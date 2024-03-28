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Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – Лавров

Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – Лавров - 28.03.2024 Украина.ру

Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – Лавров

Признавать легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

2024-03-28T17:39

2024-03-28T17:39

2024-03-28T17:39

новости

украина

владимир зеленский

сергей лавров

президентские выборы

легитимность

сво

спецоперация

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Комментируя слова постпреда России в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить избирательную кампанию делает его нелегитимным с 21 мая, глава МИД РФ допустил, что этого уже не потребуется. "Что касается 20 мая и что будет 21 мая - давайте доживём до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", – сказал Лавров. Напомним, после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий украинцы могут поставить под сомнение. Вместе с тем, в стране якобы из-за военного положения отменены президентские выборы, которые должны были состояться 31 марта этого года. Сам Зеленский говорил, что пока выборы "не ко времени". На Украине прогнозировали так называемый "Майдан-3", который пройдёт в стране в марте-мае текущего года. В Службе безопасности Украины предполагали, что в рамках таким образом будут посеяны панические настроения, но главное – произойдёт раскол внутри украинского общества из-за сомнений по поводу легитимности Зеленского.

https://ukraina.ru/20240302/1053650955.html

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новости, украина, владимир зеленский, сергей лавров, президентские выборы, легитимность, сво, спецоперация