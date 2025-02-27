https://ukraina.ru/20250227/1061414850.html

Дипломат-самозванец разваливает Боснию и Герцеговину. Что стоит за приговором Милораду Додику

Дипломат-самозванец разваливает Боснию и Герцеговину. Что стоит за приговором Милораду Додику - 27.02.2025 Украина.ру

Дипломат-самозванец разваливает Боснию и Герцеговину. Что стоит за приговором Милораду Додику

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта

2025-02-27T19:48

2025-02-27T19:48

2025-02-27T19:48

эксклюзив

республика сербская

босния и герцеговина

милорад додик

белград

александр вучич

оон

ес

кризис

приговор

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Додик заочно приговорен к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу, передал государственный телеканал Республики Сербской РТРС.Сам он заявил, что он не примет во внимание приговор суда БиГ, так как считает, что он вынесен лицом без легитимных полномочий, не назначенным ООН.На решение суда тут же отреагировал парламент Республики Сербской. На внеочередном заседании 26 февраля Народная скупщина признала недействительными решения всех органов, деятельность которых не определена Конституцией БиГ. Это в том числе Высокий судебный и прокурорский совет, прокуратура БиГ и суд БиГ.В ближайшее время на основании соответствующих решений парламента в силу также вступит запрет на деятельность федеральной прокуратуры БиГ, следственных органов и спецслужб.Кроме того, парламент потребовал от местных органов правосудия возбудить уголовное дело по статье организация, планирование и подготовка уголовного дела против конституционного правопорядка. Под уголовным расследованием в Республике Сербской таким образом окажутся все прокуроры и судьи Суда БиГ, которые участвовали в судебном преследовании президента Додика.Однако парламент пока не предпринимал никаких действий, необходимых для выхода Республики Сербской из состава БиГ, хотя руководство автономии в ходе судебного процесса против президента Додика неоднократно подчеркивало, что этот сценарий рассматривается в качестве возможного ответа на обвинительный приговор суда в Сараево.После оглашения приговора Милораду Додику в Баня-Луку срочно выехал президент Сербии Александр Вучич. В ходе совместной с лидером Республики Сербской пресс-конференции он заявил, что приговор направлен не только против Додика, но также против всей Республики Сербской.Вучич обещал полную поддержку институту президента Республики Сербской, но также попросил его не прерывать диалог с Сараево.Псевдозакон с далекоидущими последствиямиВ Кремле мандат верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта считают нелегитимным, поэтому не признают и его решения в отношении сербской автономии в составе Боснии и Герцеговины. Это следует из заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сделанных на брифинге в Москве 27 февраля."Руководствоваться законом, точнее, псевдозаконом, который протащил так называемый Высокий представитель Шмидт, — давайте не забывать, что Совет Безопасности ООН его так и не утвердил, так что он не кто иной, как самозванец, — тоже вряд ли можно воспринимать как легитимное действие", — процитировали российские СМИ слова Пескова.Пресс-секретарь Кремля добавил, что такие действия могут иметь пагубные последствия, и призвал всех, кто стоит за принятием подобных решений "руководствоваться духом, идеями и положениями Дейтона".Накануне оглашения приговора руководство Республики Сербской наладило интенсивный контакт с американскими политиками, близкими к новой администрации Дональда Трампа в надежде, что найдет поддержку у новых американских властей. Однако 27 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс написала в соцсети, что США десятилетиями вкладывали в стабильную БиГ, и поэтому "твердо противятся любым акциям местных лидеров, которые могут нарушить стабильность".Я обиделся, я и наказалСложившуюся в Боснии и Герцеговине ситуацию хорошо описывает сербская народная поговорка "Кади (мусульманский судья-чиновник, — Ред.) тебя обвинил, кади и приговорил", которую породил горький опыт сербского населения, накопленный во время османского владычества на Балканах. В данном случае президента Додика осудили за игнорирование решений неутвержденного ООН верховного представителя Кристиана Шмидта на основании закона, который тот же Шмидт сам сформулировал и внедрил.Летом 2023 года парламент Республики Сербской, защищая автономию от попыток отнять у нее право собственности над природными ресурсами, постановил, что решения Кристиана Шмидта не будут исполняться. Шмидт, который считал, что у него есть суверенное право отменять решения руководства каждого из энтитета в составе БиГ, аннулировал постановление парламента Республики Сербской.Додик со своей стороны проигнорировал решение немецкого дипломата и подписал закон, принятый в парламенте. Это было ожидаемо, так как лидер сербов в БиГ с первого дня пребывания Шмидта на территории страны открыто заявлял о том, что не признает его верховным представителем.Тогда Шмидт внес в уголовный кодекс БиГ пункт о том, что несоблюдение решений верховного представителя является уголовным преступлением. На основании этого пункта было возбуждено уголовное дело, одним из фигурантов которого стал президент Республики Сербской Милорад Додик.Коллективный Запад уже давно не устраивает Милорад Додик в качестве главы Республики Сербской, так как он выступает за неукоснительное соблюдение Дейтонского мирного соглашения, на основании которого в 1995 году было создано современное боснийское государство. В этом государстве Республика Сербская и Федерация БиГ являются равноправными территориальными образованиями с большими полномочиями при довольно слабой центральной власти.Это является серьезным препятствием для интеграции Боснии и Герцеговины в евроатлантические структуры, так как любое решение, касающееся внешней политики государства, должно быть одобрено соответствующими инстанциями обоих энтитетов.После президентских выборов, состоявшихся в Республике Сербской в октябре 2022 года, Запад поддержал попытки оппозиционного кандидата Елены Тривич оспорить победу Милорада Додика "на улице". Однако повторный подсчет голосов показал, что Додик действительно набрал примерно на 5% больше своего оппонента и заслуженно занял президентский пост.Рискованная политическая игра с непонятным результатомБросив попытки сменить Додика с помощью уличных демонстрации, Запад перешел на более современные формы борьбы с неугодными лидерами. Судебный процесс против Додика на самом деле является своеобразной попыткой его полной изоляции — как минимум на части территории его собственного государства над ним будет висеть постоянная угроза ареста.Главный вопрос здесь состоит в том, как далеко власти в Сараево готовы идти в попытке исполнить решение суда. Для того, чтобы арестовать Додика на территории Республики Сербской они должны задействовать или собственные силы безопасности, или привлечь к этому военную миссию ЕС в Боснии и Герцеговине. В обоих случаях это грозит серьезным обострением, на которое главные внешние игроки в БиГ после смены администрации в США могут и не пойти.С другой стороны, Баня-Лука не сможет исполнить свою угрозу выйти из состава Боснии и Герцеговины в ответ на открыто враждебные действия Сараево. Для этого ей как минимум нужно согласовать свои действия с Белградом, так как вне состава БиГ Республика Сербская могла бы просуществовать разве что в составе какого-то конфедеративного образования с Сербией.Однако такой шаг вызвал бы новый конфликт регионального масштаба, к которому никто в Европе не готов. Особенно к ему не готова сама Республика Сербская, у которой нет собственной армии.При этом официальный Белград не то что в военном, а даже в политическом смысле не особо желает вступать в конфронтацию с руководством Евросоюза, к членству в котором он стремиться. Это показало выступление Александра Вучича в Баня-Луке 26 февраля, в ходе которого он соотечественникам в Республике Сербской не давал особых обещаний. Также надо напомнить, что именно Вучич принял в Белграде Кристиана Шмидта, признав его в качестве верховного представителя в БиГ, несмотря на то, что его не признавали в этом свойстве ни Республика Сербская, ни Россия, ни Китай.Однако руководство Сербии не может дистанцироваться от Республики Сербской, особенно после подписания ряда невыгодных для сербов соглашений по Косово. После ряда заявлений о Республике Сербской как о части "сербского мира" власти в Белграде не могут предать соотечественников, проживающих на другом берегу реки Дрины без серьезных репутационных потерь.Сложно представить, что Додик сам сдастся Сараево, так как это равно согласию на уничтожение Республики Сербской. В Федерации Босния и Герцеговина также будут настаивать на своем, так как отступление от текста приговора будет означать признание права сербского энтитета на равноправное существование.В итоге самозванец Кристиан Шмидт привел страну, которую должен был беречь от внутренних конфликтов, к затяжному политическому кризису, который на долгое время может полностью парализовать ее институты. И в этом виноват именно он и те политические структуры, которые назначили его на должность верховного представителя в обход всех законных процедур.Больше о причинах возникновения конфликта между президентом Додиком и Кристианом Шмидтом в материале Татьяны Стоянович США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию

https://ukraina.ru/20250227/1061389173.html

https://ukraina.ru/20231228/1052474563.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, белград, александр вучич, оон, ес, кризис, приговор