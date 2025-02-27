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Свердловский доброволец СВО 81 день удерживал позиции под огнем противника

Свердловский доброволец СВО 81 день удерживал позиции под огнем противника - 27.02.2025 Украина.ру

Свердловский доброволец СВО 81 день удерживал позиции под огнем противника

Боец добровольческого подразделения БАРС-6 "Форштадт" Оренбургского казачьего войска Вадим Тумасов 81 день удерживал позиции под огнем противника. За это командование выступило с предложением присвоить ему звание Герой России, сообщает телеграм-канал УрФО_ИНФО.

2025-02-27T20:06

2025-02-27T20:06

2025-02-27T20:06

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Вадим Тумасов - доброволец из Режевского района Свердловской области. В октябре 2024 года он командовал ротой и проявил героизм боях на белогоровском направлении.Там также отмечено, что благодаря Тумасову был сохранен плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. Сейчас боец находится в госпитале."Командование рекомендовало наградить его государственной наградой "Золотая Звезда" и присвоить ему звание Герой России", - сообщил телеграм-канал.О воинской доблести добровольца из Свердловской области рассказали также в аппарате полномочного представителя президента России по Уральскому федеральному округу Артёма Жоги.Ранее, 29 января в Кремле президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Глава региона рассказал президенту про Закарью Алиева – российского военнослужащего, который в зоне СВО на запорожском направлении один в течение трёх недель удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт. Подробности в публикации Путин поручил поддерживать участников СВО и их семьи

https://ukraina.ru/20241117/1058975761.html

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новости, россия, артем жога, сергей меликов, сво, доброволец, армия, минобороны рф, подвиг