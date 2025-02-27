https://ukraina.ru/20250227/1061410433.html

"Киев один раз уже продавали. А сегодня его просто дарят". Зеленский едет к Трампу

"Киев один раз уже продавали. А сегодня его просто дарят". Зеленский едет к Трампу - 27.02.2025 Украина.ру

"Киев один раз уже продавали. А сегодня его просто дарят". Зеленский едет к Трампу

Накануне визита Зеленского в Вашингтон для подписания соглашения о ресурсах и якобы гарантиях безопасности, украинские эксперты проанализировали события последних дней. В своих оценках они чаще всего применяли слова "туземцы", "колония", "утрата государственности", "гауляйтер" и "внешнее управление".

2025-02-27T17:46

2025-02-27T17:46

2025-02-27T17:46

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Сложить из этих слов нехитрый текст под силу любой нейросети. Суть одна - Украина действительно потеряла остатки своей суверенности. И кто бы ни пришёл на место Зеленского, вернуть стране субъектность будет невозможно.Политолог Янина СоколовскаяИндейцы были умнее нас. Они хотя бы получили стеклянные бусы и землю в резервациях. А мы теряем землю (вы же догадываетесь, что дорога к отданным американцам недрам лежит через землю?) и даже бусы не получаем. Если верить Трампу, то, отдав недра, мы заплатим США 350 млрд долл. Учитывая, что они нам дали меньше 60 млрд (основная масса этой суммы осела с США на "администрирование"), они остались крупно должны, но "кому должны - всем прощают". Вот матчасть: Трамп вновь заявил, что в итоге подписания с Украиной соглашения о недрах "США получат за поставленное оружие 350 млрд долл. и даже больше". В соглашении нет никаких "гарантий безопасности Украины".Политолог Виктор НебоженкоГлавное, чтобы в кабальном соглашении об украинских недрах, навязанное нам Трампом, не было секретных статей, как это пакте Молотова-Риббентропа в 1939 году между Гитлером и Сталиным.В любом случае, неожиданное и стремительное соглашение о недрах Украины до окончания войны больше похоже на принудительную сделку, принятой Киевом под мощным шантажом президента Зеленского*, которое больше удовлетворяет интересам путинской России, а не Украины или США.Украинский политик Александр ДубинскийЗеленский сдает страну. Не продает, а именно сдает.Россия один раз уже покупала Киев. Это было во время заключения “вечного мира” с Польшей. За город заплатили 146 000 рублей. Сейчас Зеленский Киев - дарит. Да что там дарит. Согласно соглашению, которое он хочет подписать с Трампом - тоже вечному - Украина будет платить США. Впервые в истории проигравшая страна платит и победителям, и союзникам. И все потому, что в 2019-м году мы выбрали не президента, а клоуна. Который и провернул с нами этот фокус. Хочу подчеркнуть - все претензии по сделке, в которой Украина отдает навечно права распоряжаться своими недрами США - к Зеленскому. К Трампу претензий нет. Он действует в интересах США. Клоун - действует в интересах своих фаворитов (судьба так распорядилась, что фавориток у него нет). Соглашение о переуступке недр, принадлежащих по Конституции народу Украины, народу США - это грабеж. Который Зеленский совершает лишь с одной целью. Это соглашение - его гарантии безопасности, которые США дают только при таких условиях. ...Поэтому называть Украину “независимым государством” после поездки Зеленского в США уже не нужно будет. Провинция, колония, заморская территория. Забудьте слово держава. Зеленский его уничтожил, как памятники и культуру, как язык и церковь. Ликвидатор государственности. При этом до последнего делает вид, что ничего подписывать не собирается. Врет что-то про национальные интересы. Тем временем, американцы не просто говорят о том, что проект готов. Они уже публикуют его черновик.Зеленский готов подписать все, что угодно. Лишь бы ему оставили его жизнь и бабки. Просто ему страшно, что если люди поднимут голову и поймут, как он их [обманул] - его повесят вниз головой на Хрещатике. Как Муссолини. Народный депутат Ирина ГеращенкоИтак, ВР Украины и депутаты узнают детали будущего соглашения о недрах из СМИ. И это об уровне деградации нынешнего парламента и полной утрате субъектности. Трудно комментировать соглашение, которое видели как слитый инсайд в СМИ, но из опубликованного можно сказать, что документ носит рамочный характер. Из ключевого - нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Как не было их и в предварительном соглашении с администрацией Байдена о безопасности. Поэтому мы требуем от Зеленского проинформировать парламент и общество о содержании соглашений, которые он собирается подписывать от имени украинского народа. И какие гарантии безопасности получит Украина. Тем более это была его идея предложить партнерам совместное использование недр, которое он озвучил в своем "плане победы" осенью 2024 года. Волонтёр и военный аналитик Юрий КасьяновВероятные договоренности между США и Россией по отношению к Украине напоминают пакт Молотова-Риббентропа о разделе Польши и сферах влияния между Германией и СССР. Та же фигня.И не надо здесь искать "рациональное зерно", не нужно доказывать, что соглашение о редкоземельных материалах нам выгодно, что мир циничен и жесток. Нас предали, бросили, и это нужно просто принять. Не плакать, не переживать, а думать, что делать.В любом случае мы все умрем, даже Трамп (и очень скоро), и хоть это немного успокаивает, не правда ли )) Что делать, какая у нас цель?.. Отвечу словами Черчилля: "Победа, победа любой ценой, победа, несмотря на все ужасы, победа, каким бы долгим и трудным был к ней путь;потому что без победы нам не выжить".Политический аналитик Сергей МарченкоИстория о полезных ископаемых Украины – классический Win-Win (победа обеих сторон) для Трампа и Зеленского. Громкие заявления с обеих сторон это не столько ссора, сколько мощное политическое промо, которое дает невиданные политические дивиденды обоим президентам. ... Этот спектакль двух президентов будет иметь еще много серий, потому что он выгоден и Трампу и Зеленскому. Рейтинг одного и второго растет, как на дрожжах. Ведь оба – государственники, крепкие хозяйственники и несгибаемые переговорщики – мощные лидеры. А учитывая, что никто не знает о подлинном содержании договора об украинских ископаемых и, соответственно, никто не может проанализировать, справедлив он или нет, каждый президент имеет возможность продавать своему народу мощную победу и себя в роли спасителя Отечества. Кажется, это первая в мире война, где пиар стал важнее оружия. Вот такой удивительный мир, в котором сейчас живем все мы. И только Путин продолжает жить в мире, где воюет оружие, а не громкие заявления. Возможно, именно поэтому русская армия наступает, а мы теряем территории.* президентские полномочия Владимира Зеленского истекли весной 2024 годаЕщё на эту тему: Озлобление на Украине: "Трамп не навсегда!" "США должны были поставлять оружие России" и другие цитаты

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эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, эксперты