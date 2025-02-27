https://ukraina.ru/20250227/1061413892.html

Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка

Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка - 27.02.2025 Украина.ру

Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка

Корреспонденты мультимедийного издания Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский подготовили репортаж из Курской области, в котором рассказали о том, как морские пехотинцы из 810-й бригады ВС России поздравили курских ребят с Днём защитника Отечества и какие подарки получили взамен

2025-02-27T17:52

2025-02-27T17:52

2025-02-27T17:52

курская область

россия

видео

дети

23 февраля

морпехи

подарок

день защитника отечества

бронежилеты

крым

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Дети из Курской области сообщили журналистам, как они обзавелись собственными бронежилетами, какие позывные им дали военные, а также показали свою коллекцию шевронов.

курская область

россия

крым

черное море

украина

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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