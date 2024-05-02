Как ЕС "проглотил" почти всю Восточную Европу, и слегка подавился
1 мая 2004 года состоялось самое масштабное расширение Европейского Союза за всю его историю – в ЕС вошли 10 новых государств, из которых 5 были ранее посткоммунистическими, а 3 – бывшими республиками СССР
Принято считать, что процесс европейской интеграции начался 9 мая 1950 года – с предложения главы МИД Франции Робера Шумана создать франко-германское объединение угля и стали, то есть поставить под совместный контроль важнейшие на тот момент ресурсы, из-за которых столетиями соперничали эти два государства.
Меньше чем через год, 18 апреля 1951-го, шесть стран – ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия – подписали в Париже Договор о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Через шесть лет, 25 марта 1957 года, они же заключили Римские договоры, которыми учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), то есть общий рынок с устранением таможенных барьеров, и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом).
В апреле 1965 года в Брюсселе был подписан Договор о слиянии, вступивший в силу 1 июля 1967 года, учреждавший для всех европейских сообществ Совет и Комиссию. Таким образом, произошло создание Европейского сообщества (ЕС) путем слияния ЕОУС, ЕЭС и Евратома. Институты трёх европейских сообществ, Совет и Комиссия ЕС, Европейский парламент и Суд ЕС образовали единую организационную структуру Сообществ.
Стоит отметить, что, заключая Парижский, а затем и два Римских договора, шесть государств-основателей ЕС не устанавливали каких-либо условий членства в Европейском сообществе, – они сами вправе были определять эти условия. В ином положении находились государства, вступившие в ЕС позднее. Они должны были в процессе переговоров с институтами Сообщества и государствами-членами ЕС договариваться о процедуре и условиях своего вступления в блок с учетом сложившегося права ЕС.
Первое расширение ЕС в 1973 году состоялось без особых проблем, ведь вступившие в блок Великобритания, Ирландия и Дания были западноевропейскими странами с достаточно высокоразвитыми экономиками. Последующие два расширения Евроосоюза были в значительной мере политическими: в 1981 году в состав ЕС вошла Греция, а в 1986-м – Испания и Португалия.
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Когда число членов ЕС достигло двенадцати, были внесены первые серьёзные поправки в базовые договоры Сообщества: в 1986 году был подписан Единый европейский акт, содержавший программу строительства единого внутреннего рынка. Но увеличение числа членов Европейских сообществ, качественные изменения внутри ЕЭС и глобальная трансформация мировой системы рубежа 1990-х годов потребовали нового этапа развития европейской интеграции.
1 февраля 1992 года был подписан Маастрихтский договор, согласно которому на базе Европейских Сообществ создавался Европейский Союз. Этот договор определил, что "любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2, и обязуется проводить их в жизнь, может обратиться с заявкой с целью стать членом Союза". В свою очередь, в статье 2 Маастрихтского договора сказано: "Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин".
Однако таких географических и политических критериев для вступления в Евросоюз, на пороге которого на тот момент стояли более десятка государств, было явно недостаточно. Потому на Копенгагенском саммите ЕС в июне 1993 года были установлены более чёткие критерии вступления в блок, и оговорены условия, которые должны выполнить потенциальные кандидаты до вступления в ЕС. Стоит отметить, что за 30 с лишним лет "Копенгагенские критерии" формальных изменений не претерпели, чего не скажешь об их применении к Украине или Молдавии.
От потенциальных кандидатов в члены ЕС требовались:
Во-первых, институциональная стабильность как гарантия демократического и правового порядка, соблюдения прав человека, уважения и защиты прав меньшинств.
Во-вторых – дееспособная рыночная экономика, способность противостоять конкуренции и рыночным силам внутри ЕС.
В-третьих – способность и наличие правового и административного ресурсов для имплементации законодательства ЕС (acquis communautaire).
В-четвёртых, принятие целей Экономического и Валютного союза, а также Политического союза в рамках ЕС.
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От самого же Евросоюза требовались способность принять новых членов, а также сохранить и продолжить европейский интеграционный процесс.
Но, наверное, самым важным решением Копенгагенского саммита ЕС было первое официальное обещание расширить ряды Союза за счёт стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). К тому времени переговоры о вступлении в ЕС Австрии, Норвегии, Финляндии и Швеции находились на завершающем этапе, однако у этих государств не было коммунистического прошлого, в отличие от стран ЦВЕ.
В Норвегии правительство провалило второй национальный референдум по членству страны в ЕС, а вот Австрия, Финляндия и Швеция стали членами Евросоюза в 1995 году. Впервые в истории ЕС в результате расширения увеличился средний показатель ВВП на душу населения – на 0,21%.
Процесс же вступления в ЕС стран бывшего социалистического блока и бывших советских республик был куда более длительным. Хотя первые соглашения об ассоциации ещё с Европейскими сообществами страны так называемой "Вишеградской группы" (Венгрия, Польша, Чехословакия) подписали ещё в ноябре 1991 года, последние аналогичные соглашения были подписаны со Словенией и странами Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) только в конце 1995 года.
В мае 1995-го Европейская комиссия утвердила "Белую книгу" по подготовке ассоциированных стран к интеграции во внутренний рынок ЕС. Стратегия, изложенная в этом документе, основана на том условии, что ассоциированные страны должны войти в единое пространство Европейского союза таким образом, чтобы в расширенном ЕС не было крупных регионов, не способных осуществлять общую политику, и он смог бы продолжать свою деятельность. Белая книга не касалась России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ.
Мадридский саммит ЕС в декабре 1995 года, хотя и отклонил предложение Германии о первоочередном приёме стран "Вишеградской группы", однако поручил Еврокомиссии подготовить заключения по каждой из ассоциированных стран. Эти решения привели к принятию плана "Повестка 2000" (Agenda 2000) на саммите ЕС в Люксембурге в декабре 1997 года. Именно Люксембургский саммит в декабре принял политическое решение о поэтапном расширении Евросоюза.
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Последующая реализация стратегии расширения Европейского союза на Восток происходила в рамках решений Люксембургского и Хельсинкского (1999) саммитов ЕС. Официальными кандидатами на вступление были объявлены страны "Люксембургской группы" (Венгрия, Польша, Эстония, Чехия, Словения и Кипр), переговорный процесс с которыми был начат 31 марта 1998 года, а также страны "Хельсинкской группы" (Болгария, Латвия, Литва, Мальта, Румыния и Словакия), переговорный процесс с которыми начался 15 февраля 2000 года.
На саммите в Ницце 7-9 декабря 2000 год был подписан Договор, определяющий основные принципы реформирования ЕС в связи с предстоящим расширением. В частности, было введено принятие решений квалифицированным большинством, и ограничено применение вето странами-членами. Стоит отметить, что в Ницце было заявлено о расширении Европейского Союза в мае 2004 года, однако не было сказано, какие именно страны войдут в ЕС. Странам-кандидатам было разрешено участвовать в выборах Европарламента в 2004-м, но не уточнялось, каким конкретно.
Лишь на саммите ЕС в Лакене в декабре 2001 года после изучения докладов по каждой из стран-кандидатов был сформирован список тех из них, которые могут быть приняты в ЕС в 2004-м. Туда вошли Кипр, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Чехия и Словения.
18 ноября 2002 года в Брюсселе на встрече глав МИД стран Евросоюза было принято решение установить 1 мая 2004 года датой вступления в ЕС 10 новых членов, в апреле 2003 года это решение поддержал Европарламент. На протяжении 2003 года в странах-кандидатах (кроме Кипра) прошли референдумы об их вступлении в Евросоюз. В Словакии за это проголосовали 92% избирателей, принявших участие в референдуме, в Литве и Словении – по 90%, в Венгрии – 84%, в Чехии и Польше – по 77%, в Эстонии и Латвии – по 67%, и лишь на Мальте – чуть более половины (54%).
Пятое расширение ЕС имело ряд ключевых отличий от всех предыдущих.
Во-первых, и это самое главное, впервые произошло присоединение к ЕС стран с исторически отличной экономической моделью и трансформирующейся социально-экономической системой, движущейся от социалистической к капиталистической.
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Во-вторых, ранее переговорные процессы по вопросам интеграции в ЕС велись в индивидуальном порядке с одним, двумя или максимум тремя государствами одновременно, а пятое расширение предусматривало увеличение Евросоюза за счёт одновременного вступления 10 стран Центральной и Восточной Европы.
В-третьих, если ранее процессы расширения и углубления интеграции в ЕС чередовались, то теперь расширении они должны были происходить одновременно. Не случайно этот этап получил название "двойного расширения" ЕС.
В результате пятого расширения, которое стало беспрецедентным событием в истории объединенной Европы, территория ЕС увеличилась на 23%, численность населения – на 19%. Однако страны ЦВЕ вступили в ЕС, имея существенно отстающие экономики от большинства стран уже находящихся в Евросоюзе. ВВП ЕС, насчитывающей в этот период 15 стран, с присоединением еще 10 стран вырос всего на 5-8% (по разным оценкам). Расширение фактически создавало в Европейском союзе новую группу стран, в которых средний уровень доходов составлял менее 40% от среднего показателя ЕС.
Разрыв между "старой" и "новой" Европой, который лишь усилился после вступления в ЕС Румынии и Болгарии (2007), а также Хорватии (2013), не преодолён до сих пор. Многие западные аналитики считают, что именно "двойное расширение" Европейского Союза 1 мая 2004 года стало началом конца ЕС как успешного геополитического проекта.