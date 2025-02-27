Свердловский доброволец СВО 81 день удерживал позиции под огнем противника
Вадим Тумасов - боец добровольческом подразделении БАРС-6 "Форштадт" Оренбургского казачьего войска
Боец добровольческого подразделения БАРС-6 "Форштадт" Оренбургского казачьего войска Вадим Тумасов 81 день удерживал позиции под огнем противника. За это командование выступило с предложением присвоить ему звание Герой России, сообщает телеграм-канал УрФО_ИНФО.
Вадим Тумасов - доброволец из Режевского района Свердловской области. В октябре 2024 года он командовал ротой и проявил героизм боях на белогоровском направлении.
"Под огнем противника Вадим Тумасов организовал прорыв штурмовой группы и удерживал позиции на протяжении 81 дня, из которых в одиночку были 7. Всё это время уралец успешно отражал атаки врага, несмотря на полученные ранения", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что благодаря Тумасову был сохранен плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. Сейчас боец находится в госпитале.
"Командование рекомендовало наградить его государственной наградой "Золотая Звезда" и присвоить ему звание Герой России", - сообщил телеграм-канал.
О воинской доблести добровольца из Свердловской области рассказали также в аппарате полномочного представителя президента России по Уральскому федеральному округу Артёма Жоги.
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