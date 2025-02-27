https://ukraina.ru/20250227/1061386874.html

Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк"

Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк" - 27.02.2025 Украина.ру

Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк"

Возможно, в какой-то момент система "Старлинк", которой пользуются ВСУ, начнет работать ограниченно. Если Трамп действительно хочет выйти из украинской войны, он должен прекратить использовать эту систему. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-02-27T19:15

2025-02-27T19:15

2025-02-27T19:15

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военная техника

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Чтобы решить проблему вражеских дронов, скорее всего, придется сделать упор на уничтожение украинских пунктов управления БПЛА, считает эксперт. А выявлять их надо будет с помощью средств радиотехнической разведки, добавил он.Евсеев допустил, что в какой-то момент система "Старлинк", которой пользуются ВСУ, начнет работать ограниченно. Конечно, не все зависит от Илона Маска. Но если бы он отключил от спутников ВСУ, у них стало бы больше проблем с БПЛА, указал собеседник Украина.ру.При этом нельзя преуменьшать и проблемы с логистикой. И дело не только в украинских дронах, но и в проходимости. Войскам действительно нужно больше гусеничной техники, отметил эксперт."То есть нам нужно всего и побольше, а также нужно продолжать искать оригинальные решения проблемы. Главное, что все это требует денег и ресурсов. И тут уже многое зависит от эффективности Минобороны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.Про атаки украинских БПЛА в российских регионах: "Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061345444.html

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