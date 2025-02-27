https://ukraina.ru/20250227/1061398280.html

"НАТО никто не распускал": Алексей Фененко объяснил, возможен ли ситуативный союз России и США

"НАТО никто не распускал": Алексей Фененко объяснил, возможен ли ситуативный союз России и США - 27.02.2025 Украина.ру

"НАТО никто не распускал": Алексей Фененко объяснил, возможен ли ситуативный союз России и США

Между Россией и США может быть какое-то взаимодействие, но нужно понимать, что оно происходит с враждебным государством, которое руководит блоком НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-02-27T19:30

2025-02-27T19:30

2025-02-27T19:38

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К сожалению, часто мы любим кидаться такими терминами, как "ситуативный союз", часто не думая об их содержании, отметил эксперт.Он добавил, что военно-штабное планирование Североатлантического альянса по-прежнему рассматривает Россию как приоритетного военного противника.Конечно, между Россией и США может быть некое взаимодействие, но при этом нужно понимать, что оно происходит с враждебным государством, которое было и остается руководителем антироссийских военных альянсов, констатировал Фененко."А так взаимодействие у нас было всегда — со времен холодной войны. Главной его повесткой была выработка правил игры, чтобы снизить опасность прямой войны. Но не более того: никакого другого расширения переговорной повестки у нас не произошло", — — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250226/1061384676.html

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