https://ukraina.ru/20250227/1061413892.html
Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка
Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка - 27.02.2025 Украина.ру
Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка
Корреспонденты мультимедийного издания Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский подготовили репортаж из Курской области, в котором рассказали о том, как морские пехотинцы из 810-й бригады ВС России поздравили курских ребят с Днём защитника Отечества и какие подарки получили взамен
2025-02-27T17:52
2025-02-27T17:52
2025-02-27T17:52
курская область
россия
видео
дети
23 февраля
морпехи
подарок
день защитника отечества
бронежилеты
крым
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Дети из Курской области сообщили журналистам, как они обзавелись собственными бронежилетами, какие позывные им дали военные, а также показали свою коллекцию шевронов.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
курская область, россия, видео, дети, 23 февраля, морпехи, подарок, день защитника отечества, бронежилеты, крым, черное море, патриот, украина, сво, война, спецоперация, вс рф, поздравление, видео
Курская область, Россия, Видео, дети, 23 февраля, морпехи, подарок, День защитника Отечества, бронежилеты, Крым, Черное море, патриот, Украина, СВО, война, Спецоперация, ВС РФ, поздравление
Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка
Корреспонденты мультимедийного издания Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский подготовили репортаж из Курской области, в котором рассказали о том, как морские пехотинцы из 810-й бригады ВС России поздравили курских ребят с Днём защитника Отечества и какие подарки получили взамен
Дети из Курской области сообщили журналистам, как они обзавелись собственными бронежилетами, какие позывные им дали военные, а также показали свою коллекцию шевронов.