продукты? То, что удается заработать или выручить от продажи личных вещей и книг, либо ожидать помощи от детей, которые также в тяжелом положении.Дальнейшее повышение тарифов просто убийственно для большинства граждан Украины. Если учесть все обсуждаемые повышения тарифов, счет за услуги может вырасти еще на пару тысяч грн. Но это произойдет не одномоментно, вероятно, сначала повысят тариф по газу (плюс 50 грн к платежам), свету и холодной воде (450 и 80 грн к среднему платежу соответственно), а горячую воду и отопление могут пересмотреть ближе к новому отопительному сезону.Не Европа, но уже почтиОдно время на Украине на платежках за коммуналку на обороте печатали сравнительные расчеты на сколько в стране ниже цены за ЖКХ услуги, чем в той или иной европейской стране. Один знакомый пенсионер возмущался, что никто не упоминает сколько получают люди в этих странах.Так вот, к примеру, средняя зарплата в соседней с Украиной Польше составляла 1656 долларов в 2023 году (6 610 злотых). Стоимость коммунальных услуг в Польше составляет в среднем около 400 – 650 злотых (100-160 долларов) за двухкомнатную квартиру, а в отопительный сезон до 850 злотых (213 долларов).Такие тарифы — это все еще дороже, чем действующие сегодня на Украине, но в процентном соотношении к зарплате, затраты поляков ощутимо ниже — им приходится отдавать всего 13% от одной средней зарплаты в отопительный сезон.Польским пенсионерам тоже полегче, чем украинским. По данным польского управления социального страхования, минимальная пенсия в 2023 году по возрасту и при наличии необходимого стажа составляла 1588 злотых (около 397 долларов). Средняя пенсия 2630 злотых (659 долларов). То есть даже для них зимние коммунальные платежи — это половина или треть пенсионного пособия соответственно.Кроме того, как мы писали ранее, данные по средней зарплате на Украине во время военного положения нельзя считать релевантными — реальные доходы населения ниже.Будет еще дороже?Все чаще говорят о повышении и "замороженных" тарифов — зимой 2024 года уже речь шла о сохранении заморозки не до конца военного положения, а до конца отопительного сезона.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце 2023 года заявил, что цены на услуги ЖКХ до конца отопительного сезона остаются без изменений: "Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений".Эксперты прогнозируют, что в 2024 году стоимость коммуналки поднимется еще выше из-за отсутствия финансовой помощи от США. Грабеж населения является планом "Б", если Штаты не проголосуют за новый пакет помощи. Кроме того, на повышении тарифов настаивают сами США и МВФ. По их рекомендации Украина должна провести "либерализацию рынка коммунальных услуг".Население убеждают, что основные причины повышения тарифов связаны с ростом цен на газ, электроэнергию и другие энергоносители на мировом рынке и ростом расходов по ремонту и обслуживанию коммунальной инфраструктуры, поврежденной в результате войны. Немалую роль играет уменьшение количества потребителей услуг. Оставшихся пугают прекращением их предоставления, если они не смогут понести все издержки.Как могут вырасти тарифы в 2024 годуОценки экспертов в отношении новых тарифов отличаются. Так, председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский отметил, что повышение "должно быть взвешенным". По его мнению, единократный рост цен на электроэнергию не должен превышать 15%, то есть следующий ориентировочный тариф — 3 грн/кВт-ч.Эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко считает, что стоимость электроэнергии вырастет минимум на 50%. О более высоком тарифе на электроэнергию заявлял и председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он считает, что в 2024 году потребителям придется платить за электроэнергию 5-6 грн за киловатт-час.Тарифы на холодную воду и водоотведение по всей стране дважды пытались повысить в 2023 году, но отложили это решение из-за критики. Однако 5 февраля 2024 года на сайте Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг появились данные об изменениях в тарифах на воду. Например, сообщали, что уже весной киевлянам цены на воду могут повысить более чем на 34% (средний платеж увеличится на 80-90 грн), а с июля стоимость увеличится еще на 15%.Сообщалось, что стоимость холодной воды вырастет в среднем на 50% уже с 1 апреля 2024 года. Так, "Днепрпроводоканал" повысит тариф до 37,6 грн за кубометр, а "Киевводоканал" – до 40,7 грн. Средняя платежка вырастет на 50-100 грн. Например, проживающая в Киеве семья из четырех человек с потреблением 8 кубометров воды в месяц сегодня платит 243 гривны, а после введения изменений расходы возрастут до 325 грн.Другие тарифы в 2024 году могут вырасти следующим образом:— газ подорожает в два этапа: сначала до 11-13 грн за м³, затем — до 15 грн. за м3;— тарифы на тепло и горячую воду подорожают по разным оценкам на 50 — 80% в зависимости от региона.Сообщается, что повышение тарифов следует ожидать после завершения отопительного сезона (в мае-июне 2024 года). Это не так сильно сразу ударит по кошелькам граждан.Эксперты обещают, что повышение цен будет уравновешиваться субсидиями для населения. На практике пенсионеры часто как огня боятся этих субсидий и платят полную сумму, несмотря на грабительские тарифы. Кроме того, субсидию нельзя получить, если есть задолженность за коммуналку, просроченная на три месяца и более. А при таком росте общей задолженности, о которой мы писали выше, долги могут быть очень у многих.

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украина, мвф, нафтогаз, укрэнерго, тарифы, коммунальные платежи, жкх, цены, эксклюзив, киев, харьковская область, юрий бойко, алексей чернышев, денис шмыгаль