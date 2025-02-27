Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк" - 27.02.2025 Украина.ру
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Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк"
Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк" - 27.02.2025 Украина.ру
Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк"
Возможно, в какой-то момент система "Старлинк", которой пользуются ВСУ, начнет работать ограниченно. Если Трамп действительно хочет выйти из украинской войны, он должен прекратить использовать эту систему. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-02-27T19:15
2025-02-27T19:15
новости
россия
сша
владимир евсеев
спутник
илон маск
всу
дроны
бпла
военная техника
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Чтобы решить проблему вражеских дронов, скорее всего, придется сделать упор на уничтожение украинских пунктов управления БПЛА, считает эксперт. А выявлять их надо будет с помощью средств радиотехнической разведки, добавил он.Евсеев допустил, что в какой-то момент система "Старлинк", которой пользуются ВСУ, начнет работать ограниченно. Конечно, не все зависит от Илона Маска. Но если бы он отключил от спутников ВСУ, у них стало бы больше проблем с БПЛА, указал собеседник Украина.ру.При этом нельзя преуменьшать и проблемы с логистикой. И дело не только в украинских дронах, но и в проходимости. Войскам действительно нужно больше гусеничной техники, отметил эксперт."То есть нам нужно всего и побольше, а также нужно продолжать искать оригинальные решения проблемы. Главное, что все это требует денег и ресурсов. И тут уже многое зависит от эффективности Минобороны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.Про атаки украинских БПЛА в российских регионах: "Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, владимир евсеев, спутник, илон маск, всу, дроны, бпла, военная техника, переговоры, дональд трамп, сво, спецоперация, связь
Новости, Россия, США, Владимир Евсеев, спутник, Илон Маск, ВСУ, дроны, БПЛА, военная техника, переговоры, Дональд Трамп, СВО, Спецоперация, связь

Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк"

19:15 27.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Возможно, в какой-то момент система "Старлинк", которой пользуются ВСУ, начнет работать ограниченно. Если Трамп действительно хочет выйти из украинской войны, он должен прекратить использовать эту систему. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Чтобы решить проблему вражеских дронов, скорее всего, придется сделать упор на уничтожение украинских пунктов управления БПЛА, считает эксперт. А выявлять их надо будет с помощью средств радиотехнической разведки, добавил он.
Евсеев допустил, что в какой-то момент система "Старлинк", которой пользуются ВСУ, начнет работать ограниченно. Конечно, не все зависит от Илона Маска. Но если бы он отключил от спутников ВСУ, у них стало бы больше проблем с БПЛА, указал собеседник Украина.ру.
"Наверное, это тоже будет обсуждаться на переговорах России и США. Если Трамп действительно хочет выйти из украинской войны, он должен прекратить использовать эту систему. Я не исключаю такого развития событий, но не могу его гарантировать", — подчеркнул Евсеев.
При этом нельзя преуменьшать и проблемы с логистикой. И дело не только в украинских дронах, но и в проходимости. Войскам действительно нужно больше гусеничной техники, отметил эксперт.
"То есть нам нужно всего и побольше, а также нужно продолжать искать оригинальные решения проблемы. Главное, что все это требует денег и ресурсов. И тут уже многое зависит от эффективности Минобороны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
Про атаки украинских БПЛА в российских регионах: "Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля" на сайте Украина.ру.
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
25 февраля, 15:02
Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeekНе надо думать, что Трамп хочет воевать с Китаем. Это будет очень жесткая конкуренция. Но если американские планы разорвать российскую экономику в клочья закончились тем, что мы произвели "Орешник", то американские планы лишить Китай чипов и не давать развиваться искусственному интеллекту закончились появлением DeepSeek.
 
НовостиРоссияСШАВладимир ЕвсеевспутникИлон МаскВСУдроныБПЛАвоенная техникапереговорыДональд ТрампСВОСпецоперациясвязь
 
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