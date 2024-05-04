https://ukraina.ru/20240504/1054892834.html

Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра

Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра - 04.05.2024 Украина.ру

Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся испортить России 9 мая неожиданной атакой на Крымский мост. Как и когда это может произойти, в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.

2024-05-04T12:06

2024-05-04T12:06

2024-05-04T12:06

интервью

крым

крымский мост

всу

россия

украина

днепр

день победы

запад

спецслужба

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Эксперт также заверил, что наши спецслужбы внимательно следят за ситуацией. Но предупредил, что все же россиянам необходимо быть начеку. Ведь Служба безопасности Украины (СБУ) может готовить иные диверсии.Украина при поддержке Запада открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост, заявила на брифинге 3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.— Сергей Валентинович, Зеленский обещает западным кураторам компенсировать провалы в Работино и Очеретино ударом по Крымскому мосту. Какова вероятность атаки на него со стороны ВСУ?— Весьма высокая. В 2018 году наш президент сказал, что Крымский мост — символ воссоединения Крыма с материковой Россией. Соответственно, удар планируется именно по такому символу. Сам объект не несет критического стратегического значения с точки зрения снабжения группировки российских войск.А вот политический смысл моста играет важную роль. Война — это как правило бизнес-проект, который нуждается в пиаре. Ее развязывают политики, а наживаются на ней предприниматели. Так вот для своего "бизнес-проекта" Зеленскому обязательно нужен рекламный ход, чтобы показать "инвесторам" боевых действий (коллективному Западу), что деньги тратятся правильно.Поэтому цель — поразить Россию прямо в сердце, сломав ее символ, сделав больно нашему президенту, накануне или между инаугурационными мероприятиями и Днем Победы.— Зеленский в конце марта впервые заявил о возможности переговоров с Россией без идеи выхода на границы 1991 года. Что он подготовит документ о "разрешении всех вопросов" и в "правильное время" передаст его Москве. Некоторые эксперты заявляют, что это как раз 7–9 мая, когда украинцы нанесут удар по Крыму, а после Киев предъявит этот документ. Ждать ли нам массированной атаки?— Конечно, стоит ждать. Для большого наступления у ВСУ нет ни сил, ни средств. Для локальных атак, возможно, найдутся ресурсы.Вспышка (я так это назову) на Крымском мосту, в случае реализации атаки ВСУ, конечно, будет обсуждаться во всем мире с тем или иным подтекстом. Под это дело удобно пропихивать свои инициативы, ведь каждый хочет максимально урвать для себя и своей страны.Украинцы желают навязать свое мнение для переговорного процесса, завершить его. Но такие агрессивные действия Киева вряд ли изменят позицию властей России, которая основывается на том, достигли или нет мы целей СВО. Скорее, наоборот, усугубят наш негатив к переговорам и маловероятно, что они состоится.Однако сам факт того, что уже не звучат призывы вернуться к границам 1991 года, говорит о многом. Например, что люди на той стороне, видимо, готовы к конструктивному диалогу.— Почему стратегические операции ВСУ, планы их проведения чуть ли не публично обсуждаются? А как же секретность?— Секретность, я думаю, присутствует в тактических аспектах операции. Как будут готовить атаку на мост, какие силы и средства привлекут, где они будут размещаться. Тут же сотни людей задействованы, техника различная, боевая. Привлекут диверсантов, террористов либо непосредственно ВСУ станут исполнителями и с помощью авиации или каких-то морских дронов нанесут удары по объекту.Может быть, вообще атаки на Крымский мост не будет, а прилетит по другой цели. Вот тут и секретность: отвлечение на заранее негодный объект.— Крымский мост может быть обманкой?— Конечно! Возможно, даже спецслужбы Украины могут проводить какие-то мероприятия, не очень скрываясь, именно для этого. Ума не предложу, только по какому еще объекту ВСУ, СБУ могут ударить.Они вряд ли могут совершить теракт, похожий на трагедию в "Крокусе", поскольку ими всё делается на публику. Борьба [Украины] идет для западного избирателя, который финансирует боевые действия. Ему не покажут убийство несколько десятков, сотен, тысяч мирных жителей.Украинской армии нужно какое-то огневое поражение ВС РФ в каком-то месте в каком-то масштабе. С учетом состояния ВСУ мало вероятно, что они смогут устроить массовую битву с освобождением серьезного населенного пункта.Скорее всего, как я уже говорил, они совершат локальное действие, чтобы показать, что западные инвестиции работают эффективно. "Давайте еще помощь. Будем осваивать денежные средства американских и европейских налогоалательщиков".— По-вашему, как все-таки могут атаковать Крымский мост: диверсии, водный или воздушный путь, с использованием как в прошлый раз фуры?— Через фуру возможно. Но маловероятно, что диверсанты будут повторяться. Все прекрасно понимают возможные варианты нападения. На мосту стоят кордоны, которые досматривают машины.Соответственно, в любом случае в период инаугурации президента России и до 9 мая, когда все ожидают этот диверсионный акт, по мосту скорее всего запретят движение тяжеловесному транспорту. Или будут досматривать абсолютно всё.Кроме того, тротиловой шашкой весом 300 грамм никакого ущерба такому мосту, кроме как клоунского, не нанести. Поэтому, вероятней всего удар произведут с помощью ракетных систем, которые раньше использовались.Есть разные технологии. Они могут глушить и ослеплять наши средства ПВО. Скорее всего начнут с массовой атаки дронами и дешевыми ракетами. А после нанесут удар военно-морскими БПЛА или более дорогими американскими, французскими ракетами.Но опять же, это будет символичная акция. Ракеты не могут привести к полному уничтожению этого моста. Они лишь нанесут ему локальные повреждения, которые мы в течение одной-двух недель устраним и восстановим работоспособность объекта.Россия может нанести удар возмездия. Ведь надо помнить, что и через Днепр в Киеве много мостов стоит, которые пока не поражаются российскими вооруженными силами (ВС РФ). Тут украинскому руководству надо понимать и взвешивать решения, отдавая приказ об атаке на мост.— Почему мы не наносим удар на упреждение? Или у нас до сих пор нет морального обоснования ракетных ударов по центрам принятия решений?— Я думаю, нет морального обоснования. Поскольку все заявленные цели спецоперации — это не физическое уничтожение украинского руководства, либо Украины как страны. Соответственно, удар по гражданской инфраструктуре не вписывается в этот концепт.Поэтому маловероятно, что будут упреждающие удары. Хотя мы можем бить по скоплению сил, средств противника, направленных на совершение диверсионно-террористических актов.Но, снова повторюсь. Если вдруг будет разрушен Крымский мост в какой-то степени, конечно, по днепровским мостам удар нанесут. Возможно, не по всем, но по некоторым точно — чтобы ситуацию уравновесить.В то же время хочу отметить, что даже во время войны существуют различные коммуникативные каналы между противоборствующими странами, в том числе на уровне спецслужб. Общаются либо напрямую, либо через посредников доводится информация —что следует делать, а что нет.Например, во время Великой Отечественной Гитлер замыслил применить на Восточном фронте против нас массовые отравляющие вещества. Ему был сделан посыл со стороны Советского Союза через западных партнеров, что если Берлин на это пойдет, всю Германию союзники зальют газом. Гитлер не стал реализовывать свою угрозу.— Но люди этого не понимают. Они призывают, цитирую, "6 мая бить из всех орудий по Одессе, Харькову и Киеву. А лучше уничтожить тоннель под Ла-Маншем между Францией и Англией!"— Тут только история нас рассудит. Увидим, кто в итоге окажется на скамье нового Нюрнбергского трибунала. Возможно, люди, принимающие решения в нашей стране, понимают, кто там должен сидеть, поэтому воздерживаются от нерациональных решений с точки зрения геополитики — от уничтожения мирных граждан.Например, та же Одесса по сути украинским городом стала только после образования Украинской ССР. Считаю, неправильно со всех точек зрения уничтожать этот город. Это касается и Харькова тоже.— Насколько Крымский мост защищен?— После трагических событий со взрывом моста 10-тонной фурой более усиленна техническая составляющая для контроля проезжающего транспорта и лиц, которые находятся в окружении объекта, но не являются сотрудниками, обслуживают его.Плюс используют технические средства для контроля за акваторией, воздушным и водными пространствами. Они могут перехватывать и сбивать морские дроны, и воздушные различные цели.Здесь, думаю, сделано максимально возможное. Сил и средств вполне хватит, чтобы обеспечить безопасность и функционирование этого моста — насколько это возможно. Квалифицированные и опытные военнослужащие, сотрудники органов безопасности, Росгвардии, полиции — все включены в систему обороны этого объекта.Однако мы с вами говорили уже в наших интервью, что абсолютных условий защиты нет ни для чего. Ни одна спецслужба не может спасти на 100% свое государство от всех проявлений диверсантов или террористов. Минимизировать максимально их совершение может, но полностью исключить — нет.Периодически мы видим обстрелы со стороны Украины по Крыму. Возможно, они направлены на то, чтобы выявить точки размещения наших систем ПВО и поэтому последние до поры до времени не стреляют. Ведь противник может рассчитать, как обойти ПВО, если ты знаешь, где она находится и каким вооружением оснащена.— В экспертном сообществе идут дискуссии о том, что летом нас ждет масштабное воздушное сражение за Крым после поставок F-16 на Украину. Что думаете об этом?— Я бы, наверное, не согласился с этим. У многих людей, особенно моего возраста и старше, воздушные бои ассоциируются с фильмом "В бой идут одни старики". Таких сражений уже никто не ведет. Все проходит дистанционно, с помощью современных технологий. Дроны, роботы, всевозможные автоматизированные системы. Человек лишь придаток к машине.Украине дадут, по разным оценкам, от 30 до 100 штук F-16. Такой воздушный парк, не может переломить ситуацию и обеспечить ВСУ превосходство в небе над полями, где идут бои.Более опасно, если противник использует эту авиацию, как носителей ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения наших ПВО, могут совершенно спокойно наносить удары по последним и ослеплять их. А дальше — бить по российским НПЗ и логистическим объектам, где происходит максимальная перевозка военных грузов.Также может быть опасность для военного состава и мирных жителей, поскольку средство поражения, доставки F-16 позволяет в пределах 300–400 километров наносить удары. Storm Shadow, например, даже до 500 километров добивают.Правда, нас убеждают, что такое оружие пока не поставляется ВСУ. А некоторые эксперты пишут, что, если Украина получит "Фальконы" (F-16), мы устроим так называемую соколиную охоту "Фалькон" – "Сокол". Я считаю, это шапкозакидательские настроения.Противник у нас серьезный, техника у него тоже грозная, многофункциональная, которая может эффективно бороться со нашими средствами ПВО и РЭБ. Нельзя этого недооценивать!— И что нужно делать?— Необходимо планировать мероприятия, которые позволят углубить защиту наших средств ПВО и дистанционно F-16 поражать. Тут нужны профессионалы в этой области, которые тонко понимают тактические характеристики этой техники, могут оценить ее количество и предложить решение для противостояния.— Киев получил долгожданные ракеты ATACMS. Почему мы не смогли их уничтожить на путях подвоза, пока они не попали к ВСУ?— Может быть, и могли, а возможно, не знали, когда их переправят. Об этом же не кричат — мы сейчас ракеты Украине повезем. Прошла "тихая" фура с какими-нибудь транзитными евросоюзовскими номерами, с надписью Trans International Road.Такие машины на самом деле не очень большие по габаритам. А в десяти подобных фурах можно перевезти огромный арсенал. И как понять: яблоки или ракеты она везет? Как их проконтролировать?Если нанести удар по гражданскому автомобилю, а там не будет ракеты, это выльется в неприятности на геополитическом уровне и усугубит эффект от проведения СВО. И нужно ли такую операцию проводить?Ну, перехватим мы 5–10 таких ракет. Сильно это поможет изменить ситуацию [на фронте]. Вопрос идет на сотни таких ракет.— Какие еще диверсии и где может готовить СБУ?— Украинцам важно сдержать наступление российских войск на свои территории для того, чтобы построить большой кордон для возможного "контрнаступа", либо заморозки конфликта. Какими методами они это могут делать?В первую очередь, думаю, им нужно затруднить снабжение российской группировки всеми видами довольствия, топлива, боеприпасами, оружием, живой силой и техникой. Для этого ВСУ необходимо поражать транзитные узлы, автодороги, железнодорожные переправы, мосты —все, что связано с нашей логистикой.Как правило, это ближний или тактический тыл, там, где происходит перераспределение материальных ценностей и находятся армейские склады. По ним и будут наносить удары. Потому что, например, обстреливать или взрывать мост через Амур, условно говоря — это требует больших сил, средств, а эффекта будет ноль.Переговорный процесс ведь зависит от возможности сопротивляться одних и способности наступать других. Соответственно, у ВСУ есть задачи в этом направлении. Плюс за конфликтом наблюдает мировое сообщество, которое не хочет участвовать в третьей мировой войне и тоже ищет удобного момента для переговоров.— Может ли на праздники в Москву или Подмосковье прилететь беспилотник?— Да, такое возможно. Ведь дроны прилетают не с той стороны — их запускают с территории РФ засланные диверсанты. Ранее ведь административные границы между РСФСР и УССР никак не выделялись. Да и после распада СССР рубежи остались условными.Поэтому "шастать" туда-сюда с беспилотником, к сожалению, не так сложно. Тем более что на это [диверсии и теракты] есть спрос у спонсоров этой войны. Украина же должна Западу показать эффективность от ВСУ — вот мы запустили дрон, он взорвался, условно, на территории новой Москвы.Поэтому опасаться стоит. Призываю всех обращать внимание на странных людей, которые появляются ни с того ни с сего в дачных кооперативах, там кучкуются, уклоняются от общения и разговоров, перетаскивают какие-то коробки и так далее. Сразу стоит сообщать в полицию и другие органы.Понятно, что СБУ или ВСУ серьезный ущерб московскому региону вряд ли нанесут, но пропагандистский эффект против СВО и панические настроения могут иметь место. А солдатам, воюющим на фронте, тяжело выносить, что в тылу не верят в то, что они делают правильное дело, защищают свою страну, обеспечивают безопасность государства.Поэтому остерегаться стоит, но паниковать нет.— Ждать ли наступления российской армии на Харьков?— Я думаю, что да. Вопрос только во времени. Для серьезного наступления нужны большие силы и средства. Пока же имеющихся ресурсов хватает для постепенного продвижения, а для охвата клином сил противника в котел — нет.То есть мы не увидим сегодня танковых клиньев, которые были в 44-м году, когда Советский Союз проводил операцию "Багратион". У нас и не стоит задача, условно, к 9 мая или 12 июня чего-то захватить или кого-то куда-то отогнать. Важно беречь личный состав, средства и силы.Методично действуя, можно постепенно создать санитарную зону, о которой говорил наш президент, для того чтобы ракеты не летели на территорию Белгородской области и других регионов.Также о том, как Запад переходит на военные рельсы, читайте в интервью с экспертом Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТО* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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