https://ukraina.ru/20240328/1054176198.html
Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – Лавров
Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – Лавров - 28.03.2024 Украина.ру
Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – Лавров
Признавать легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2024-03-28T17:39
2024-03-28T17:39
2024-03-28T17:39
новости
украина
владимир зеленский
сергей лавров
президентские выборы
легитимность
сво
спецоперация
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Комментируя слова постпреда России в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить избирательную кампанию делает его нелегитимным с 21 мая, глава МИД РФ допустил, что этого уже не потребуется. "Что касается 20 мая и что будет 21 мая - давайте доживём до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", – сказал Лавров. Напомним, после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий украинцы могут поставить под сомнение. Вместе с тем, в стране якобы из-за военного положения отменены президентские выборы, которые должны были состояться 31 марта этого года. Сам Зеленский говорил, что пока выборы "не ко времени". На Украине прогнозировали так называемый "Майдан-3", который пройдёт в стране в марте-мае текущего года. В Службе безопасности Украины предполагали, что в рамках таким образом будут посеяны панические настроения, но главное – произойдёт раскол внутри украинского общества из-за сомнений по поводу легитимности Зеленского.
https://ukraina.ru/20240302/1053650955.html
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новости, украина, владимир зеленский, сергей лавров, президентские выборы, легитимность, сво, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, президентские выборы, легитимность, СВО, Спецоперация
Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – Лавров
Признавать легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Комментируя слова постпреда России в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить избирательную кампанию делает его нелегитимным с 21 мая, глава МИД РФ допустил, что этого уже не потребуется.
"Что касается 20 мая и что будет 21 мая - давайте доживём до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", – сказал Лавров.
Напомним, после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий украинцы могут поставить под сомнение.
Вместе с тем, в стране якобы из-за военного положения отменены президентские выборы, которые должны были состояться 31 марта этого года. Сам Зеленский говорил, что пока выборы "не ко времени".
На Украине прогнозировали
так называемый "Майдан-3", который пройдёт в стране в марте-мае текущего года. В Службе безопасности Украины предполагали, что в рамках таким образом будут посеяны панические настроения, но главное – произойдёт раскол внутри украинского общества из-за сомнений по поводу легитимности Зеленского.