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"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ

"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ - 27.02.2025 Украина.ру

"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ

Борьба с коррупцией, обеспечение экономической, информационной и иной безопасности государства по-прежнему актуальны. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-27T17:49

2025-02-27T17:49

2025-02-27T17:49

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"Традиционно важное направление вашей работы – это обеспечение экономической безопасности, - сказал президент, выступая перед сотрудниками ФСБ. - Не раз говорил и хочу повторить ещё раз сегодня: защита законных прав отечественного бизнеса, борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере – это одна из основ конкурентоспособности нашей национальной юрисдикции, благоприятного инвестиционного климата в России. Это чрезвычайно важно".Президент поручил активизировать работу по противодействию коррупции. В поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ, отметил Путин."Отмечу также, что по мере развития цифровых технологий растёт число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств. Причём такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам, - сказал президент. - Повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры, искать новые методы нейтрализации киберугроз – задача в том числе и вашего ведомства".Накануне в новостях: СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки Также сообщалось, что Бывший замминистра транспорта Чалик подозревается в присвоении более 1,6 млн руб

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