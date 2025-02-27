https://ukraina.ru/20250227/1061409271.html

Екатерина Заклязьминская: Китай ждет приглашения за стол переговоров России и США по Украине

Екатерина Заклязьминская: Китай ждет приглашения за стол переговоров России и США по Украине - 27.02.2025 Украина.ру

Екатерина Заклязьминская: Китай ждет приглашения за стол переговоров России и США по Украине

Торговля Китая и США ассиметрична. Китайцы закупают продукцию примерно на 100 млрд долларов. Причем США поставляют в Китай в основном сырье. Это нефть, СПГ, соя, уголь. Китайцы ввели ограничения на сырьевые товары и на продукцию автомобильной промышленности США, в развитии которой заинтересован Трамп.

2025-02-27T19:30

2025-02-27T19:30

2025-02-27T19:30

интервью

китай

сша

россия

дональд трамп

барак обама (старший)

джо байден

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051012641_96:21:830:434_1920x0_80_0_0_4d9241fdfdde007019a6efebfa99bbe3.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская.- Екатерина Олеговна, как тарифная война между Китаем и США сказывается на экономиках обеих стран?- Такое ощущение, что Трамп начал с того, на чем он закончил свой первый президентский срок. Уже 31 января он вводит 10% пошлины на китайские товары, хотя до своего переизбрания рассматривал возможность введения 60 % пошлин. Но и 10% это существенные цифры для Китая. Китайско-американская торговля составляет примерно 688 млрд долларов. Причем американцы закупают китайскую продукцию на примерно 550 млрд долларов. То есть пошлины составят около 50 млрд долларов.Ответ китайцев был точечным и поэтапным. Сначала они ввели экспортный контроль на еще пять редкоземельных элементов, в области добычи которых они монополисты. Сейчас семь из 17 редкоземельных элементов Китая подлежат экспортному контролю.С 10 февраля Китай ввел 15%-пошлины на американские СПГ и уголь, и в размере 10% на нефть, оборудование для агропромышленного комплекса и автомобили с большим объемом двигателя. Это только начало. Китайские ограничения затронули американскую продукцию примерно на 40 млрд долларов, если речь идет о пошлинах, то 3-4 млрд долларов.Торговля Китая и США ассиметрична. Китайцы закупают продукцию примерно на 100 млрд долларов. Причем США поставляют в Китай в основном сырье. Это нефть, СПГ, соя, уголь. Китайцы ввели ограничения на сырьевые товары и на продукцию автомобильной промышленности США, в развитии которой заинтересован Трамп. Интересно наблюдать за тем, как ситуация будет развивать дальше.- США проглядели столь бурное развитие Китая? Теперь сделать Америку снова великой будет сложно.- Да, проглядели еще во времена президентства Обамы. Он ввел первые ограничения. Байден их продолжил, но он не был таким прагматиком. Китайцы по поводу пошлин не слишком переживали, потому что за предыдущие годы научились поставлять продукцию в США через третьи страны. Через ту же Мексику, объем товарооборота с которой достиг с 2021 года 100 млрд долларов. Напомню, наша торговля с Китаем достигает 244 млрд долларов.- Еще год назад мы говорили, что откроется второй фронт для США на Тайване. Сейчас разговоры об этом утихли. Будет ли Трамп начинать боевые действия против Китая?- Провокации будут. На днях был разморожен пакет военной помощи острову примерно на 800 млн долларов и пакет помощи Украине на 40 млн долларов. Все зависит от того, как будут отвечать китайцы, пойдут ли они на какой-то компромисс, насколько будет договороспособен Пекин.- Давайте в эту увлекательную игру на шахматной доске добавим Россию и Украину. Как реагирует китайская сторона, наблюдая за тем, что происходит во взаимоотношениях между России и США? И появится ли Китай за столом переговоров, ведь речь идет о евразийской безопасности?- У Китая сложная позиция по поводу происходящего, ведь он на протяжении трех лет выступал за мирное решение конфликта. Пекин предлагал мирный план из 12 пунктов, затем совместный с Бразилией план из шести пунктов, поэтому Китай хотел бы, чтобы его позиция тоже учитывалась.Китайцы настороженно смотрят и на возможность урегулирования отношений России и Запада, потому что у России и Китая за последнее время сложились доверительные отношения. Если раньше давление Запада на Россию толкало ее в объятия Китая, то сейчас конфронтация Пекина и Вашингтона толкает Китай к нам. Мы наблюдаем это по тому, как растет интерес китайских бизнесменов к российскому рынку. Китайцы надеются, что ситуация приблизится к своему разрешению и цепочки добавленной стоимости в архитектуре европейской безопасности будут восстановлены.Россия также пытается вовлечь Китай в обсуждение стратегических наступательных вооружений, поскольку ядерный арсенал КНР растет и крепнет. Таким образом треугольник Россия-Китай-США важный элемент устойчивости мировой политики.- Что будет с Европой и ее экономикой на фоне развития таких отношений?- Китайцы будут сближаться с Европой при первой возможности, даже несмотря на серьезные пошлины в отношении китайских автомобилей. Но китайцы забудут все плохое, если у них будет возможность налаживать торгово-экономический диалог.О политике США в нефтяной отрасли Александр Фролов о том, почему США — главный баламут нефтерынка и зачем Трампу понадобился литий Украины

https://ukraina.ru/20250225/1061349039.html

https://ukraina.ru/20250227/1061401844.html

китай

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, китай, сша, россия, дональд трамп, барак обама (старший), джо байден, украина.ру