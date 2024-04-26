https://ukraina.ru/20240426/1054743211.html

"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах

"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах - 26.04.2024 Украина.ру

"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах

Российские военные ударили по селу Ивановка в Николаевской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2024-04-26T10:39

2024-04-26T10:39

2024-04-26T10:39

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"Прилетело в село Ивановка, что впритык к селу Куцуруб стоит. По описанию направления – в пансионат "Полесье", где бандеровцы распевали вечером песни про Бандеру. Теперь они с ним общаются лично", - сказал подпольщик.Также удар был зафиксирован в Черниговской области у границы с Россией, где скапливались ВСУ, "надеясь вторгнуться" со стороны Чернигова.По словам Лебедева, в Черниговской области взрывы также зафиксировали в населенных пунктах Заречье, Гремяч и в Семеновском районе.Кроме того, ВС РФ нанесли удар по прятавшимся в жилых домах украинских военных в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Лебедев добавил, что многие украинские подразделения, разбиваясь на малые группы, уходят на ночевку в степи и лесопосадки. Некоторые из них "необучаемы" - они разводят костры, и против них применяются беспилотники.Также взрыв произошел возле блиндажа ВСУ в Краснополье Сумской области."В Краснополье дронами насыпали в окопы, один взрыв произошел прямо возле блиндажа", - указал подпольщик.По его словам, взрывы также были зафиксированы в Белополье, Шалыгине и Новгородском Сумской области.Несколько прилетов было зафиксировано в Очакове Николаевской области."Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", - отметил Лебедев.Удар был также зафиксирован в Днепропетровской области Украины, ликвидировано около трети военных подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар."Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть", - добавил Лебедев.

https://ukraina.ru/20240420/1054627277.html

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