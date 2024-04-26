https://ukraina.ru/20240426/1054743211.html
"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах
"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах - 26.04.2024 Украина.ру
"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах
Российские военные ударили по селу Ивановка в Николаевской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2024-04-26T10:39
2024-04-26T10:39
2024-04-26T10:39
новости
николаевская область
украина
черниговская область
вооруженные силы украины
удары
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053418052_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_d7117e3b05abda7e7ceca72f192e4142.jpg.webp
"Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит. По описанию направления – в пансионат "Полесье", где бандеровцы распевали вечером песни про Бандеру. Теперь они с ним общаются лично", - сказал подпольщик.Также удар был зафиксирован в Черниговской области у границы с Россией, где скапливались ВСУ, "надеясь вторгнуться" со стороны Чернигова.По словам Лебедева, в Черниговской области взрывы также зафиксировали в населенных пунктах Заречье, Гремяч и в Семеновском районе.Кроме того, ВС РФ нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинских военных в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Лебедев добавил, что многие украинские подразделения, разбиваясь на малые группы, уходят на ночевку в степи и лесопосадки. Некоторые из них "необучаемы" - они разводят костры, и против них применяются беспилотники.Также взрыв произошел возле блиндажа ВСУ в Краснополье Сумской области."В Краснополье дронами насыпали в окопы, один взрыв произошел прямо возле блиндажа", - указал подпольщик.По его словам, взрывы также были зафиксированы в Белополье, Шалыгине и Новгородском Сумской области.Несколько прилетов было зафиксировано в Очакове Николаевской области."Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", - отметил Лебедев.Удар был также зафиксирован в Днепропетровской области Украины, ликвидировано около трети военных подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар."Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть", - добавил Лебедев.
https://ukraina.ru/20240420/1054627277.html
николаевская область
украина
черниговская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053418052_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_035f630dbd4d414d4a25c809ed0a8fbe.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николаевская область, украина, черниговская область, вооруженные силы украины, удары, всу
Новости, Николаевская область, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, удары, ВСУ
"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах
Российские военные ударили по селу Ивановка в Николаевской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
"Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит. По описанию направления – в пансионат "Полесье", где бандеровцы распевали вечером песни про Бандеру. Теперь они с ним общаются лично", - сказал подпольщик.
Также удар был зафиксирован в Черниговской области у границы с Россией, где скапливались ВСУ, "надеясь вторгнуться" со стороны Чернигова.
По словам Лебедева, в Черниговской области взрывы также зафиксировали в населенных пунктах Заречье, Гремяч и в Семеновском районе.
Кроме того, ВС РФ нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинских военных в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
"Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион... Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах",- сказал он.
Лебедев добавил, что многие украинские подразделения, разбиваясь на малые группы, уходят на ночевку в степи и лесопосадки. Некоторые из них "необучаемы" - они разводят костры, и против них применяются беспилотники.
Также взрыв произошел возле блиндажа ВСУ в Краснополье Сумской области.
"В Краснополье дронами насыпали в окопы, один взрыв произошел прямо возле блиндажа", - указал подпольщик.
По его словам, взрывы также были зафиксированы в Белополье, Шалыгине и Новгородском Сумской области.
Несколько прилетов было зафиксировано в Очакове Николаевской области.
"Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", - отметил Лебедев.
Удар был также зафиксирован в Днепропетровской области Украины, ликвидировано около трети военных подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар.
"Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть", - добавил Лебедев.