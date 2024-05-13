https://ukraina.ru/20240513/1055017914.html

Украина за неделю. СБУ и ТЦК в каждый дом

Украина за неделю. СБУ и ТЦК в каждый дом - 13.05.2024 Украина.ру

Украина за неделю. СБУ и ТЦК в каждый дом

Украинские военнообязанные в ожидании 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации массово увольняются и залегают на дно, Польша начала выдавать украинских уклонистов, незаконно пересекших границу, а Си Цзиньпин отправился в европейское турне, чтобы получить поддержку для китайского мирного плана.

2024-05-13T04:12

2024-05-13T04:12

2024-05-13T04:21

эксклюзив

украина

европа

китай

олаф шольц

эммануэль макрон

виктор орбан

ес

сбу

всу

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Конец "спокойной жизни""Спокойной жизни, которой жила часть украинцев, приходит конец", — так представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин обозначил 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации.В то же время эта "часть украинцев" уже совсем иначе смотрит на перспективу оказаться российскими гражданами. По крайней мере, это начинает казаться более приемлемым, чем отправка в окопы в качестве "пушечного мяса" с непонятно какими целями — ведь если военную победу и выход на границы 1991 года уже не рассматривают как реалистичный сценарий ни на Западе, ни на самой Украине, то в чем смысл умирать в окопах?Ну и тот факт, что военкомы даже сейчас действуют так, будто закон о мобилизации уже вступил в силу, не добавляет энтузиазма, а лишь только ощущение, будто живешь в оккупации в собственной стране.Так нардеп Украины и секретарь оборонного комитета Роман Костенко сообщил, что мобилизуют людей с бронью и отсрочкой, которые пошли обновлять свои данные в ТЦК. "Приходит человек, который работает, извините, на оборонном предприятии, или производит что-то для армии, на серьезных предприятиях, обновить данные, чтобы получить бронирование. У него могут забрать телефон, провести ВВК, и он потом звонит уже, когда едет в учебный центр", — говорит нардеп.В сети появилось видео из Львова, где полицейские валят на землю мужчину и надевают на него наручники, в то время, когда военкомы отгоняют женщин, пытающихся вступиться за мужчину. В Одесской области более десятка вооруженных людей на микроавтобусе с замаскированными номерами схватили адвоката, который присутствовал на обыске у подзащитного, и отвезли в ТЦК. В одном из криворожских ТЦК умер 44-летний Артем, которого, по словам родственников, избили. В Тернополе пьяные сотрудники ТЦК избили мужчину, который шел в магазин за водой после того, как он попросил их предъявить документы. У мужчины закрытая ЧМТ, сотрясение мозга и переломы. Незаконно мобилизовали 25-летнего игрока футбольной команды "Хуст" на Закарпатье. Его взяли прямо на городском вокзале несмотря на то, что закон, снижающий мобилизационный возраст до 25 лет еще не вступил в силу. Сотрудники футбольного клуба говорят, что другие команды отказываются ехать на матчи в Хуст из-за действий ТЦК.И военкомы понимают, что действуют незаконно. Хмельницкий ТЦК начал угрожать 5-8 годами тюрьмы тем, кто снимает действия его сотрудников на видео. Это якобы ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). "Съемка мест пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК Хмельницкой области во время выполнения ими мероприятий оповещения военнообязанных граждан приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на военную службу для защиты Украины, а также приводят к подрыву авторитета Вооруженных Сил Украины в обществе", — говорится в сообщении.Бежать со всех ногКонечно, раз эти формы и методы незаконны, подрыв авторитета неизбежен. Так, для водителей автобусов, которых начали снимать прямо с рейсов (что будет с пассажирами — неважно), авторитет государства перестал играть какую-либо роль вообще. Работающие на международных рейсах водители после пересечения границы бросают машины и уезжают в Европу. Это же касается и тех, кто занимается грузовыми перевозками. "Иногда машины бросают сразу после пересечения границы прямо с грузом, оставляют на стоянке, отключают телефон и уезжают, но таких случаев не так много, так как водитель несет ответственность за груз, а это уже уголовная ответственность. Чаще грузовики бросают после того, как разгружаются: ставят на стоянку, сбрасывают геолокацию и уезжают", — рассказывает представитель транспортной компании.Даже смертельная опасность не останавливает уклонистов. На прошлой неделе нашли шесть трупов мужчин, утонувших при попытке переплыть Тису. Одному из них недавно исполнилось 20 лет. По данным румынской полиции, за время войны 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста незаконно сбежали в Румынию. Большинство попросили защиты, заявив, что не хотят воевать. 19 человек погибли, переплывая Тису и переходя горы. При таких обстоятельствах принятый Радой во втором чтении законопроект о заочных штрафах для уклонистов (от 17 до 60 тысяч гривен) вряд ли кого-то остановят.Зато почти 11 тысяч уголовных дел остановили из-за мобилизации обвиняемых. Причем, среди мобилизованных не только обвиняемые в мелких преступлениях, но даже в изнасилованиях и заказных убийствах. Среди остановленных дел обнаружилось дело главы грантоедского "Центра противодействия коррупции" Шабунина, который в 2017 году напал на другого грантоедского журналиста. Основание для остановки дела — зачисление Шабуина в воинскую часть, но ирония в том, что он подделал документы о службе, касательно чего открыто еще одно дело. Естественно, народ, не стремится в ТЦК, видя, как поступают самые патриотичные патриоты."Недолго песенка будет играть, потому что СБУ постучит в двери каждому. Игрушечный, букетно-шоколадный период в Украине заканчивается... Лучше не говорите глупости и не говорите того, что вредит государству. Что касается мужчин, думаю, что подавляющее большинство пройдет ТЦК и ВВК", – сказала на днях в эфире журналистка Наталья Мосейчук.И это, пожалуй, единственное правдивое заявление украинских журналистов.Трудовой ресурс для Европы, но вопрос еще не решенК сожалению, вырваться из Украины в Европу уже не гарантия безопасности. В Ирландии мужчины родом из Украины, вышли на протест с плакатами: "Украина, прекрати мучить мужчин", "Я не пушечное мясо", "Украина больше не демократия", "Права человека для всех", но такого мнения не всегда придерживаются европейские власти. По крайней мере, тенденция выглядит не хорошо."Украинским мужчинам больше не рады" в главном пункте приема беженцев в Нидерландах, пишет местная газета NRC. Оказывается, одиноким мужчинам и парам без детей в Нидерландах стали отказывать в убежище. Премьер Литвы Ингрида Шимоните пообещала не депортировать военнообязанных, но пригрозила отказом в постоянном проживании для уклонистов. А Польша создала прецедент, выдав Украине двоих военнообязанных — 31-летненего жителя Сумской области и 26-летнего жителя Донецкой области, которые нелегально пересекли польскую границу. Их передали украинским пограничникам, полиция составила админпротоколы, а представители ТЦК выдали повестки.Посол Польши на Украине отреагировал на это событие словами о том, что мужчин призывного возраста силой из Польши возвращать не будут, но что с ними делать "Варшава еще не решила". Посол сказал, что в правительстве его страны существуют "разные мнения по этому поводу"."Если идет война, надо защищаться. Но на практике не все люди готовы это делать. Помню, как в начале полномасштабной войны многие украинские мужчины возвращались на Украину. Но я понимаю, что все добровольцы это уже сделали. Возможно, помогут какие-нибудь стимулы" – сказал он.Итак, одно мнение — стимулировать военнообязанных возвращаться, усложняя им условия пребывания в европейских странах. Но действительно есть и другое мнение. Так Forbes считает, что экономика Польши пострадает, если украинских мужчин начнут высылать. В отчете Deloitte говорится, что вклад украинских беженцев в ВВП Польши в 2023 году составит 0,7–1,1%, а в долгосрочной перспективе вырастет до 0,9–1,35%, поскольку в отличие от многих других беженцев, беженцы из Украины идут работать в промышленность, транспорт и строительство. Из более 1 млн украинских беженцев в Польше, мужчин призывного возраста — 371 тысяча.Канцлер Германии Шольц тоже считает, что украинские трудовые ресурсы важны для его страны. Он заявил, что "трудоустройство ведет к безопасности проживания". "Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", — сказал Шольц, пообещав, что те, кто устроится на легальную работу, точно не будут депортированы.Фрондирующая Венгрия, по словам премьера Жольта Шемьена, тоже не собирается никого выдавать. "Мы не расследуем, подлежит ли человек, по мнению украинских властей, призыву на военную службу или нет. Исходя из принципов гуманности, мы не позволим отправить их на смерть. Каждый беженец из Украины у нас находится в полной безопасности и получает всю помощь, будь то венгерская или украинская", — заявил он.И все же польский прецедент — это первая ласточка. Переговоры с ЕС об условиях выдачи уклонистов Украина без сомнения ведет.Люди увольняются, а Вашингтон не конфисковывает российские активыЕвропейская экономика выигрывает от наплыва трудовых ресурсов из Украины. А вот украинской экономике приходит конец, причем не только из-за войны, но и из-за политики властей. Представители бизнеса сообщают, что сотрудники-мужчины собираются массово увольняться после 18 мая, когда вступит в силу закон об ужесточении мобилизации. Они хотят минимизировать свое появление на улице и просят перевести их на уделенку, а если это невозможно, то готовы даже потерять работу, лишь бы не попасть в ТЦК. "Напуганные штрафами и требованием везде носить военный билет сотрудники-мужчины хотят массово залечь на дно", — сообщает украинским СМИ один из предпринимателей. И это касается даже тех предприятий, у которых есть бронь, поскольку немало случаев, когда человек с бронью приходит обновлять данные в ТЦУ и, вместо возвращения на работу, отправляется в учебный центр ВСУ. То есть Украина не исполняет свои же собственные законы, а значит никто не будет никому верить — лучше перестраховаться. Кто будет работать — непонятно.А тем временем Нацбанк в инфляционном отчете прогнозирует резкое повышение тарифов на свет. Нардеп Алексей Кучеренко подтвердил этот прогноз, заявив, что Кабмин уже готовит подорожание электроэнергии в 1,5 раза. Возможно, это произойдет уже с 1 июня.А с финансированием Украины западными странами не все так хорошо, как многие предполагали после недавнего решения Конгресса США. Конгресс выделил деньги на закупку вооружений, т.е. на финансирование американского ВПК. Что касается пополнения украинского бюджета, который более чем на половину зависит от внешних вливаний, деньги идут только из Европы и их недостаточно. Попытки США надавить на ЕС, чтобы передать Украине замороженные российские активы, успехов не имеют. Европа, конечно, зависима от Вашингтона, но передача денег может спровоцировать массовый отток иностранного капитала из ЕС — инвесторы просто потеряют доверие, поскольку больше сохранность их денег не будет гарантирована. Так что послы ЕС смогли согласовать только вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. И то, глава фонда Euroclear, в котором хранятся замороженные российские активы, Валери Урбен выступила против передачи даже доходов, поскольку "это может негативно повлиять на финансовые рынки".И самое интересное в этой истории то, что конфисковывать российские активы не собираются даже в США. Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не готов объявлять о каких-либо решениях по конфискации активов РФ, несмотря на принятый закон, который дает Байдену такие полномочия. Одно дело полномочия, а другое — конфискация. Ни о чем подобном речь пока не идет.А идет речь только об одном — о торгах об условиях мирного договора.Си предлагает Европе китайский мирный планПродолжается европейское турне председателя КНР Си Цзиньпина, которое связано с попыткой нащупать противоречие между ЕС и США, а также между разными странами ЕС в российско-украинском вопросе и убедить как можно большее количество правительств поддержать китайский мирный план. Для Китая это вопрос, прежде всего, санкций, международной торговли и цепочек поставок.На встрече с президентом Франции Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже он сказал, что Китай, Франция и ЕС должны противодействовать эскалации боевых действий на Украине и создавать условия для мирных переговоров. Естественно, Си предлагает КНР, как единственного возможного посредника для поддержания контактов со всеми сторонами конфликта. Си еще раз напомнил, что поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но такой, которая будет признана и Киевом, и Москвой. Этим он показал, что на швейцарском саммите, где не будет России, Китая тоже не будет.Макрон, риторика которого в последнее время удивляет многих своей показушной воинственностью, ответил, что "международная ситуация требует евро-китайского диалога больше, чем когда-либо" и нужно отказываться от логики экономических войн, обеспечив "справедливые правила для всех".Из Парижа лидер КНР отправился в Будапешт, где премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Китай "одним из столпов нового мирового порядка" и поддержал китайскую мирную инициативу. Это значит, что на саммите в Швейцарии Венгрия не поддержит "формулу мира" Зеленского. Орбан заявил, что сегодня Европа стоит на стороне войны и Венгрия является единственным исключением, так как призывает к немедленному прекращению огня и компромиссным мирным переговорам.Интересно, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал к перемирию в Украине и к мирным переговорам с РФ, так как западные санкции не оказали ожидаемого эффекта безо всякого визита Си. "Теперь единственный способ разрешить этот кризис — вовлечь всех, сначала перемирие, а затем мир", — заявил он.По словам Крозетто, Европе не должна отказываться от любого возможного пути дипломатии и стараться еще больше, а отправка оружия на Украину нацелена только на одно — на получение "времени и условий для достижения перемирия и мира". Если верить Крозетто, то летом 2023 года, перед украинским контрнаступлением, он призывал Зеленского отказаться от этого "обреченного на провал" плана.Впрочем, гражданская война на Украине вряд ли закончится, даже если будет подписано формальное перемирие с Россией. Состояние украинского общества просто не позволит в ближайшие годы переформатировать систему для мирной жизни. Нельзя десятилетие учить людей ненавидеть друг друга, а затем надеяться, что Украина будет единой. Так в киевской школе №37 учитель физкультуры назвал ученика "сепарской гнидой" и стал грозить матами из-за того, что парень родом из Луганской области не туда поставил швабру. А в Ковеле Волынской области местные начали толкать и оскорблять переселенцев с Востока Украины, которые слушали российскую музыку. Таких случаев очень много и становится все больше. Известное стихотворение Майдана "Никогда мы не будем братьями" — это не столько про Украину и Россию, сколько про разные регионы Украины и про ненависть к "омоскаленным" гражданам. Устойчивого мира без денацификации, конечно, быть не может.Более подробно о целях визита Си Цзиньпина в Европу можно прочитать в статье "Китай развязал мешок с деньгами". Си Цзиньпин в Европе строит единую судьбу человечества?

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