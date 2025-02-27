Продвижение ВС РФ к Днепропетровской области приведет к активизации Запорожского направления — Евсеев
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Продвижение ВС РФ на Донбассе приведет не только к переносу боевых действий в Днепропетровскую область, но и к активизации Запорожского направления. При этом у российской армии наметилось хорошее продвижение в Курской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение поселка Улаклы, где ВСУ попали в мешок. В таком же мешке оказался Константинополь, зачистка которого тоже видимо произойдёт уже скоро.
Очень важно, сказал эксперт, что по мере продвижения ВС РФ ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не простых украинских мобилизованных, а также выравнивают линию фронта.
Это имеет особое значение в связи с отдельными контрударами противника под Покровском (Красноармейск), добавил он.
"Надеюсь, это наше продвижение приведет не только к переносу боевых действий в Днепропетровскую область, но и к активизации Запорожского направления (там мы заждались освобождения нескольких населенных пунктов для выхода к самому Запорожью)", — подчеркнул Евсеев.
Он отметил, что у сейчас у российской армии наметилось хорошее продвижение в Курской области. Бои за Малую Локню сейчас носят сковывающий характер, добавил эксперт.
"Мы не стали оттуда выбивать ВСУ ценой больших жертв, а режем коммуникации. После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
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