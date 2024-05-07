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Верховная Рада готова продлить мобилизацию и военное положение

Верховная Рада готова продлить мобилизацию и военное положение - 07.05.2024 Украина.ру

Верховная Рада готова продлить мобилизацию и военное положение

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил предложение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом 7 мая сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале

2024-05-07T12:51

2024-05-07T12:51

2024-05-07T12:51

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украина

ярослав железняк

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мобилизация

военное положение

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Верховная Рада Украины уже завтра, 8 мая, на заседании должна одобрить продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, оно будет продлено с 14 мая и до 11 августа 2024 года.Железняк уточнил, что это будет уже одиннадцатое продление положений с начала спецоперации.Накануне, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.Именно действием данных положений на Украине объяснили отказ от проведения президентских выборов. Срок полномочий Зеленского завершится 20 мая.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.В ЦИК Украины объяснили, что Зеленский выполняет свои обязанности до присяги нового президента. А в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов.При этом запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции.

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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, верховная рада, сергей лавров, мобилизация, военное положение