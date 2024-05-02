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Как ЕС "проглотил" почти всю Восточную Европу, и слегка подавился

Как ЕС "проглотил" почти всю Восточную Европу, и слегка подавился - 02.05.2024 Украина.ру

Как ЕС "проглотил" почти всю Восточную Европу, и слегка подавился

1 мая 2004 года состоялось самое масштабное расширение Европейского Союза за всю его историю – в ЕС вошли 10 новых государств, из которых 5 были ранее посткоммунистическими, а 3 – бывшими республиками СССР

2024-05-02T08:00

2024-05-02T08:00

2024-05-02T08:00

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Принято считать, что процесс европейской интеграции начался 9 мая 1950 года – с предложения главы МИД Франции Робера Шумана создать франко-германское объединение угля и стали, то есть поставить под совместный контроль важнейшие на тот момент ресурсы, из-за которых столетиями соперничали эти два государства.Меньше чем через год, 18 апреля 1951-го, шесть стран – ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия – подписали в Париже Договор о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Через шесть лет, 25 марта 1957 года, они же заключили Римские договоры, которыми учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), то есть общий рынок с устранением таможенных барьеров, и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом).В апреле 1965 года в Брюсселе был подписан Договор о слиянии, вступивший в силу 1 июля 1967 года, учреждавший для всех европейских сообществ Совет и Комиссию. Таким образом, произошло создание Европейского сообщества (ЕС) путем слияния ЕОУС, ЕЭС и Евратома. Институты трёх европейских сообществ, Совет и Комиссия ЕС, Европейский парламент и Суд ЕС образовали единую организационную структуру Сообществ.Стоит отметить, что, заключая Парижский, а затем и два Римских договора, шесть государств-основателей ЕС не устанавливали каких-либо условий членства в Европейском сообществе, – они сами вправе были определять эти условия. В ином положении находились государства, вступившие в ЕС позднее. Они должны были в процессе переговоров с институтами Сообщества и государствами-членами ЕС договариваться о процедуре и условиях своего вступления в блок с учетом сложившегося права ЕС.Первое расширение ЕС в 1973 году состоялось без особых проблем, ведь вступившие в блок Великобритания, Ирландия и Дания были западноевропейскими странами с достаточно высокоразвитыми экономиками. Последующие два расширения Евроосоюза были в значительной мере политическими: в 1981 году в состав ЕС вошла Греция, а в 1986-м – Испания и Португалия.Когда число членов ЕС достигло двенадцати, были внесены первые серьёзные поправки в базовые договоры Сообщества: в 1986 году был подписан Единый европейский акт, содержавший программу строительства единого внутреннего рынка. Но увеличение числа членов Европейских сообществ, качественные изменения внутри ЕЭС и глобальная трансформация мировой системы рубежа 1990-х годов потребовали нового этапа развития европейской интеграции.1 февраля 1992 года был подписан Маастрихтский договор, согласно которому на базе Европейских Сообществ создавался Европейский Союз. Этот договор определил, что "любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2, и обязуется проводить их в жизнь, может обратиться с заявкой с целью стать членом Союза". В свою очередь, в статье 2 Маастрихтского договора сказано: "Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин".Однако таких географических и политических критериев для вступления в Евросоюз, на пороге которого на тот момент стояли более десятка государств, было явно недостаточно. Потому на Копенгагенском саммите ЕС в июне 1993 года были установлены более чёткие критерии вступления в блок, и оговорены условия, которые должны выполнить потенциальные кандидаты до вступления в ЕС. Стоит отметить, что за 30 с лишним лет "Копенгагенские критерии" формальных изменений не претерпели, чего не скажешь об их применении к Украине или Молдавии.От потенциальных кандидатов в члены ЕС требовались:Во-первых, институциональная стабильность как гарантия демократического и правового порядка, соблюдения прав человека, уважения и защиты прав меньшинств.Во-вторых – дееспособная рыночная экономика, способность противостоять конкуренции и рыночным силам внутри ЕС.В-третьих – способность и наличие правового и административного ресурсов для имплементации законодательства ЕС (acquis communautaire).В-четвёртых, принятие целей Экономического и Валютного союза, а также Политического союза в рамках ЕС.От самого же Евросоюза требовались способность принять новых членов, а также сохранить и продолжить европейский интеграционный процесс.Но, наверное, самым важным решением Копенгагенского саммита ЕС было первое официальное обещание расширить ряды Союза за счёт стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). К тому времени переговоры о вступлении в ЕС Австрии, Норвегии, Финляндии и Швеции находились на завершающем этапе, однако у этих государств не было коммунистического прошлого, в отличие от стран ЦВЕ.В Норвегии правительство провалило второй национальный референдум по членству страны в ЕС, а вот Австрия, Финляндия и Швеция стали членами Евросоюза в 1995 году. Впервые в истории ЕС в результате расширения увеличился средний показатель ВВП на душу населения – на 0,21%.Процесс же вступления в ЕС стран бывшего социалистического блока и бывших советских республик был куда более длительным. Хотя первые соглашения об ассоциации ещё с Европейскими сообществами страны так называемой "Вишеградской группы" (Венгрия, Польша, Чехословакия) подписали ещё в ноябре 1991 года, последние аналогичные соглашения были подписаны со Словенией и странами Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) только в конце 1995 года.В мае 1995-го Европейская комиссия утвердила "Белую книгу" по подготовке ассоциированных стран к интеграции во внутренний рынок ЕС. Стратегия, изложенная в этом документе, основана на том условии, что ассоциированные страны должны войти в единое пространство Европейского союза таким образом, чтобы в расширенном ЕС не было крупных регионов, не способных осуществлять общую политику, и он смог бы продолжать свою деятельность. Белая книга не касалась России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ.Мадридский саммит ЕС в декабре 1995 года, хотя и отклонил предложение Германии о первоочередном приёме стран "Вишеградской группы", однако поручил Еврокомиссии подготовить заключения по каждой из ассоциированных стран. Эти решения привели к принятию плана "Повестка 2000" (Agenda 2000) на саммите ЕС в Люксембурге в декабре 1997 года. Именно Люксембургский саммит в декабре принял политическое решение о поэтапном расширении Евросоюза.Последующая реализация стратегии расширения Европейского союза на Восток происходила в рамках решений Люксембургского и Хельсинкского (1999) саммитов ЕС. Официальными кандидатами на вступление были объявлены страны "Люксембургской группы" (Венгрия, Польша, Эстония, Чехия, Словения и Кипр), переговорный процесс с которыми был начат 31 марта 1998 года, а также страны "Хельсинкской группы" (Болгария, Латвия, Литва, Мальта, Румыния и Словакия), переговорный процесс с которыми начался 15 февраля 2000 года.На саммите в Ницце 7-9 декабря 2000 год был подписан Договор, определяющий основные принципы реформирования ЕС в связи с предстоящим расширением. В частности, было введено принятие решений квалифицированным большинством, и ограничено применение вето странами-членами. Стоит отметить, что в Ницце было заявлено о расширении Европейского Союза в мае 2004 года, однако не было сказано, какие именно страны войдут в ЕС. Странам-кандидатам было разрешено участвовать в выборах Европарламента в 2004-м, но не уточнялось, каким конкретно.Лишь на саммите ЕС в Лакене в декабре 2001 года после изучения докладов по каждой из стран-кандидатов был сформирован список тех из них, которые могут быть приняты в ЕС в 2004-м. Туда вошли Кипр, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Чехия и Словения.18 ноября 2002 года в Брюсселе на встрече глав МИД стран Евросоюза было принято решение установить 1 мая 2004 года датой вступления в ЕС 10 новых членов, в апреле 2003 года это решение поддержал Европарламент. На протяжении 2003 года в странах-кандидатах (кроме Кипра) прошли референдумы об их вступлении в Евросоюз. В Словакии за это проголосовали 92% избирателей, принявших участие в референдуме, в Литве и Словении – по 90%, в Венгрии – 84%, в Чехии и Польше – по 77%, в Эстонии и Латвии – по 67%, и лишь на Мальте – чуть более половины (54%).Пятое расширение ЕС имело ряд ключевых отличий от всех предыдущих.Во-первых, и это самое главное, впервые произошло присоединение к ЕС стран с исторически отличной экономической моделью и трансформирующейся социально-экономической системой, движущейся от социалистической к капиталистической.Во-вторых, ранее переговорные процессы по вопросам интеграции в ЕС велись в индивидуальном порядке с одним, двумя или максимум тремя государствами одновременно, а пятое расширение предусматривало увеличение Евросоюза за счёт одновременного вступления 10 стран Центральной и Восточной Европы.В-третьих, если ранее процессы расширения и углубления интеграции в ЕС чередовались, то теперь расширении они должны были происходить одновременно. Не случайно этот этап получил название "двойного расширения" ЕС.В результате пятого расширения, которое стало беспрецедентным событием в истории объединенной Европы, территория ЕС увеличилась на 23%, численность населения – на 19%. Однако страны ЦВЕ вступили в ЕС, имея существенно отстающие экономики от большинства стран уже находящихся в Евросоюзе. ВВП ЕС, насчитывающей в этот период 15 стран, с присоединением еще 10 стран вырос всего на 5-8% (по разным оценкам). Расширение фактически создавало в Европейском союзе новую группу стран, в которых средний уровень доходов составлял менее 40% от среднего показателя ЕС.Разрыв между "старой" и "новой" Европой, который лишь усилился после вступления в ЕС Румынии и Болгарии (2007), а также Хорватии (2013), не преодолён до сих пор. Многие западные аналитики считают, что именно "двойное расширение" Европейского Союза 1 мая 2004 года стало началом конца ЕС как успешного геополитического проекта.

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история, европа, ес, расширение, восточная европа