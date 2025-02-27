"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ - 27.02.2025 Украина.ру
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"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ - 27.02.2025 Украина.ру
"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
Борьба с коррупцией, обеспечение экономической, информационной и иной безопасности государства по-прежнему актуальны. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-27T17:49
2025-02-27T17:49
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"Традиционно важное направление вашей работы – это обеспечение экономической безопасности, - сказал президент, выступая перед сотрудниками ФСБ. - Не раз говорил и хочу повторить ещё раз сегодня: защита законных прав отечественного бизнеса, борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере – это одна из основ конкурентоспособности нашей национальной юрисдикции, благоприятного инвестиционного климата в России. Это чрезвычайно важно".Президент поручил активизировать работу по противодействию коррупции. В поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ, отметил Путин."Отмечу также, что по мере развития цифровых технологий растёт число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств. Причём такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам, - сказал президент. - Повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры, искать новые методы нейтрализации киберугроз – задача в том числе и вашего ведомства".Накануне в новостях: СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки Также сообщалось, что Бывший замминистра транспорта Чалик подозревается в присвоении более 1,6 млн руб
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новости, россия, фсб, ск рф, коррупция, информационная безопасность, национальная безопасность, экономика, кибербезопасность, киберпреступность, оборонный бюджет
Новости, Россия, ФСБ, СК РФ, коррупция, информационная безопасность, национальная безопасность, экономика, кибербезопасность, киберпреступность, оборонный бюджет

"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ

17:49 27.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
© POOL
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Борьба с коррупцией, обеспечение экономической, информационной и иной безопасности государства по-прежнему актуальны. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
"Традиционно важное направление вашей работы – это обеспечение экономической безопасности, - сказал президент, выступая перед сотрудниками ФСБ. - Не раз говорил и хочу повторить ещё раз сегодня: защита законных прав отечественного бизнеса, борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере – это одна из основ конкурентоспособности нашей национальной юрисдикции, благоприятного инвестиционного климата в России. Это чрезвычайно важно".
Президент поручил активизировать работу по противодействию коррупции. В поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ, отметил Путин.
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
27 января, 15:38
СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах РоссииУголовное дело масштабного расхищения средств гособоронзаказа с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
"Отмечу также, что по мере развития цифровых технологий растёт число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств. Причём такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам, - сказал президент. - Повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры, искать новые методы нейтрализации киберугроз – задача в том числе и вашего ведомства".
Накануне в новостях: СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки
Также сообщалось, что Бывший замминистра транспорта Чалик подозревается в присвоении более 1,6 млн руб
 
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