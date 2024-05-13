https://ukraina.ru/20240513/1055022065.html

Западная Украина за минувшую неделю. Страшилки от пограничников и частная дорога за бюджетные средства

Западная Украина за минувшую неделю. Страшилки от пограничников и частная дорога за бюджетные средства - 13.05.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю. Страшилки от пограничников и частная дорога за бюджетные средства

Румыния и Венгрия предоставляют убежище украинским мужчинам, которым удается переплыть Тису. А вот польские пограничники возвращают на Украину уклонистов, переплывающих Западный Буг.

2024-05-13T04:37

2024-05-13T04:37

2024-05-13T04:37

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Реки Тиса и Западный Буг по-разному опасны для уклонистовКоличество желающих нелегально пересечь границу через реку Тиса, отделяющую Закарпатскую область от Румынии и Венгрии, стало настолько большим, что Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) организовала сразу несколько сюжетов-страшилок в киевских СМИ.В Тисе с начала военного положения обнаружили тела 28 мужчин, пытавшихся незаконным способом пересечь линию границы. Об этом 10 мая в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко."Уже зафиксировано в реке Тиса 28 случаев, когда обнаруживали тела погибших. Скорее всего, это те, кто пытался нелегально покинуть Украину, и направлением для этого выбрал для себя линию границы по реке Тиса. Если сюда добавить труднодоступные горные местности или другие участки границы – это уже более 35 случаев", – рассказал он.Демченко подчеркнул, что Тиса – коварная река. Она имеет стремительное течение, там есть и корни деревьев, и места, куда может затягивать течение. "Недостаточность сил у нарушителей во время преодоления реки и коварные места приводят к тому, что человек теряет жизнь из-за необдуманных и бессмысленных действий при попытке незаконного пересечения границы", – запугивал потенциальных уклонистов представитель ГПСУ.Конечно, полковник Демченко не комментировал информацию о том, что в некоторых извлеченных из Тисы телах были пулевые ранения, ведь пограничники рапортуют исключительно о "предупредительных выстрелах, чтобы остановить нарушителей". При этом киевское издание "Украинская правда" (УП) на прошлой неделе подготовило большой репортаж о ситуации на украинской стороне Тисы, главным героем которого стал майор-пограничник Олег Селезнев, изображенный в американском стиле "охотника за головами"."Накрученные российскими страшилками мужчины мобилизационного возраста готовы платить за бегство порой настолько крупные суммы (в среднем – от 4 до 10 тысяч долларов), что даже самые ожесточенные короли контрабанды бросают свои накатанные схемы и по торговле сигаретами, и переходят на "живой товар". Ожидаемо, такой высокий спрос порождает предложение. Поэтому самой большой проблемой становятся те, кто соглашается организовать нелегальную переправу. С ними и ведёт свою собственную войну на западном фронте один из героев нашего репортажа майор Олег Селезнев", – говорится в репортаже УП.Пограничник водил журналистов вдоль легендарной реки, о которой народ уже сочиняет песни ("Ой, ты, Тиса, река Тиса, ты жизни моей завеса. Мог бы жить, не тужить – утонул, чтоб не служить"). При этом гости из Киева – тоже мужчины мобилизационного возраста, однако они попасть в лапы печально известного Закарпатского ТЦК и дальше на фронт явно не боятся. Это и неудивительно, ведь информационная война против собственного населения для киевских властей не менее важна, чем боевые действия на Востоке. Главная их задача на этот раз – запугать потенциальных "уплывистов" через Тису."Наглое бегство из Украины в Румынию – среди бела дня, прямо с парковки супермаркета, построенного вплотную к государственной границе, – получило огласку, ведь его случайно сняли, а потом выложили в интернет. На самом же деле даже на этих кадрах можно рассмотреть, насколько истощён беглец из-за Тисы. Ему чудом удалось выйти из воды. Несмотря на кажущуюся простоту плана и вроде бы спокойную на вид воду, под её поверхностью кроется стремительное течение, смертоносные коряги и камни", – говорится в сюжете.Однако следующие кадры фактически перечеркнули все страшилки. "Беглеца-пловца с парковки супермаркета по ту сторону Тисы встретили румынские пограничники, дали сухой тёплый плед, напоили чаем и повезли оформлять как беженца. Ведь именно такого отношения к беглецам от войны требуют международные конвенции", – признали журналисты УП.При этом 9 мая руководитель Территориальной инспекции пограничной полиции Сигету-Мармацией уезда Марамуреш (на границе с Закарпатской областью) Флорин Коман сообщил, что с февраля 2022 года около 11 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет нелегально пересекли границу Румынии, убегая от мобилизации.19 украинских мужчин, сказал Коман, погибли, пытаясь попасть в Румынию: 11 утонули в бурных водах реки Тиса, а остальные погибли в высокогорье Карпат, пытаясь одолеть горные хребты без должной одежды и обуви, в том числе и зимой. За последние два года румынские спасатели спасли 108 граждан Украины только в Марамуреше. Это один из трёх уездов Румынии, куда в основном прибывают нелегалы-украинцы – вместе с Сучавой и Сату-Маре.Офицер румынской пограничной полиции также отметил, что после незначительного уменьшения количества беглецов из Украины в 2023 году с начала этого года оно снова начало расти. Так, в период с начала января по конец апреля 2024 года румынские пограничники зафиксировали 1218 случаев незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию. В них участвовали 2373 гражданина Украины, из которых 1028 в уезде Марамуреш, 1066 в Сучавском уезде и 279 – в Сату-Маре.Из общего количества выявленных на так называемой "зелёной границе" Румынии 97,24% являются гражданами Украины, сказал Флорин Коман. На момент обнаружения они обратились за временной защитой в Румынии, ни одного случая выдачи таких людей в Киеве не было.Аналогичная ситуация и в Венгрии. По просьбе журналистов прокомментировать слухи о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вроде бы ведёт переговоры об экстрадиции военнообязанных украинцев из ЕС, вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен 6 мая заявил, что все беженцы с Украины находятся в Венгрии в полной безопасности, и получают всю возможную помощь."Для закарпатских венгров такая защита также наша национальная обязанность, в случае с украинцами – это гуманитарное и юридическое доказательство, поскольку не может быть выдан никто, чья жизнь будет под угрозой", – заявил Шемьен. Чиновник, также отвечающий за национальную политику, отдельно заверил, что официальный Будапешт не будет выдавать украинских граждан против их воли. "Киев хочет отправить их на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам с Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", – подтвердил вице-премьер Венгрии.А вот позиция властей Польши остается неопределенной. Министры обороны и иностранных дел этой страны публично выступили за выдачу Киеву украинских мужчин мобилизационного возраста, а глава польского МВД, которое, собственно, призвано это делать, заявил, что выдачи не будет. Однако украинцев, нелегально пересекающих польскую границу, польские пограничники возвращают назад – в отличие от их румынских и венгерских коллег.Так, 7 мая Западное управление ГПСУ сообщило, что Пограничная стража Польши выдала Украине в порядке реадмиссии двух военнообязанных беглецов-нелегалов. Мужчины переплыли Западный Буг, и нелегально пересекли польскую границу. На другом берегу реки их задержали польские пограничники, и оперативно передали украинским коллегам, – не предоставив предусмотренной законодательством Польше и ЕС возможности обратиться за временной защитой.Губернатор Львовщины тратит бюджетные средства на бизнес своего отцаВторой год киевские власти борются с расходами местных бюджетов на инфраструктурные проекты, в частности, на ремонт и строительство дорог. В большинстве областей Западной Украины подобные расходы если не свели к нулю, то радикально сократили. Однако на Львовщине и дальше строят дороги, и финансируют это строительство из областного бюджета.Львовский активист и волонтер Святослав Литинский 9 мая опубликовал видео о строительстве новой дороги в горном курортном поселке Схидница. Стоимость работ более 27 миллионов гривен, из них более 23 млн грн – это деньги из областного бюджета. При этом новая дорога в Схиднице ведет к частному рекреационному комплексу, который вместе с партнёрами строит отец начальника Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого – Зиновий Козицкий. На видео прекрасно видно, что дорога продолжается уже на территории этого комплекса, для удобства его посетителей.Строит комплекс львовская компания "Нормаз Плаза", совладельцем которой указан известный бизнесмен Виталий Ломакович. Недавно его заподозрили в хищении 44 млн грн на строительстве военного лицея в Червонограде. Сам Ломакович называет это дело сфабрикованным, сейчас идет следствие.А вот другая часть этого бизнес-проекта в Схиднице официально принадлежит отцу нчальника Львовской ОВА Зиновию Козицкому. Комплекс возводят в три очереди. Согласно генплану, здесь будет девять домиков для отдыха, ресторан, котельная, трансформаторная подстанция и паркинг."Инвестиции частного бизнеса в экономику нашей страны – это весьма важное дело, тем более во время военного положения. Другое дело, когда для частного проекта привлекают десятки миллионов из бюджета. Особенно во время войны, когда каждую гривну нужно использовать на усиление нашей обороноспособности, в поддержку нашего войска.Дорога в Схиднице – это очень показательный пример того, как проявляется цинизм во власти. Публично чиновники и политики обещают что угодно, но если речь идет о личных шкурных интересах, то областной бюджет могут легко использовать как свой собственный кошелек или карман. 23 млн грн закопали в километр дороги, а могли закупить более тысячи FPV-дронов", – патетически возмущается издание Zaxid.net, принадлежащее мэру Львова Андрею Садовому, главному политическому оппоненту губернатора Максима Козицкого.В свою очередь, сайт LVIV.MEDIA, принадлежащий Зиновию Козыцкому, в феврале 2024 года сообщал, что стоимость строительства этой дороги в Схиднице составляет всего 13 млн грн. Однако, как свидетельствуют данные портала государственных закупок Prozorro, ещё в июле 2023 года Схидницкий поссовет заключил договор с "Онур конструкцион интернешнл" на 27,5 млн грн.Глава Схидницкой общины Иван Пиляк в комментарии LVIV.MEDIA рассказывал, что ремонт улицы обеспечит не только проезд клиентов в частный комплекс, но и якобы "даст доступ к цивилизации жителям хутора Гута, который расположен за ним". Однако из репортажа Святослава Литинского видно, что дорога ведет исключительно к объектам, совладельцем которых является Зиновий Козицкий. Пока его медиа-ресурсы не ответили на очередную информационную атаку оппонента.Более подробно о том, что происходило на Украине на минувшей неделе можно прочитать в статье Павла Волкова Украина за неделю. СБУ и ТЦК в каждый дом.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html

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Олег Хавич

украина, румыния, венгрия, руслан демченко, андрей ермак, андрей садовый, ес, офис президента, мвд, эксклюзив