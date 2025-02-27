https://ukraina.ru/20250227/1061377194.html

Продвижение ВС РФ к Днепропетровской области приведет к активизации Запорожского направления — Евсеев

Продвижение ВС РФ к Днепропетровской области приведет к активизации Запорожского направления — Евсеев - 27.02.2025 Украина.ру

Продвижение ВС РФ к Днепропетровской области приведет к активизации Запорожского направления — Евсеев

Продвижение ВС РФ на Донбассе приведет не только к переносу боевых действий в Днепропетровскую область, но и к активизации Запорожского направления. При этом у российской армии наметилось хорошее продвижение в Курской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-02-27T20:15

2025-02-27T20:15

2025-02-27T20:15

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днепропетровская область

курская область

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малая локня

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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение поселка Улаклы, где ВСУ попали в мешок. В таком же мешке оказался Константинополь, зачистка которого тоже видимо произойдёт уже скоро.Очень важно, сказал эксперт, что по мере продвижения ВС РФ ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не простых украинских мобилизованных, а также выравнивают линию фронта. Это имеет особое значение в связи с отдельными контрударами противника под Покровском (Красноармейск), добавил он.Он отметил, что у сейчас у российской армии наметилось хорошее продвижение в Курской области. Бои за Малую Локню сейчас носят сковывающий характер, добавил эксперт."Мы не стали оттуда выбивать ВСУ ценой больших жертв, а режем коммуникации. После освобождения Свердликово нам осталось 4 километра до ключевой трассы снабжения противника "Сумы-Курск", которая контролируется нами с помощью беспилотников", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061353814.html

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днепропетровская область

курская область

запорожье

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новости, россия, днепропетровская область, курская область, владимир евсеев, вс рф, всу, запорожье, малая локня, трасса, константинополь, сво, наступление, спецоперация