Украинские резервисты готовятся к следующей войне с Россией - 27.02.2025 Украина.ру
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Украинские резервисты готовятся к следующей войне с Россией
Украинские резервисты готовятся к следующей войне с Россией - 27.02.2025 Украина.ру
Украинские резервисты готовятся к следующей войне с Россией
Любое гипотетическое перемирие с Россией следует использовать для накопления сил, чтобы снова сразиться с Россией. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
2025-02-27T19:39
2025-02-27T19:39
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Украина уступает России в дживой силе и должна использовать в войне с ней технологическое превосходство, поведал руководитель резервистов ВС ВСУ. Тимочко заверил, что знает про Россию больше, чем она знает сама о себе.Он выразил надежду на помощь союзников Украины, не уточнив, с кем сейчас постсоветская республика состоит в военных союзах. При этом Тимочко высказался о партнёрах Украины, подвергнув критике США.Сотрудница радиостанции подвергла критике США, отметив, что эта страна отошла от поддержки Украины и "у нас остается Евросоюз". Тимочко парировал этому своим представлением об исторической миссии Британии."Давайте начнём с того, что сейчас Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, сказал, что примерно на таких условиях мы и создавали партнёрские отношения с Америкой во время Второй мировой войны, когда за все платили. Конечно, я против этого, поскольку Британия в то время тоже претендовала на какого-то мирового лидера, и Британия выступала гарантом как минимум безопасности Польши. То есть они брали на себя военные обязательства кого-то поддерживать и параллельно создавать союз. Мы абсолютно защищаемся. Мы боремся за своё выживание, не за какое-то имперское перераспределение. Но в конечном итоге мы знаем, что из Второй мировой войны Британия и Америка вышли очень близкими союзниками", - рассказал лидер резервистов постсоветской республики.Тем временем Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособниковБольше новостей дня на эту и другие темы приставлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленского гнут через колено. Итоги 27 февраля на Украине
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новости, россия, украина, британия, борис джонсон, владимир путин, вторая мировая война, великая отечественная война, сво, украинские националисты, бывший ссср
Новости, Россия, Украина, Британия, Борис Джонсон, Владимир Путин, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, СВО, украинские националисты, бывший СССР

Украинские резервисты готовятся к следующей войне с Россией

19:39 27.02.2025
 
Иван Тимочко ФБ
Иван Тимочко ФБ
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Любое гипотетическое перемирие с Россией следует использовать для накопления сил, чтобы снова сразиться с Россией. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Украина уступает России в дживой силе и должна использовать в войне с ней технологическое превосходство, поведал руководитель резервистов ВС ВСУ. Тимочко заверил, что знает про Россию больше, чем она знает сама о себе.
"Мы тоже должны в максимально сжатые сроки провести общее обучение населения, хотя бы базовой профессиональной подготовки. Мы должны расширить и ракетные программы, и программы беспилотных летательных систем, поскольку в человеческом плане мы все равно уступаем противнику количественно. Поэтому наш акцент будет на технологии", - сказал Тимочко.
Он выразил надежду на помощь союзников Украины, не уточнив, с кем сейчас постсоветская республика состоит в военных союзах. При этом Тимочко высказался о партнёрах Украины, подвергнув критике США.
Сотрудница радиостанции подвергла критике США, отметив, что эта страна отошла от поддержки Украины и "у нас остается Евросоюз". Тимочко парировал этому своим представлением об исторической миссии Британии.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
17:31
Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и СШАМожет ли Украина стать дружественной России, если учесть потери, которые обе страны понесли за последнее десятилетие? На этот вопрос на брифинге для СМИ в четверг, 27 февраля, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Давайте начнём с того, что сейчас Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, сказал, что примерно на таких условиях мы и создавали партнёрские отношения с Америкой во время Второй мировой войны, когда за все платили. Конечно, я против этого, поскольку Британия в то время тоже претендовала на какого-то мирового лидера, и Британия выступала гарантом как минимум безопасности Польши. То есть они брали на себя военные обязательства кого-то поддерживать и параллельно создавать союз. Мы абсолютно защищаемся. Мы боремся за своё выживание, не за какое-то имперское перераспределение. Но в конечном итоге мы знаем, что из Второй мировой войны Британия и Америка вышли очень близкими союзниками", - рассказал лидер резервистов постсоветской республики.
Тем временем Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников
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