https://ukraina.ru/20250227/1061414324.html

Переговоры в Стамбуле, Зеленского гнут через колено. Итоги 27 февраля на Украине

Переговоры в Стамбуле, Зеленского гнут через колено. Итоги 27 февраля на Украине - 27.02.2025 Украина.ру

Переговоры в Стамбуле, Зеленского гнут через колено. Итоги 27 февраля на Украине

В Стамбуле завершились переговоры между Россией и США. Верховная Рада требует от украинских властей объяснений по поводу сделки с американцами по ресурсам

2025-02-27T18:15

2025-02-27T18:15

2025-02-27T18:16

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Переговоры в между делегациями Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки в Стамбуле длились шесть с половиной часов, сообщил корреспондент агентство РИА Новости."Встреча началась около 10:00 по московскому времени в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. В 16:20 микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию. Заявлений для прессы не последовало", — отмечалось в сообщении агентства.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, анонсируя переговоры, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов."Мы объявили, что наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. Такая встреча состоится завтра в Стамбуле", — заявил Лавров журналистам накануне.Он указал, что предполагает, что по итогам встречи "насколько мы можем двигаться быстро и эффективно".Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывала, что встреча в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указывала, что переговоры будут успешными.В четверг, 27 февраля, президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, среди прочего прокомментировал и налаживание контактов с американской администрацией."Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определённые надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объёма накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в своё время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы", — подчеркнул Путин.Он указал, что сегодняшние российские партнёры "демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений и <...> начали разваливать изнутри само западное сообщество"."Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно ярко это проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах", — указал президент РоссииПутин особо подчеркнул, что "не всех устраивает возобновление российско-американских контактов"."Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток. А главное, как и прежде, нам важно твёрдо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободы наших граждан от любых угроз", — отметил президент России.Он подчеркнул, что в этой связи ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям.Гнут через коленоДепутаты Верховной рады Украины потребовали объяснений от премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за соглашения с США о редкоземельных металлах, заявила народный депутат Ирина Фриз."Два дня подряд депутаты требуют вызвать правительство, Шмыгаля, сделать закрытое заседание, чтобы депутаты имели возможность ознакомиться с содержанием этого соглашения, которое в пятницу, как было анонсировано, может быть подписано в США. Это является крайне необходимым как минимум по двум причинам. Во-первых, это соглашение всё равно должно быть ратифицировано Верховной Радой, потому что оно является международным, а по нашему законодательству все международные соглашения должны пройти ратификацию через парламент", — пояснила она.По её словам, Кабмин фактически отстранил Раду от работы над документом. Фриз уверена, что если бы парламент был привлечён к этому, то Владимир Зеленский и правительство Шмыгаля извлекли бы гораздо больше пользы.Кроме того, Фриз прокомментировала опубликованную 26 февраля версию соглашения представляет собой лишь декларацию, ключевые детали которой скрыты в приложениях.Позднее народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада не набрала необходимое количество голосов для вызова Шмыгаля с докладом о сделке с США."Моё предложение заслушать доклад премьера по соглашению снова не набрало голосов. <...> 138. Это просто какой-то позор. <...> Депутаты узнают о тексте соглашения из СМИ и вместо этого завтра будут слушать о состоянии образования", — написал он в своём телеграм-канале.По его словам, он поднимал вопрос о вызове в Верховную Раде других министров, но его также не поддержали.Российский политолог Юрий Баранчик заявил, что "Зеленского гнут сделкой через колено, а законность происходящего всё слабее" и указал, что происходящее с Радой "выглядит довольно странно"."На одной из стадий метания вокруг подписания, Зеленский сам пытался разделить ответственность с Радой, в стиле "я не имею права подписывать такие исторические документы!"", — напомнил эксперт.Он также заявил, что это только начало проблем украинской власти."Отмечу, что это только начало юридических проблем. Не то, чтобы очень переживалось насчет легитимности принимаемых решений, но политические последствия неизбежны. Не только Зеленскому, но и всей Раде предстоит взять на себя роль козлов отпущения. Потому что, чтобы сделка по украинским недрам или активам работала, нужно будет собраться и утвердить парламентом-правительством Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс (как минимум), изменить корпоративное законодательство и, скорее всего, бюджет на этот и следующий год. Зависит от графика финансовых движений в связи со сделкой", — указал Баранчик.Кроме того, он напомнил, что на Украине действует до сих пор ряд запретов на вывод за рубеж денег от стратегических ресурсных направлений."Сам же фонд, куда надо в соответствии с известными положениями соглашения направлять 50% всех будущих сырьевых и рядом доходов Украины, требует собственного законодательства. И за всё это надо будет голосовать. В принципе, выглядит как хорошая жирная точка на проекте "Украина" в привычном с 1991 года виде. Вместо него будет "Ukraine, ltd". Ну а все, кто за это проголосует-подпишет потом растворятся в забвении. Насколько кому повезёт", — подытожил Баранчик.Тем временем стало известно, что Зеленский уже вылетел в США на встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Главной темой встречи, как ожидается, будет именно ресурсная сделка.О подводных камнях в добыче редкоземельных металлов — в статье Ивана Лизана ""Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто".

https://ukraina.ru/20250227/1061400255.html

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эксклюзив, хроники, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада, рада, фсб