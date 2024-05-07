Верховная Рада готова продлить мобилизацию и военное положение - 07.05.2024 Украина.ру
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Верховная Рада готова продлить мобилизацию и военное положение
Верховная Рада готова продлить мобилизацию и военное положение - 07.05.2024 Украина.ру
Верховная Рада готова продлить мобилизацию и военное положение
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил предложение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом 7 мая сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
2024-05-07T12:51
2024-05-07T12:51
новости
украина
ярослав железняк
владимир зеленский
верховная рада
сергей лавров
мобилизация
военное положение
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Верховная Рада Украины уже завтра, 8 мая, на заседании должна одобрить продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, оно будет продлено с 14 мая и до 11 августа 2024 года.Железняк уточнил, что это будет уже одиннадцатое продление положений с начала спецоперации.Накануне, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.Именно действием данных положений на Украине объяснили отказ от проведения президентских выборов. Срок полномочий Зеленского завершится 20 мая.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.В ЦИК Украины объяснили, что Зеленский выполняет свои обязанности до присяги нового президента. А в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов.При этом запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции.
https://ukraina.ru/20240418/1054578182.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, верховная рада, сергей лавров, мобилизация, военное положение
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Сергей Лавров, мобилизация, военное положение

Верховная Рада готова продлить мобилизацию и военное положение

12:51 07.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил предложение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом 7 мая сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
Верховная Рада Украины уже завтра, 8 мая, на заседании должна одобрить продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, оно будет продлено с 14 мая и до 11 августа 2024 года.
Железняк уточнил, что это будет уже одиннадцатое продление положений с начала спецоперации.
Накануне, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
Именно действием данных положений на Украине объяснили отказ от проведения президентских выборов. Срок полномочий Зеленского завершится 20 мая.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.
В ЦИК Украины объяснили, что Зеленский выполняет свои обязанности до присяги нового президента. А в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов.
При этом запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
18 апреля, 11:49
"Хорошо, если бы он убрался": экс-депутат Рады рассказал, кто сменит узурпатора ЗеленскогоДействующий президент Украины Владимир Зеленский после истечения срока полномочий станет нелегитимным узурпатором. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Тарас Черновол на своём YouTube-канале
 
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякВладимир ЗеленскийВерховная РадаСергей Лавровмобилизациявоенное положение
 
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