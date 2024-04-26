"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах - 26.04.2024 Украина.ру
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"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах
"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах - 26.04.2024 Украина.ру
"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах
Российские военные ударили по селу Ивановка в Николаевской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-04-26T10:39
2024-04-26T10:39
новости
николаевская область
украина
черниговская область
вооруженные силы украины
удары
всу
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"Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит. По описанию направления – в пансионат "Полесье", где бандеровцы распевали вечером песни про Бандеру. Теперь они с ним общаются лично", - сказал подпольщик.Также удар был зафиксирован в Черниговской области у границы с Россией, где скапливались ВСУ, "надеясь вторгнуться" со стороны Чернигова.По словам Лебедева, в Черниговской области взрывы также зафиксировали в населенных пунктах Заречье, Гремяч и в Семеновском районе.Кроме того, ВС РФ нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинских военных в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Лебедев добавил, что многие украинские подразделения, разбиваясь на малые группы, уходят на ночевку в степи и лесопосадки. Некоторые из них "необучаемы" - они разводят костры, и против них применяются беспилотники.Также взрыв произошел возле блиндажа ВСУ в Краснополье Сумской области."В Краснополье дронами насыпали в окопы, один взрыв произошел прямо возле блиндажа", - указал подпольщик.По его словам, взрывы также были зафиксированы в Белополье, Шалыгине и Новгородском Сумской области.Несколько прилетов было зафиксировано в Очакове Николаевской области."Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", - отметил Лебедев.Удар был также зафиксирован в Днепропетровской области Украины, ликвидировано около трети военных подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар."Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть", - добавил Лебедев.
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новости, николаевская область, украина, черниговская область, вооруженные силы украины, удары, всу
Новости, Николаевская область, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, удары, ВСУ

"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах

10:39 26.04.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Российские военные ударили по селу Ивановка в Николаевской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
"Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит. По описанию направления – в пансионат "Полесье", где бандеровцы распевали вечером песни про Бандеру. Теперь они с ним общаются лично", - сказал подпольщик.
Также удар был зафиксирован в Черниговской области у границы с Россией, где скапливались ВСУ, "надеясь вторгнуться" со стороны Чернигова.
По словам Лебедева, в Черниговской области взрывы также зафиксировали в населенных пунктах Заречье, Гремяч и в Семеновском районе.
Кроме того, ВС РФ нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинских военных в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
"Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион... Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах",- сказал он.
Лебедев добавил, что многие украинские подразделения, разбиваясь на малые группы, уходят на ночевку в степи и лесопосадки. Некоторые из них "необучаемы" - они разводят костры, и против них применяются беспилотники.
Также взрыв произошел возле блиндажа ВСУ в Краснополье Сумской области.
"В Краснополье дронами насыпали в окопы, один взрыв произошел прямо возле блиндажа", - указал подпольщик.
По его словам, взрывы также были зафиксированы в Белополье, Шалыгине и Новгородском Сумской области.
Несколько прилетов было зафиксировано в Очакове Николаевской области.
"Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", - отметил Лебедев.
Удар был также зафиксирован в Днепропетровской области Украины, ликвидировано около трети военных подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар.
"Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть", - добавил Лебедев.
ВСУ АТО гранатометвооружение оружие - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
20 апреля, 17:01
Подполье: за Херсоном ВСУ бетонируют новую линию обороны, ощущая "неопределенность в будущем"Украинские военные строят новую линию обороны за Херсоном. Об этом сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град"
 
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