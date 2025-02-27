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Украинские резервисты готовятся к следующей войне с Россией

Украинские резервисты готовятся к следующей войне с Россией - 27.02.2025 Украина.ру

Украинские резервисты готовятся к следующей войне с Россией

Любое гипотетическое перемирие с Россией следует использовать для накопления сил, чтобы снова сразиться с Россией. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

2025-02-27T19:39

2025-02-27T19:39

2025-02-27T19:39

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Украина уступает России в дживой силе и должна использовать в войне с ней технологическое превосходство, поведал руководитель резервистов ВС ВСУ. Тимочко заверил, что знает про Россию больше, чем она знает сама о себе.Он выразил надежду на помощь союзников Украины, не уточнив, с кем сейчас постсоветская республика состоит в военных союзах. При этом Тимочко высказался о партнёрах Украины, подвергнув критике США.Сотрудница радиостанции подвергла критике США, отметив, что эта страна отошла от поддержки Украины и "у нас остается Евросоюз". Тимочко парировал этому своим представлением об исторической миссии Британии."Давайте начнём с того, что сейчас Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, сказал, что примерно на таких условиях мы и создавали партнёрские отношения с Америкой во время Второй мировой войны, когда за все платили. Конечно, я против этого, поскольку Британия в то время тоже претендовала на какого-то мирового лидера, и Британия выступала гарантом как минимум безопасности Польши. То есть они брали на себя военные обязательства кого-то поддерживать и параллельно создавать союз. Мы абсолютно защищаемся. Мы боремся за своё выживание, не за какое-то имперское перераспределение. Но в конечном итоге мы знаем, что из Второй мировой войны Британия и Америка вышли очень близкими союзниками", - рассказал лидер резервистов постсоветской республики.Тем временем Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособниковБольше новостей дня на эту и другие темы приставлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленского гнут через колено. Итоги 27 февраля на Украине

https://ukraina.ru/20250227/1061412700.html

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новости, россия, украина, британия, борис джонсон, владимир путин, вторая мировая война, великая отечественная война, сво, украинские националисты, бывший ссср