Свердловский доброволец СВО 81 день удерживал позиции под огнем противника - 27.02.2025 Украина.ру
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Свердловский доброволец СВО 81 день удерживал позиции под огнем противника
Свердловский доброволец СВО 81 день удерживал позиции под огнем противника - 27.02.2025 Украина.ру
Свердловский доброволец СВО 81 день удерживал позиции под огнем противника
Боец добровольческого подразделения БАРС-6 "Форштадт" Оренбургского казачьего войска Вадим Тумасов 81 день удерживал позиции под огнем противника. За это командование выступило с предложением присвоить ему звание Герой России, сообщает телеграм-канал УрФО_ИНФО.
2025-02-27T20:06
2025-02-27T20:06
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Вадим Тумасов - доброволец из Режевского района Свердловской области. В октябре 2024 года он командовал ротой и проявил героизм боях на белогоровском направлении.Там также отмечено, что благодаря Тумасову был сохранен плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. Сейчас боец находится в госпитале."Командование рекомендовало наградить его государственной наградой "Золотая Звезда" и присвоить ему звание Герой России", - сообщил телеграм-канал.О воинской доблести добровольца из Свердловской области рассказали также в аппарате полномочного представителя президента России по Уральскому федеральному округу Артёма Жоги.Ранее, 29 января в Кремле президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Глава региона рассказал президенту про Закарью Алиева – российского военнослужащего, который в зоне СВО на запорожском направлении один в течение трёх недель удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт. Подробности в публикации Путин поручил поддерживать участников СВО и их семьи
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новости, россия, артем жога, сергей меликов, сво, доброволец, армия, минобороны рф, подвиг
Новости, Россия, Артем Жога, Сергей Меликов, СВО, доброволец, Армия, Минобороны РФ, подвиг

Свердловский доброволец СВО 81 день удерживал позиции под огнем противника

20:06 27.02.2025
 
Вадим Тумасов - боец добровольческом подразделении БАРС-6 "Форштадт" Оренбургского казачьего войска
Вадим Тумасов - боец добровольческом подразделении БАРС-6 Форштадт Оренбургского казачьего войска
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Боец добровольческого подразделения БАРС-6 "Форштадт" Оренбургского казачьего войска Вадим Тумасов 81 день удерживал позиции под огнем противника. За это командование выступило с предложением присвоить ему звание Герой России, сообщает телеграм-канал УрФО_ИНФО.
Вадим Тумасов - доброволец из Режевского района Свердловской области. В октябре 2024 года он командовал ротой и проявил героизм боях на белогоровском направлении.
"Под огнем противника Вадим Тумасов организовал прорыв штурмовой группы и удерживал позиции на протяжении 81 дня, из которых в одиночку были 7. Всё это время уралец успешно отражал атаки врага, несмотря на полученные ранения", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что благодаря Тумасову был сохранен плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. Сейчас боец находится в госпитале.
"Командование рекомендовало наградить его государственной наградой "Золотая Звезда" и присвоить ему звание Герой России", - сообщил телеграм-канал.
О воинской доблести добровольца из Свердловской области рассказали также в аппарате полномочного представителя президента России по Уральскому федеральному округу Артёма Жоги.
Закарья Алиев
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Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником Три недели российский боец Закарья Алиев в одиночку удерживал опорник ВСУ на Запорожском направлении. Своими монологами на камеру он поделился с RT
Ранее, 29 января в Кремле президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Глава региона рассказал президенту про Закарью Алиева – российского военнослужащего, который в зоне СВО на запорожском направлении один в течение трёх недель удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт. Подробности в публикации Путин поручил поддерживать участников СВО и их семьи
 
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