Подполковник ФСБ ответил, почему Россия не уничтожила ATACMS "на подвозе", и чем это в итоге грозит - 10.05.2024 Украина.ру
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Подполковник ФСБ ответил, почему Россия не уничтожила ATACMS "на подвозе", и чем это в итоге грозит
Подполковник ФСБ ответил, почему Россия не уничтожила ATACMS "на подвозе", и чем это в итоге грозит - 10.05.2024 Украина.ру
Подполковник ФСБ ответил, почему Россия не уничтожила ATACMS "на подвозе", и чем это в итоге грозит
Почему ВС РФ не уничтожили переданные Западом Киеву ракеты ATACMS еще на путях подвоза. На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2024-05-10T04:15
2024-05-10T04:15
новости
сергей храпач
фсб
atacms
ракеты
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Он добавил, что если нанести удар по такому автомобилю, а он окажется гражданским, это выльется в неприятности на геополитическом уровне и усугубит эффект от проведения СВО.Храпач подчеркнул, что таким образом ВС РФ смогли бы перехватить 5–10 таких ракет, а это не сильно поменяет ситуацию на фронте, ведь счет идет на сотни таких ракет.Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что новая техника от Вашингтона для ВСУ, включая ATACMS, существенных успехов на поле боя для ВСУ не принесет.Эксперт уточнил, что ATACMS создаст некоторое напряжение для российских ПВО, однако подчеркнул Липовой, Россия имеет опыт уничтожения баллистических ракет как на земле, так и в воздухе.Липовой о F-16 и ATACMS: попытки обучения ВСУ становятся главной причиной провалаА вот военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник акцентировал внимание на том, что передача ATACMS Киеву значит, что США ведет против России уже не прокси войну.Эксперт подчеркнул, что американцы дают Киеву эти ракеты и сами запускают из "Хаймарсов". Причем наводят вооружение тоже спутники США."Куда будут лететь эти ATACMS с дальностью стрельбы на 500 километров? Они же могут достать до окраин Москвы. Эти ракеты – это чисто американская тема от начала и до конца. Украина к ним не имеет никакого отношения", - подчеркнул Крапивник."Это война против нас и наших детей": эксперт о том, cмогут ли ракеты ATACMS достать до окраин МосквыВ конце апреля стало известно, что Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.Ранее американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже два раза использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории. Кроме того, российское оборонное ведомство недавно сообщало о перехвате трех ATACMS над Черным морем.Отмечается, что этот вид вооружения был передан Киеву в рамках нового пакета военной помощи. Большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что новый пакет американской помощи Украине не поможет, зато набьет американские карманы.ИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
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новости, сергей храпач, фсб, atacms, ракеты
Новости, Сергей Храпач, ФСБ, ATACMS, ракеты

Подполковник ФСБ ответил, почему Россия не уничтожила ATACMS "на подвозе", и чем это в итоге грозит

04:15 10.05.2024
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Читать в
Почему ВС РФ не уничтожили переданные Западом Киеву ракеты ATACMS еще на путях подвоза. На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Может быть, и могли [уничтожить], а возможно, не знали, когда их переправят. Об этом же не кричат - мы сейчас ракеты Украине повезем. Прошла "тихая" фура с какими-нибудь транзитными евросоюзовскими номерами, с надписью Transport International Router. Такие машины на самом деле не очень большие по габаритам. А в десяти подобных фурах можно перевезти огромный арсенал. И как понять: яблоки или ракеты она везет? Как их проконтролировать?" - отметил подполковник.
Он добавил, что если нанести удар по такому автомобилю, а он окажется гражданским, это выльется в неприятности на геополитическом уровне и усугубит эффект от проведения СВО.
Храпач подчеркнул, что таким образом ВС РФ смогли бы перехватить 5–10 таких ракет, а это не сильно поменяет ситуацию на фронте, ведь счет идет на сотни таких ракет.
Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что новая техника от Вашингтона для ВСУ, включая ATACMS, существенных успехов на поле боя для ВСУ не принесет.
Эксперт уточнил, что ATACMS создаст некоторое напряжение для российских ПВО, однако подчеркнул Липовой, Россия имеет опыт уничтожения баллистических ракет как на земле, так и в воздухе.
Липовой о F-16 и ATACMS: попытки обучения ВСУ становятся главной причиной провала
А вот военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник акцентировал внимание на том, что передача ATACMS Киеву значит, что США ведет против России уже не прокси войну.
Эксперт подчеркнул, что американцы дают Киеву эти ракеты и сами запускают из "Хаймарсов". Причем наводят вооружение тоже спутники США.
"Куда будут лететь эти ATACMS с дальностью стрельбы на 500 километров? Они же могут достать до окраин Москвы. Эти ракеты – это чисто американская тема от начала и до конца. Украина к ним не имеет никакого отношения", - подчеркнул Крапивник.
"Это война против нас и наших детей": эксперт о том, cмогут ли ракеты ATACMS достать до окраин Москвы
В конце апреля стало известно, что Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".
Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости
Ранее американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже два раза использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории. Кроме того, российское оборонное ведомство недавно сообщало о перехвате трех ATACMS над Черным морем.
Отмечается, что этот вид вооружения был передан Киеву в рамках нового пакета военной помощи. Большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что новый пакет американской помощи Украине не поможет, зато набьет американские карманы.
ИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
4 мая, 09:38
Над Крымом сбили четыре ракеты ATACMSНад Крымом средствами ПВО сбили четыре ракеты ATACMS. Об этом сообшили 4 мая в Минобороны РФ
 
НовостиСергей ХрапачФСБATACMSракеты
 
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