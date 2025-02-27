https://ukraina.ru/20250227/1061411719.html

Дмитрий Табачник: Кровавую вакханалию Евромайдана породило вельзевуловское хамство Запада

Дмитрий Табачник: Кровавую вакханалию Евромайдана породило вельзевуловское хамство Запада - 27.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Табачник: Кровавую вакханалию Евромайдана породило вельзевуловское хамство Запада

Продолжение интервью бывшего вице-премьера Украины Дмитрия Табачника, посвящённого происходившему на киевских улицах и в кулуарах украинской власти в 2014 году

2025-02-27T17:45

2025-02-27T17:45

2025-02-27T17:46

интервью

дмитрий табачник

андрей клюев

майдан

украина

александр турчинов

сергей арбузов

верховная рада

кабинет министров

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058144303_0:80:2400:1430_1920x0_80_0_0_54af8b2652f9791cf7264a8194d471f3.png

Дмитрий Табачник: Евромайдан был почти уничтожен, но его спас злой демон Украины- Дмитрий Владимирович, что тогда происходило в Верховной Раде и в правительстве? Какие царили тогда настроения, и какими были намерения?- В парламенте, в правящей коалиции, после отставки Азарова начались подковерные игры, связанные с выяснением того, кто станет новым премьер-министром. Часть политиков, близких к семье президента, продвигала первого вице-премьера Сергея Арбузова.Ветераны политического движения, так называемые "старые донецкие", опытные депутаты-реалисты, члены различных бывших правительств еще до Януковича отстаивали единственную работоспособную кандидатуру, которая способна была взять ситуацию под контроль: придавить, договориться, проявить характер, сломить мятежников. Речь шла о секретаре Совета национальной безопасности и обороны Андрее Клюеве.В эти же дни, практически в один день с отставкой премьер-министра, был, наконец-то, уволен глава администрации – Сергей Левочкин. По крайней мере, на месяц прекратился онлайн-поток информации в посольство Соединенных Штатов и в резидентуру ЦРУ и ФБР о том, что сказал, подумал, с кем встречался и к чему готовится президент Украины.В конце января было ожидание изменения ситуации. Ждали назначения нового премьер-министра. Новым главой администрации стал волевой Клюев. В начале февраля Андрей Клюев как глава администрации согласовал с президентом в основных параметрах новый состав своего кабинета министров. Не коалиционный, не компромиссный, без участия Кличко, Яценюка, Турчинова и прочих разрушителей.Мои собственные ощущения, наблюдения и опыт подсказывают, что для утверждения этого правительства у Клюева было достаточно голосов, чтобы собрать большинство в Верховной Раде. Но дальше началась какая-то кулуарная возня. Кандидатура Клюева не всех устраивала.Пытались просчитать возможности кандидатуры Арбузова. За его утверждение премьером в парламенте не хватало голосов. Всё забуксовало.Потом возникла третья кандидатура, даже для политических гурманов нереалистичная, скорее - фантасмагорическая. Поскольку это мой близкий приятель, не хотелось бы его называть – человеку это будет больно и обидно. Он бы тоже, конечно, не собрал нужные для его утверждения голоса в парламенте.- И все-таки у кого из претендентов на пост главы правительства было больше шансов?-Если говорить о конфигурации политических сил, думаю, что Андрей Клюев получил бы твердое большинство и смог бы сформировать Кабинет министров.Сергей Арбузов не смог бы набрать нужного количества голосов: он был бы близок к заветной цифре в 226, но не получил бы ее.Третий кандидат, скажем так, гипотетический. Он бы собрать только 150-160 голосов.В период с конца января до 19 февраля, когда власть окончательно отступила и рухнула, это был период трех с небольшим недель надежды и возможности переломить ситуацию.- А после 19 февраля можно было ее переломить?- Можно, но для этого нужно было бы создать что-то вроде Чрезвычайного штаба или Государственного Комитета обороны. Надо было принимать решение, но этого сделано не было. Под давлением лидеров западных стран, в первую очередь Соединенных Штатов, Виктор Янукович пошел на подписание соглашения с оппозицией. Юридически оно было, в общем-то, безукоризненно. Соглашение подготовили блестящие, без преувеличения, юристы – Андрей Портнов и Елена Лукаш. Выборы сдвигались на декабрь 2014 года вместо февраля 2015.Многие политтехнологи считали, что этого времени более чем достаточно: Партия регионов могла бы оправиться, привести в порядок свои ряды и достаточно успешно выступить на президентских выборах. Смысла, конечно, в досрочных (на три месяца) выборах было немного. Но не учли самого главного: запредельного цинизма, такого вельзевуловского хамства со стороны гарантов-подписантов.У писателя Сергея Званцева есть рассказ о том, как судили в 1881 году крупного таганрогского контрабандиста, купца – миллионера и судовладельца Марка Вальяно. В суде его защищал самый знаменитый адвокат Александр Пассовер. По итогам 24 дней слушания, когда присяжные оправдали его подзащитного, защитник констатировал: "Грош цена слову прокурора". У нас не было Пассовера, не было Плевако. Но стало сразу понятно, что подпись любой западноевропейской страны стоит меньше гроша.Я хочу просто напомнить этих "замечательных" лгунов – гарантов-подписантов: министра иностранных дел ФРГ господина Штайнмайера, который сейчас нелепо досиживает последние дни своей политической карьеры в кресле федерального президента; господина Сикорского, министра иностранных дел Польши, который сейчас опять вернулся в свое кресло; и совершенно бесцветного - даже фамилия его ускользнула из моей памяти – главу министерства иностранных дел Франции (Лоран Фабиус– прим. ред.)Они гарантировали со стороны оппозиции соблюдение всех договоренностей, но обманули и народ, и президента, и правительство Украины. Они после подписания тут же умчались из Киева и дали команду путчистам атаковать на следующий день правительственный квартал.Среди путчистов тоже не было единства. Часть из них были типа в белых перчатках – имею в виду Порошенко, а часть - в уже испачканных кровью, как господин Яценюк. Другие же были просто бандитами: Турчинов, Парубий и Пашинский.Для того, чтобы протолкнуть эту ситуацию до точки невозврата, надо было повязать подельников кровью. В уголовном мире есть благородные домушники, есть фармазоны, есть карманники. Будучи ворами в законе, они никогда не шли на мокрое дело. Так вот западным фармазонам нужно было повязать всех кровью - замазать в мокром деле, в мокрухе - и более либеральных националистов, и более радикальных националистов, и откровенных нацистов. Поэтому три самых отвратительных, самых кровавых персонажа - Турчинов, Парубий и Пашинский - подготовили группу снайперов и начали вести огонь на поражение, убивая своих соратников, своих коллег по Майдану, а уже во вторую очередь, чтобы парализовать сопротивление, начали расстреливать офицеров и бойцов внутренних войск, милиции и "Беркута".После этой кровавой вакханалии стали заметать следы: в результате снесли столетние деревья вдоль улицы Институтской и реконструкцию затеяли, чтобы даже археологи потом не установили по царапинам от пуль на брусчатке, откуда вёлся огонь.- Все тогда было потеряно бесповоротно?- Было еще два шанса остановить переворот, о которых никто никогда не говорил.Первый шанс, если бы председатель Верховной Рады Владимир Васильевич Рыбак хотя бы в положительном смысле струсил. От него ничего не требовалось, от него требовалось только струсить. Но он вместо этого начал активно "топить" за мятежников, слушать Порошенко и активно сотрудничать с ним и с Турчиновым. В итоге он собрал в воскресенье незаконную, непрогнозируемую сессию Верховной Рады, где депутатов, штатских людей, окружили в коридорах люди с автоматами. И естественно, это запуганное законодательное собрание проголосовало все незаконные решения, растоптав конституцию, сместив Януковича с поста президента, растоптав законы, и избрала открытым голосованием Турчинова председателем Верховной Рады.Мало того, Рада тут же наделила его президентскими полномочиями вопреки Конституции, закону о президенте и закону о парламенте. Наделила его полномочиями и. о. президента. Это, конечно, была бы комедия, но это трагическая, кровавая комедия.Помните, замечательный фильм Леонида Гайдая, где народный артист Советского Союза Юрий Яковлев, играя Ивана Грозного и управдома Ивана Буншу, подписывает указ "и.о. царя Бунша". Вот так и "и.о. президента Турчинов" как "и.о. царя Бунша" стал штамповать указы. Указ о начале войны в Донбассе тоже подписал кровавый "и.о. царя" …Кстати, первый зам Рыбака – Игорь Калетник – отказался во всем этом участвовать.Если бы сессию тогда не собрали, а просто сказали большинству: не идите в зал заседаний Верховной Рады, а любыми путями выбирайтесь из Киева, собирайтесь в Донецке, в Харькове, в Крыму, то это был бы второй шанс, когда, не проведя сессию парламента, путчистов можно было бы остановить.Если бы поступила команда членам правительства: собраться где-то в другой точке, то можно было бы сохранить правительство. Вот эти несколько шансов и были упущены.По сути, с 27 февраля стало понятно, что нацистский переворот на Украине победил.- А как тогда повела себя фракция коммунистов?- Все ее члены могут подтвердить, что их уговаривал, заставлял и просил явиться на заседание Пётр Николаевич Симоненко. Зачем? Я не знаю, какие с ним велись разговоры, и кто их вел, чем его запугали…- Чем в эти трагические дни занимались вы, будучи министром образования?- Могу сказать, что испытываю, вспоминая те дни, хоть и слабое, но чувство самоудовлетворения и гордости. Мы свое министерство, абсолютно штатское, сдали путчистам на полдня позже, чем здание Кабинета министров и на 4-5 часов позже, чем здание министерства чрезвычайных ситуаций.Оставшиеся вице-премьеры перебрались из здания Кабинета министров на улицу Гончара в здание Министерства чрезвычайных ситуаций. Там была связь. Я оттуда принимал звонки вице-премьера Юрия Бойко и вице-премьера Константина Грищенко. Они спрашивали меня: как ситуация?Потом связь оборвалась… Затем нас информировали, что со стороны бульвара Шевченко и со стороны МЧС движутся колонны вооруженных людей. Пришлось, поскольку большинство коллектива были женщины, покинуть помещение.Мы оставили рабочую группу, которая опломбировала сервер, архив, секретные документы. Остался один из заместителей министра, который, скажем так, начинал свою карьеру еще во времена Ющенко, поэтому каким-то образом мог разговаривать с мятежниками.И он не допустил, честь ему и хвала, поджога и погрома. Не допустил размещения ворвавшейся в учреждение банды в кабинетах. Она разместилась в столовой и в гардеробе. Сформировал из бандитов, которые себя называли "протестующими", группу. Вместе они опечатали все кабинеты. И так опустевшее здание простояло почти две недели, пока победившие националисты не привели свое руководство в министерство. Это был редкий случай.- Почему?- Потому что большинство министров побежали, все побросав. Дольше нас держалось только министерство топлива и энергетики, где была более мощная охрана, и где министром был храбрый и мужественный человек - Эдуард Анатольевич Ставицкий. Он просто сказал, что в министерстве, чтобы не легла энергосистема, есть диспетчерские пульты, которые следят за перетоками энергии с тепловых, с атомных электростанций.Ему каким-то образом удалось остановить путчистов, и министерство продолжало функционировать, пока националисты не прислали нового министра. По крайней мере, погрома здания не было, не рухнула энергосистема страны, не вышли из строя атомные реакторы. А ведь было немало случаев, где просто были погромы и грабежи и ситуации, подобные происходившим в Мьянме и в Бангладеш.- Правительственные чиновники в те дни разбежались?- Помню, что, например, 23-24 февраля, я и еще два члена правительства были в Киеве. Все остальные, кому позволял кошелек, на своих самолетах взмыли в неизвестном направлении. Силовики на своих ведомственных самолетах, министры-коммерсанты на своих. И кому я не звонил из вице-премьеров, исполняющих тогда свои обязанности, спрашивая их, где собираемся - в Донецке, в Харькове, в Полтаве, мне отвечали кратко: указания поступят позднее. Прошло 11 лет, а указания до сих пор не поступали. Ни от Вилкула, ни от Бойко, ни от Грищенко. Кстати, ни у одного из них нет проблем с нацисткой властью. Пристроились успешно…- Давайте, все-таки более расширенно обсудим, как вели себя в те дни киевские студенты.- В Киеве тогда было больше 300 тысяч студентов. Их пытались раскачать, начиная с ноября 2013 года. Ни один вуз, кроме соросовской бурсы – Киево-Могилянской академии - на Майдан массово не вышел.Вообще в тех событиях активно участвовали только два вуза. Помимо маленькой Могилянки, которая со своими двумя с лишним тысячами студентов не могла реально изменить ситуацию, и частично Киевский политех, который был достаточно большим учебным заведением.Ректор последнего – тернополянин, академик-кибернетик Михаил Згуровский - лично, оставив в кабинете мозги и совесть, вывел на Майдан часть студентов.В других же вузах - в Институте физкультуры, в Лингвистическом, трижды в Киевском университете, в Педагогическом - сами студенты повыбрасывали как мусор на улицу майдановцев, которые их пытались не пустить утром на занятия.Если бы из 320 тысяч киевских студентов, хотя бы половина, как планировали путчисты, вышла бы на Майдан, этих 160 тысяч хватило бы, чтобы "затопить" собой весь правительственный квартал, весь Киев...У меня весь коллектив министерства разговаривал со студентами. Никто никого не душил, просто говорили о рисках, говорили о том, что это свободное волеизъявление, но нужно подумать об опасности. Разные слова были. Угроз, что, если пойдете на Майдан, то не сдадите сессию и будете исключены, никогда не было. В итоге практически все вузы - государственные и негосударственные - не качнулись, не вышли, чтобы поддержать майдановцев.Могилянку я не считаю вузом. Это учреждение по дрессировке антиправительственных сил за иностранные и за глупо розданные государственные деньги. И образование там давалось такое: как стать русофобом, и как повыгоднее пару раз продать Родину.Политех, да, сложный вуз. В нем учились десятки тысяч студентов. Згуровскому удалось тогда в колонне вывести порядка трех тысяч. Они побыли на Майдане и разошлись по домам. Больше ни один из ректоров туда не вышел.Если бы другие все ведомства точно так же выполняли свои функции, возможно, удалось бы ситуацию купировать.Министерство внутренних дел просто должно было бы за нарушение закона привлекать к ответственности майдановцев. Нарушил закон - административный арест, еще больше нарушил закон - предварительное задержание. А когда в январе все те, кто еще поддерживал власть – среди них и судьи, и прокуроры - увидели, что после поджога милиционеров и штурма правительственного квартала нет никакой реакции, то они побежали в разные стороны. Началось обвальное обрушение. Ситуация февральской революции 1917 года.Клеймить никого не хочется. Время все поставит на свои места и со всем разберется. Разберутся и политология с историей. Между историей и политологией есть одна существенная разница. Политология анализирует события, которые происходят непосредственно при нас и отстоят от нас на дистанции хотя бы в 20-25 лет.После того, как пройдет четверть века, начинается уже историческое исследование.Я думаю, что наиболее объективную картину через несколько лет дадут и политологи, и историки.Но трагедия, которая произошла с нашей страной, остается трагедией. Те страны, где удалось ее избежать, подавив цветные революции, даже пойдя на определенные жертвы, демонстрируют устойчивое развитие и отсутствие малейшего намека на гражданскую войну.Ещё о событиях тех дней: Оправдание и лицемерие. Почему заговорила Виктория Нуланд

майдан

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, дмитрий табачник, андрей клюев, майдан, украина, александр турчинов, сергей арбузов, верховная рада, кабинет министров, цру