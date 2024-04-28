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"Мы стоим на пороге гражданской войны, какая Украина?!" Видеманн о реакции американцев на помощь Киеву

"Мы стоим на пороге гражданской войны, какая Украина?!" Видеманн о реакции американцев на помощь Киеву - 28.04.2024 Украина.ру

"Мы стоим на пороге гражданской войны, какая Украина?!" Видеманн о реакции американцев на помощь Киеву

Логика выделения американской помощи Украине может заключаться в том, чтобы дотянуть президентских выборов и свалить ответственность на новую администрацию, рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеман

2024-04-28T06:57

2024-04-28T06:57

2024-04-28T06:57

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Ужесточение мобилизации на Украине могло быть условием принятия нового пакета помощи, потому что без людей это оружие – груда металлолома, отмечает писатель."Еще раз повторюсь, нужно учитывать и мнение общественности, простых налогоплательщиков, которые скажут: у нас у самих в стране полный бардак, мы сейчас сами стоим уже накануне гражданской войны – это если судить по недавно вышедшему фильму в Америке, который называется в Штатах "Гражданская война" (Алекса Гарленда – ред.), а в русском прокате есть еще вариант – "Падение империи".Думаю, что логика выделения денег может быть такой: дотянуть до выборов (по замыслу, 60 млрд должно хватить для этого), а там уже все идет к тому, что Трамп победит, а после победы, если будет форс-мажор, все можно будет свалить на предыдущую администрацию", – объяснил Видеманн.Конгресс США проголосовал за кредит в 60 миллиардов долларов для Украины неделю назад. В те же дни президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в личной беседе премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал ему вскоре 617 миллионов долларов на оружие.Полную версию интервью Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, америка, дональд трамп, владимир видеманн, конгресс сша