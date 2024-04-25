Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида - 25.04.2024 Украина.ру
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Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида
Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида - 25.04.2024 Украина.ру
Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида
Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, рассказал изданию Украина.ру, как стоит относиться к мирному плану Эрдогана и станет ли поражение Украины поражением Запада
2024-04-25T06:10
2024-04-25T06:11
владимир видеманн
сво
спецоперация
интервью
владимир зеленский
украина.ру
рада
россия
запад
украина
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- Владимир, со слов Зеленского стало известно о его телефонном разговоре с премьер-министром Британии Риши Сунаком, во время которого последний сообщил, что его правительство выделяет Украине 617 миллионов долларов на оружие. За несколько дней до этого американский Конгресс выделил Украине кредит в 60 миллиардов долларов на те же цели. Значит, Запад дает деньги на продолжение войны. Какие цели при этом преследуют Штаты и Британия? Эти цели одинаковые или разные?- Хороший вопрос. Прежде, чем ответить, напомню, что с февраля 2022 года Британия уже пообещала Украине помощь где-то на 12 миллиардов фунтов стерлингов. И то, что сейчас дополнительно обещается, пойдет на закупку ракет, бронетехники, патронов и так далее. Америка также выделяет многомиллиардную помощь, закамуфлированную под кредит, и тоже на покупку оружия.К чему вся эта помощь? К тому, что сейчас идет не просто противостояние Украины и России, и не просто противостояние Запада и России. Дело идет к большой сваре, и надо полагать, что она так быстро не закончится.Вспомним, несколько лет назад была эпидемия ковида. Все легло. Теперь надо все поднять на ноги. Самый простой способ это сделать – война. Значит пойдут инвестиции, военное производство возродится. Да, война, гибнут люди, разрушаются города, но для тех, кто производит оружие, это ничто по сравнению с возможностью спасти свою фирму от разорения и получением огромных прибылей.Но с другой стороны, на Западе тоже нельзя бесконечно вкладывать деньги в продолжение войны. Поэтому уже сейчас комментаторы говорят, что эта помощь, по крайней мере, американская – последняя. Это будет последний пакет. Американское правительство не может не учитывать позицию налогоплательщиков, которым надо объяснять, почему выделяются деньги Украине.- Деньги, и американские, и британские, были сразу же выделены Украине только после принятия Радой закона о мобилизации. Можно ли в таком случае говорить, что между Зеленским с одной стороны, и Байденом и Сунаком ─ с другой, был непубличный договор: вы принимаете мобилизационный закон, набираете новых бойцов, чтобы продолжать войну, а мы вам выделяем под это деньги на оружие?- Пакет, который выделяют американцы, сложносоставной: 23 млрд долларов пойдут на пополнение американских военных запасов, чтобы компенсировать то, что отдадут Украине. Еще 14 млрд пойдет на содействие безопасности Украины, и еще 11 млрд - на финансирование текущих военных операций США в регионе и на усиление сотрудничества разведок Вашингтона и Киева, ну и еще что-то там по мелочи.При этом демократы пошли на уступку республиканцам, которые хотели заморозить активы российского Центрального банка. Так что мнение о том, что Россия получит более-менее вменяемого партнера в лице республиканцев, если те придут к власти, стоит поставить под сомнение.Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что оружие-то можно выделить, но для этого должны быть люди, которые будут его использовать, то есть воевать. Без людей все это оружие груда металлолома. Нужна человеческая сила, но будет ли она у Украины?Еще раз повторюсь, нужно учитывать и мнение общественности, простых налогоплательщиков, которые скажут: у нас у самих в стране полный бардак, мы сейчас сами стоим уже накануне гражданской войны – это если судить по недавно вышедшему фильму в Америке, который называется в Штатах "Гражданская война", а в русском прокате есть еще вариант – "Падение империи".Думаю, что логика выделения денег может быть такой: дотянуть до выборов (по замыслу, 60 млрд должно хватить для этого), а там уже все идет к тому, что Трамп победит, а после победы, если будет форс-мажор, все можно будет свалить на предыдущую администрацию.Британия идет в фарватере США как их ближайший союзник. А вот в континентальной Европе уже вовсю идут антивоенные администрации, многие недовольны текущей политикой. Но кто там будет считаться с европейцами, с Евросоюзом? Помните, как Виктория Нуланд высказалась в адрес ЕС в 2014 году? Ну вот.- С одной стороны, Запад выделяет деньги на продолжение войны, а с другой – в середине июня в Швейцарии без участия России пройдет "мирная конференция". А Эрдоган озвучивает мирный план: заморозка нынешнего конфликта, референдумы в 2040 году по поводу вступления в НАТО на Украине и на новых территориях по поводу присоединения к России. Как понимать такие разные подходы к происходящему?- Прежде всего, я скажу, что планы Эрдогана - это вообще пустышка. Скорее всего, Эрдоган, который имеет проблемы внутри страны, хотел бы нивелировать их успехами на внешней контуре. На это украинская администрация отвечает: мол, мы за перемирие, но, только после принятия 10 пунктов мирного плана Зеленского. В общем, это пустышка, потому что его выполнение невозможно.Что касается Швейцарии, то тут все посерьезней. В отличие от плана Эрдогана, тут определена дата проведения мероприятия. Хотят пригласить страны БРИКС, но пока без участия России, а это экономические союзники России.Примет ли в конференции участие Украина, если у нее есть положение, по которому запрещается ведение переговоров с Россией? Вопрос.Война бьет по Европе, а вот американский рабочий класс будет жить хорошо, так как предприятия, на которых он работает, получают или будут получать военные заказы.- Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад не должен допустить победы России на территории Украины, так как это будет означать поражение Запада, Что, на Западе поражение Украины действительно будут воспринимать, как поражение Запада? Или это просто такой риторический прием, чтобы заставить общественное мнение продолжать поддерживать оказание военной помощи Украине?- Скорее всего, это риторический прием. Действительно, ну как взятие трех деревень российской армией может обрушить Запад? Это несерьезно.Вот серьезные западные аналитики типа Джона Миршаймера, лидера американской школы реалистов, или политолога Анатоля Ливена, который имеет русские корни, прямо говорят, что ситуация сложилась не в пользу Украины, и что понятно, кто возьмет верх в этом конфликте. И это при том, что Миршаймер был в свое время против того, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия.Эти аналитики, которых нельзя назвать пророссийскими, не бьют тревогу, не говорят, что всё пропало.Вчера смотрел интервью Фукуямы. У него спросили что-то по поводу украинско-российского конфликта. Видно, что он не то, чтобы врет, нет, но говорит как-то формально в русле определенной установки.Когда-то он говорил о "конце истории" - победе либеральных демократий над тоталитарными режимами. Потом он признал, что ошибался, что был не прав. Он поддержал всеми силами войну в Ираке. Потом он сказал, что понял, что был не прав. Он действовал просто в рамках определенных установок. Вот и по поводу сегодняшней своей позиции в конфликте Украины, Запада и России он завтра тоже может сказать: я понял, что был неправ.Сейчас непонятно, кому можно верить, чьим прогнозам. Человек, который хочет в чем-то разобраться, должен найти объективную статистику и в ней разобраться.
https://ukraina.ru/20240310/1053796723.html
https://ukraina.ru/20240424/1054688319.html
https://ukraina.ru/20240326/1054123809.html
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир видеманн, сво, спецоперация, интервью, владимир зеленский, украина.ру, рада, россия, запад, украина, эрдоган, ес
Владимир Видеманн, СВО, Спецоперация, Интервью, Владимир Зеленский, Украина.ру, Рада, Россия, Запад, Украина, Эрдоган, ЕС

Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида

06:10 25.04.2024 (обновлено: 06:11 25.04.2024)
 
© из личного архива Владимира ВидеманнаВладимир Видеманн интервью
Владимир Видеманн интервью
© из личного архива Владимира Видеманна
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, рассказал изданию Украина.ру, как стоит относиться к мирному плану Эрдогана и станет ли поражение Украины поражением Запада
- Владимир, со слов Зеленского стало известно о его телефонном разговоре с премьер-министром Британии Риши Сунаком, во время которого последний сообщил, что его правительство выделяет Украине 617 миллионов долларов на оружие. За несколько дней до этого американский Конгресс выделил Украине кредит в 60 миллиардов долларов на те же цели. Значит, Запад дает деньги на продолжение войны. Какие цели при этом преследуют Штаты и Британия? Эти цели одинаковые или разные?
- Хороший вопрос. Прежде, чем ответить, напомню, что с февраля 2022 года Британия уже пообещала Украине помощь где-то на 12 миллиардов фунтов стерлингов. И то, что сейчас дополнительно обещается, пойдет на закупку ракет, бронетехники, патронов и так далее. Америка также выделяет многомиллиардную помощь, закамуфлированную под кредит, и тоже на покупку оружия.
К чему вся эта помощь? К тому, что сейчас идет не просто противостояние Украины и России, и не просто противостояние Запада и России. Дело идет к большой сваре, и надо полагать, что она так быстро не закончится.
Вспомним, несколько лет назад была эпидемия ковида. Все легло. Теперь надо все поднять на ноги. Самый простой способ это сделать – война. Значит пойдут инвестиции, военное производство возродится. Да, война, гибнут люди, разрушаются города, но для тех, кто производит оружие, это ничто по сравнению с возможностью спасти свою фирму от разорения и получением огромных прибылей.
Но с другой стороны, на Западе тоже нельзя бесконечно вкладывать деньги в продолжение войны. Поэтому уже сейчас комментаторы говорят, что эта помощь, по крайней мере, американская – последняя. Это будет последний пакет. Американское правительство не может не учитывать позицию налогоплательщиков, которым надо объяснять, почему выделяются деньги Украине.
Дмитрий Краснов интервью
10 марта, 16:15
План мира или ультиматум войны? Дмитрий Краснов о тайнах встречи Путина и Гросси, Зеленского и ЭрдоганаС 1999 года начался марш НАТО к границам России и он продолжается до сих пор.
- Деньги, и американские, и британские, были сразу же выделены Украине только после принятия Радой закона о мобилизации. Можно ли в таком случае говорить, что между Зеленским с одной стороны, и Байденом и Сунаком с другой, был непубличный договор: вы принимаете мобилизационный закон, набираете новых бойцов, чтобы продолжать войну, а мы вам выделяем под это деньги на оружие?
- Пакет, который выделяют американцы, сложносоставной: 23 млрд долларов пойдут на пополнение американских военных запасов, чтобы компенсировать то, что отдадут Украине. Еще 14 млрд пойдет на содействие безопасности Украины, и еще 11 млрд - на финансирование текущих военных операций США в регионе и на усиление сотрудничества разведок Вашингтона и Киева, ну и еще что-то там по мелочи.
При этом демократы пошли на уступку республиканцам, которые хотели заморозить активы российского Центрального банка. Так что мнение о том, что Россия получит более-менее вменяемого партнера в лице республиканцев, если те придут к власти, стоит поставить под сомнение.
Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что оружие-то можно выделить, но для этого должны быть люди, которые будут его использовать, то есть воевать. Без людей все это оружие груда металлолома. Нужна человеческая сила, но будет ли она у Украины?
Еще раз повторюсь, нужно учитывать и мнение общественности, простых налогоплательщиков, которые скажут: у нас у самих в стране полный бардак, мы сейчас сами стоим уже накануне гражданской войны – это если судить по недавно вышедшему фильму в Америке, который называется в Штатах "Гражданская война", а в русском прокате есть еще вариант – "Падение империи".
Думаю, что логика выделения денег может быть такой: дотянуть до выборов (по замыслу, 60 млрд должно хватить для этого), а там уже все идет к тому, что Трамп победит, а после победы, если будет форс-мажор, все можно будет свалить на предыдущую администрацию.
Британия идет в фарватере США как их ближайший союзник. А вот в континентальной Европе уже вовсю идут антивоенные администрации, многие недовольны текущей политикой. Но кто там будет считаться с европейцами, с Евросоюзом? Помните, как Виктория Нуланд высказалась в адрес ЕС в 2014 году? Ну вот.
- С одной стороны, Запад выделяет деньги на продолжение войны, а с другой – в середине июня в Швейцарии без участия России пройдет "мирная конференция". А Эрдоган озвучивает мирный план: заморозка нынешнего конфликта, референдумы в 2040 году по поводу вступления в НАТО на Украине и на новых территориях по поводу присоединения к России. Как понимать такие разные подходы к происходящему?
- Прежде всего, я скажу, что планы Эрдогана - это вообще пустышка. Скорее всего, Эрдоган, который имеет проблемы внутри страны, хотел бы нивелировать их успехами на внешней контуре. На это украинская администрация отвечает: мол, мы за перемирие, но, только после принятия 10 пунктов мирного плана Зеленского. В общем, это пустышка, потому что его выполнение невозможно.
Что касается Швейцарии, то тут все посерьезней. В отличие от плана Эрдогана, тут определена дата проведения мероприятия. Хотят пригласить страны БРИКС, но пока без участия России, а это экономические союзники России.
Примет ли в конференции участие Украина, если у нее есть положение, по которому запрещается ведение переговоров с Россией? Вопрос.
Война бьет по Европе, а вот американский рабочий класс будет жить хорошо, так как предприятия, на которых он работает, получают или будут получать военные заказы.
- РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Вчера, 13:02
Опасный бред и ложная надежда для Зеленского. Помогут ли Украине американские деньги и оружиеЗаконопроект, который позволит разблокировать военную помощь Киеву, осталось только подписать президенту США Джо Байдену, и новые партии вооружений отправятся к ВСУ. Но переломить ситуацию на фронте они всё равно не смогут, да и вообще не факт, что эти средства дойдут до украинских военных
- Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад не должен допустить победы России на территории Украины, так как это будет означать поражение Запада, Что, на Западе поражение Украины действительно будут воспринимать, как поражение Запада? Или это просто такой риторический прием, чтобы заставить общественное мнение продолжать поддерживать оказание военной помощи Украине?
- Скорее всего, это риторический прием. Действительно, ну как взятие трех деревень российской армией может обрушить Запад? Это несерьезно.
Вот серьезные западные аналитики типа Джона Миршаймера, лидера американской школы реалистов, или политолога Анатоля Ливена, который имеет русские корни, прямо говорят, что ситуация сложилась не в пользу Украины, и что понятно, кто возьмет верх в этом конфликте. И это при том, что Миршаймер был в свое время против того, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия.
Эти аналитики, которых нельзя назвать пророссийскими, не бьют тревогу, не говорят, что всё пропало.
Вчера смотрел интервью Фукуямы. У него спросили что-то по поводу украинско-российского конфликта. Видно, что он не то, чтобы врет, нет, но говорит как-то формально в русле определенной установки.
Владимир Видеманн - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 16:56
Владимир Видеманн: На Западе не хотят видеть и не увидят украинский след в теракте в "Крокусе"Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, считает, что события в Москве напоминают теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Когда-то он говорил о "конце истории" - победе либеральных демократий над тоталитарными режимами. Потом он признал, что ошибался, что был не прав. Он поддержал всеми силами войну в Ираке. Потом он сказал, что понял, что был не прав. Он действовал просто в рамках определенных установок. Вот и по поводу сегодняшней своей позиции в конфликте Украины, Запада и России он завтра тоже может сказать: я понял, что был неправ.
Сейчас непонятно, кому можно верить, чьим прогнозам. Человек, который хочет в чем-то разобраться, должен найти объективную статистику и в ней разобраться.
 
Владимир ВидеманнСВОСпецоперацияИнтервьюВладимир ЗеленскийУкраина.руРадаРоссияЗападУкраинаЭрдоганЕС
 
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06:15Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес
06:10Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида
06:01Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины
05:51Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль
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