Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка - 27.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250227/1061413892.html
Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка
Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка - 27.02.2025 Украина.ру
Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка
Корреспонденты мультимедийного издания Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский подготовили репортаж из Курской области, в котором рассказали о том, как морские пехотинцы из 810-й бригады ВС России поздравили курских ребят с Днём защитника Отечества и какие подарки получили взамен
2025-02-27T17:52
2025-02-27T17:52
курская область
россия
видео
дети
23 февраля
морпехи
подарок
день защитника отечества
бронежилеты
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1b/1061413436_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d071c8de6eb87a81264faf0d530b4c97.jpg
Дети из Курской области сообщили журналистам, как они обзавелись собственными бронежилетами, какие позывные им дали военные, а также показали свою коллекцию шевронов.
курская область
россия
крым
черное море
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1b/1061413436_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_93e1191424862880c01437a6e0c268ea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
курская область, россия, видео, дети, 23 февраля, морпехи, подарок, день защитника отечества, бронежилеты, крым, черное море, патриот, украина, сво, война, спецоперация, вс рф, поздравление, видео
Курская область, Россия, Видео, дети, 23 февраля, морпехи, подарок, День защитника Отечества, бронежилеты, Крым, Черное море, патриот, Украина, СВО, война, Спецоперация, ВС РФ, поздравление

Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка

17:52 27.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Корреспонденты мультимедийного издания Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский подготовили репортаж из Курской области, в котором рассказали о том, как морские пехотинцы из 810-й бригады ВС России поздравили курских ребят с Днём защитника Отечества и какие подарки получили взамен
Дети из Курской области сообщили журналистам, как они обзавелись собственными бронежилетами, какие позывные им дали военные, а также показали свою коллекцию шевронов.
 
Курская областьРоссияВидеодети23 февраляморпехиподарокДень защитника ОтечествабронежилетыКрымЧерное морепатриотУкраинаСВОвойнаСпецоперацияВС РФпоздравление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк"
18:52На коротком поводке: украинским артистам и журналистам запретят гастролировать "по европам"
18:15Переговоры в Стамбуле, Зеленского гнут через колено. Итоги 27 февраля на Украине
18:03Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников
17:52Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка
17:49"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
17:46"Киев один раз уже продавали. А сегодня его просто дарят". Зеленский едет к Трампу
17:45Дмитрий Табачник: Кровавую вакханалию Евромайдана породило вельзевуловское хамство Запада
17:34"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин
17:31Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и США
17:10Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин
17:03Переговоры дипломатов России и США в Стамбуле длились 6,5 часов. Что известно
16:43"Не всех устраивает возобновление российско-американских контактов": Путин подверг критике элиты Запада
16:36Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России
16:32Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов
16:25Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии
16:24Зеленский и имитация выбора: игра в рейтинги в условиях диктатуры
16:19Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин
16:06На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков
16:06Информационная методика Трампа
Лента новостейМолния