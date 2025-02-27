https://ukraina.ru/20250227/1061414700.html

На коротком поводке: украинским артистам и журналистам запретят гастролировать "по европам"

На коротком поводке: украинским артистам и журналистам запретят гастролировать "по европам" - 27.02.2025 Украина.ру

На коротком поводке: украинским артистам и журналистам запретят гастролировать "по европам"

На Украине намерены запретить выезд журналистов и деятелей культуры с 3 марта. По разным оценкам только в 2024 году из-за границы не вернулись около 500 человек, которые отправились в командировки, на гастроли.

2025-02-27T18:52

2025-02-27T18:52

2025-02-27T18:52

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Сюда можно отнести и спортсменов, которые не возвращаются на родину после международных соревнований. Собственно, зарубежные гастроли являются лишь поводом пересечь границу. Бывали случаи, когда не возвращались целыми оркестрами с гастролей. Всё это свидетельствует о закручивание гаек, но может привести к социальному напряжению. Общество находится в крайнем психологическом напряжении, устало от военных действий, и любые резкие движение властей могут "сорвать крышку" с кипящего котла.Но украинские эксперты отмечают другую сторону этой проблемы: если украинская культура окажется заперта внутри страны, то некому будет заниматься популяризацией украинского кейса на международной арене. А значит про Украину станут быстро забывать. Правда, Минкульт поспешил отчитаться, что решение о запрете на выезд только прорабатывается. Больше мнений – в обзоре соцсетей. Ужесточение правилДиректор музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" Олеся Островская-ЛютаМинкульт прекратил выдавать "разрешения" на пересечение границы художникам. На самом деле не разрешения, а письма содействия, но сущности это не меняет. Мне эта ситуация напоминает отказ Киевской городской администрации разработать смысловые алгоритмы работы городского транспорта во время воздушных тревог. В чем сходство? Думаю, дело в том, что эти ситуации имеют политический и бюрократический аспекты. В политической плоскости ситуацию можно разрешить, в бюрократической – нет. Но все обвинения раздаются именно в адрес бюрократов, а не политиков.Как это? Высокоскоростные ситуации с большим количеством неизвестных можно урегулировать только на политическом уровне. То есть разработать такие правила (законы, подзаконные акты), которые создают рамку поведения в целом, а не в деталях, и при этом предполагают, что всегда что-нибудь может пойти не так. Но общее благо требует принимать риск этого "не так". К примеру, троллейбус может продолжать движение во время тревоги. Может ли в него ударить, допустим, дрон? Да. Но правила при этом не запрещают движение в целом, потому что потребность в передвижении сотен тысяч людей превосходит риски от возможного единичного попадания. Менее дразнящий пример: если на дорогах есть автомобили, то несколько из них могут столкнуться и при этом покалечатся люди. Нужно ли запретить движение автомобилей по дорогам? Теперь действующая рамка говорит: нет, не надо, мы принимаем этот риск, но имеем правила, касающиеся уже деталей события (участников, обстоятельств и т.п.). В рамках этого подхода бюрократы спокойно регистрируют выходящие на дороги автомобили. И если один из них наехал на пешехода, то зарегистрировавшего автомобиль бюрократа не привлекают к уголовной ответственности. Не привлекают, потому что есть общая, назовем ее политической, рамка, в которой и действует бюрократ. Есть ли у нас такая политическая рамка для выезда художников за границу или для движения общественного транспорта во время тревог? Нет, нет. Есть какая-то практика, частичные алгоритмы реагирования, костыли, которые создает госслужба там, где уходят от решений политики. По аналогии говоря, каждый выходящий на дорогу автомобиль получает письмо-гарантию от госслужбы, что он не попадет в аварию. А когда попадает, к служащему, который выписал письмо, приходят органы правопорядка с уголовным делом. То есть политики перевели ответственность на госслужбу и туда же канализировали всеобщее недовольство. Помогло ли это кому-нибудь? Да, самим политикам, ибо таким образом они избежали политической ответственности, а именно недовольства избирателей за неправильное решение. И эти избиратели могут отказаться избрать их на следующую каденцию. Но ведь брать такую ​​ответственность – за общие правила и общее благо – это и есть суть политики! Именно для этого и нужны люди, которые политикой занимаются каждый день: принимать решения для всего общества при многих неизвестных. Всё так. Но многолетняя украинская практика противоположна: переводить политические обязанности на тех, кто их в принципе не может выполнить, а наоборот, должен действовать в рамках уже утвержденных подходов. Эта ситуация приводит к уничтожению государственной службы, но сохраняет на своих местах конкретных политиков. Теперь, как это выглядит со стороны государственного служащего. Бюрократа, если хотите. Госслужащие действуют, как говорит действующая украинская Конституция, в рамках возможного. То есть строго так, как определяет закон.Не будем спорить, это разумный подход. Так что за каждую их подпись есть наказание. В нашем случае выходит, что госслужащие своими подписями гарантируют возвращение художников из заграничных поездок. Художники это иногда игнорируют, и на плечах служащих накапливаются уголовные дела. В какой-то момент эти служащие действительно болеют за культурную дипломатию и делают, что могут, отказываются брать на себя больше и больше рисков, поскольку ситуация асимметрична: свободу действий имеют одни люди, а наказания за эти действия несут другие. Снова по аналогии, за рулем авто один человек – водитель, а уголовное дело – у другого, бюрократа, зарегистрировавшего машину. В этом процессе все участники – художники, политики, органы правопорядка – канализируют риски на конкретных госслужащих. И те, считая ситуацию несправедливой, отказываются принимать эти риски. Ибо – еще раз – служащие действуют строго в рамках регуляторки, а политики отказываются эту регуляторку менять, чтобы не взять на себя политические (а не уголовные, как госслужба) риски. Разумная ситуация? Нет. Можно ли ее исправить? Да. Но не на бюрократическом, а на политическом уровне.Политический аналитик Валерий ПекарЗапретим выезд художникам, потому что не все возвращаются. Запретим выезд общественным организациям, потому что брякнут что-то не то. Запретим выезд политической оппозиции, потому что набирают рейтинг. Запретим выезд журналистам, потому что все важные события в Украине. Запретим выезд предпринимателям, потому что пусть заплатят налоги и сидят дома. А потом удивляемся, что некому объяснить миру, за что мы воюем.Политолог Дмитрий ЗолотухинТолько за 2024 год (в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было усилено) из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших с помощью писем-предложений МКИП. По каждому такому кейсу Национальной полицией возбуждено уголовное дело по одной из статей Уголовного кодекса Украины. К примеру, Статья 332-3. Незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период. При этом должностные лица МКСК автоматически становятся фигурантами по этим уголовным делам, поскольку рассматривается и вопрос организации незаконного пересечения границы. То есть люди, которые ставят свои подписи под этими предложениями, автоматически становятся подозреваемыми в тот момент, когда человек отказывается возвращаться в Украину. (Это отдельный правовой трэш. Я не знаю, зачем Нацпол и СБУ это делают? Но есть как есть).Политик Дмитрий ВасилецСтало известно, что более 500 артистов и журналистов призывного возраста, которые получили разрешение от Минкульта на выезд, обратно в недо-Рейх Зеленского только за 2024 год не вернулись. Людей можно понять, никто не хочет жить в НАТОвском концлагере, людей давно приравняли к рабам и отменили все права человека. Темпы бегства людей будут увеличиваться, ведь похищать людей для НАТОвской ЧВК "ВСУ" банды ТЦК и полицаи не перестанут.Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир ВятровичПожалуй, никто не нанес больше вреда нашей культурной дипломатии и продвижению украинской культуры за границей, как украинские органы власти. Мало того, что во время огромного запроса на украинскую культуру вместо поддержки культурной дипломатии власти прибегли к бездумной "экономии", которая стоит нам несравнимо больших потерь как в имиджевом, так и непосредственно в денежном измерении. Но ко всему власть регулярно упражняется в создании искусственных препятствий для тех, кто представляет украинскую культуру за рубежом без государственной поддержки, да еще и собирает во время концертов значительные суммы для украинской армии. И вот снова то же самое: кто-то не вернулся из-за границы, и под этим поводом вдруг вообще остановлено согласование на выезд артистов и журналистов, абсолютное большинство которых неоднократно выезжало за границу и возвращалось и никак не нарушало закон. Во многих городах Европы сорваны концерты и другие культурные мероприятия, на которые распроданы билеты. ВСУ не получат никаких средств. А что подумают зарубежные партнеры о нашем государстве и надежности организации мероприятий с участием гостей из Украины несложно догадаться. Министерство культуры пишет на своем сайте, что разработало проект изменений в правительственное постановление о правилах пересечения границы, "находящегося на этапе межведомственного согласования" и "в связи с этим (sic!) с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса Министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу. Во-первых, это правовой нонсенс. Представление проекта изменений к каким-либо правилам отнюдь не отменяет эти правила, они должны действовать, пока не будут приняты новые. Во-вторых, это вообще абсурдный подход, выгодный только нашему врагу. Искусственно срывать зарубежные концерты нашим исполнителям и блокировать выезд за границу артистов и журналистов, с возвращением которых никогда не было вопросов, только потому, что кто-то не вернулся из-за границы – это все равно, что запретить всем пользоваться автомобилями, потому что кто-то совершил ДТП. И кто-то подал проект изменений в правила дорожного движения, а пока эти изменения не примут, ни один автомобиль никуда не едет. В Москве аплодируют этому безумию. Тем более что там хорошо понимают важность борьбы за европейскую и мировую аудиторию. И не жалеют на это ни сил, ни средств.Общественный деятель Дмитрий СпивакПишут, что пока что никаких новых решений по этому вопросу не принималось. В ответе Минкульта не говорится о начале блокировки. Ведомство заявляет, что такие вопросы регулируются законом "О медиа" и находятся в компетенции Нацсовета по ТВ. Поэтому запрос автора петиции пересылают "по принадлежности". То есть, в Нацсовет. Но суть не меняется. Кому-то хватило мозгов создать петицию. Кому-то подписать. Теперь осталось главное: чтобы Нацсовету не хватило мозгов не пробивать очередное дно.О том, что думают эксперты Украины по поводу происходящих событий - в статье Виктории Титовой ""Киев один раз уже продавали. А сегодня его просто дарят". Зеленский едет к Трампу"

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