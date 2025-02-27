Продвижение ВС РФ к Днепропетровской области приведет к активизации Запорожского направления — Евсеев - 27.02.2025 Украина.ру
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Продвижение ВС РФ к Днепропетровской области приведет к активизации Запорожского направления — Евсеев
Продвижение ВС РФ к Днепропетровской области приведет к активизации Запорожского направления — Евсеев - 27.02.2025 Украина.ру
Продвижение ВС РФ к Днепропетровской области приведет к активизации Запорожского направления — Евсеев
Продвижение ВС РФ на Донбассе приведет не только к переносу боевых действий в Днепропетровскую область, но и к активизации Запорожского направления. При этом у российской армии наметилось хорошее продвижение в Курской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-02-27T20:15
2025-02-27T20:15
новости
россия
днепропетровская область
курская область
владимир евсеев
вс рф
всу
запорожье
малая локня
трасса
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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение поселка Улаклы, где ВСУ попали в мешок. В таком же мешке оказался Константинополь, зачистка которого тоже видимо произойдёт уже скоро.Очень важно, сказал эксперт, что по мере продвижения ВС РФ ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не простых украинских мобилизованных, а также выравнивают линию фронта. Это имеет особое значение в связи с отдельными контрударами противника под Покровском (Красноармейск), добавил он.Он отметил, что у сейчас у российской армии наметилось хорошее продвижение в Курской области. Бои за Малую Локню сейчас носят сковывающий характер, добавил эксперт."Мы не стали оттуда выбивать ВСУ ценой больших жертв, а режем коммуникации. После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250225/1061353814.html
россия
днепропетровская область
курская область
запорожье
малая локня
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новости, россия, днепропетровская область, курская область, владимир евсеев, вс рф, всу, запорожье, малая локня, трасса, константинополь, сво, наступление, спецоперация
Новости, Россия, Днепропетровская область, Курская область, Владимир Евсеев, ВС РФ, ВСУ, Запорожье, Малая Локня, трасса, Константинополь, СВО, наступление, Спецоперация

Продвижение ВС РФ к Днепропетровской области приведет к активизации Запорожского направления — Евсеев

20:15 27.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Продвижение ВС РФ на Донбассе приведет не только к переносу боевых действий в Днепропетровскую область, но и к активизации Запорожского направления. При этом у российской армии наметилось хорошее продвижение в Курской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение поселка Улаклы, где ВСУ попали в мешок. В таком же мешке оказался Константинополь, зачистка которого тоже видимо произойдёт уже скоро.
Очень важно, сказал эксперт, что по мере продвижения ВС РФ ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не простых украинских мобилизованных, а также выравнивают линию фронта.
Это имеет особое значение в связи с отдельными контрударами противника под Покровском (Красноармейск), добавил он.
"Надеюсь, это наше продвижение приведет не только к переносу боевых действий в Днепропетровскую область, но и к активизации Запорожского направления (там мы заждались освобождения нескольких населенных пунктов для выхода к самому Запорожью)", — подчеркнул Евсеев.
Он отметил, что у сейчас у российской армии наметилось хорошее продвижение в Курской области. Бои за Малую Локню сейчас носят сковывающий характер, добавил эксперт.
"Мы не стали оттуда выбивать ВСУ ценой больших жертв, а режем коммуникации. После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
25 февраля, 18:01
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовойЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьКурская областьВладимир ЕвсеевВС РФВСУЗапорожьеМалая ЛокнятрассаКонстантинопольСВОнаступлениеСпецоперация
 
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