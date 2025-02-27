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"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ - 27.02.2025 Украина.ру
"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
Борьба с коррупцией, обеспечение экономической, информационной и иной безопасности государства по-прежнему актуальны. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-27T17:49
2025-02-27T17:49
2025-02-27T17:49
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"Традиционно важное направление вашей работы – это обеспечение экономической безопасности, - сказал президент, выступая перед сотрудниками ФСБ. - Не раз говорил и хочу повторить ещё раз сегодня: защита законных прав отечественного бизнеса, борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере – это одна из основ конкурентоспособности нашей национальной юрисдикции, благоприятного инвестиционного климата в России. Это чрезвычайно важно".Президент поручил активизировать работу по противодействию коррупции. В поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ, отметил Путин."Отмечу также, что по мере развития цифровых технологий растёт число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств. Причём такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам, - сказал президент. - Повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры, искать новые методы нейтрализации киберугроз – задача в том числе и вашего ведомства".Накануне в новостях: СК РФ: замгубернатора и полпред Вологодской области обвиняются в вымогательстве крупной взятки Также сообщалось, что Бывший замминистра транспорта Чалик подозревается в присвоении более 1,6 млн руб
https://ukraina.ru/20250127/1060600954.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, фсб, ск рф, коррупция, информационная безопасность, национальная безопасность, экономика, кибербезопасность, киберпреступность, оборонный бюджет
Новости, Россия, ФСБ, СК РФ, коррупция, информационная безопасность, национальная безопасность, экономика, кибербезопасность, киберпреступность, оборонный бюджет
"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
Борьба с коррупцией, обеспечение экономической, информационной и иной безопасности государства по-прежнему актуальны. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.