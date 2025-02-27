Украинские резервисты готовятся к следующей войне с Россией
Иван Тимочко ФБ
Любое гипотетическое перемирие с Россией следует использовать для накопления сил, чтобы снова сразиться с Россией. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Украина уступает России в дживой силе и должна использовать в войне с ней технологическое превосходство, поведал руководитель резервистов ВС ВСУ. Тимочко заверил, что знает про Россию больше, чем она знает сама о себе.
"Мы тоже должны в максимально сжатые сроки провести общее обучение населения, хотя бы базовой профессиональной подготовки. Мы должны расширить и ракетные программы, и программы беспилотных летательных систем, поскольку в человеческом плане мы все равно уступаем противнику количественно. Поэтому наш акцент будет на технологии", - сказал Тимочко.
Он выразил надежду на помощь союзников Украины, не уточнив, с кем сейчас постсоветская республика состоит в военных союзах. При этом Тимочко высказался о партнёрах Украины, подвергнув критике США.
17:31Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и СШАМожет ли Украина стать дружественной России, если учесть потери, которые обе страны понесли за последнее десятилетие? На этот вопрос на брифинге для СМИ в четверг, 27 февраля, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Давайте начнём с того, что сейчас Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, сказал, что примерно на таких условиях мы и создавали партнёрские отношения с Америкой во время Второй мировой войны, когда за все платили. Конечно, я против этого, поскольку Британия в то время тоже претендовала на какого-то мирового лидера, и Британия выступала гарантом как минимум безопасности Польши. То есть они брали на себя военные обязательства кого-то поддерживать и параллельно создавать союз. Мы абсолютно защищаемся. Мы боремся за своё выживание, не за какое-то имперское перераспределение. Но в конечном итоге мы знаем, что из Второй мировой войны Британия и Америка вышли очень близкими союзниками", - рассказал лидер резервистов постсоветской республики.
Больше новостей дня на эту и другие темы приставлено в обзоре Переговоры в Стамбуле, Зеленского гнут через колено. Итоги 27 февраля на Украине