"НАТО никто не распускал": Алексей Фененко объяснил, возможен ли ситуативный союз России и США - 27.02.2025 Украина.ру
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"НАТО никто не распускал": Алексей Фененко объяснил, возможен ли ситуативный союз России и США
"НАТО никто не распускал": Алексей Фененко объяснил, возможен ли ситуативный союз России и США - 27.02.2025 Украина.ру
"НАТО никто не распускал": Алексей Фененко объяснил, возможен ли ситуативный союз России и США
Между Россией и США может быть какое-то взаимодействие, но нужно понимать, что оно происходит с враждебным государством, которое руководит блоком НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-02-27T19:30
2025-02-27T19:38
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война
холодная война
противник
союз
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К сожалению, часто мы любим кидаться такими терминами, как "ситуативный союз", часто не думая об их содержании, отметил эксперт.Он добавил, что военно-штабное планирование Североатлантического альянса по-прежнему рассматривает Россию как приоритетного военного противника.Конечно, между Россией и США может быть некое взаимодействие, но при этом нужно понимать, что оно происходит с враждебным государством, которое было и остается руководителем антироссийских военных альянсов, констатировал Фененко."А так взаимодействие у нас было всегда — со времен холодной войны. Главной его повесткой была выработка правил игры, чтобы снизить опасность прямой войны. Но не более того: никакого другого расширения переговорной повестки у нас не произошло", — — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, нато, альянс, война, холодная война, противник, союз, союзники
Новости, Россия, США, Украина, НАТО, альянс, война, холодная война, противник, союз, союзники

"НАТО никто не распускал": Алексей Фененко объяснил, возможен ли ситуативный союз России и США

19:30 27.02.2025 (обновлено: 19:38 27.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Между Россией и США может быть какое-то взаимодействие, но нужно понимать, что оно происходит с враждебным государством, которое руководит блоком НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
К сожалению, часто мы любим кидаться такими терминами, как "ситуативный союз", часто не думая об их содержании, отметил эксперт.

"Что значит [ситуативный] союз [России и США]? Обязательства американцев по Вашингтонскому договору пока никто не отменял. Американские военные базы из Европы никто не убирал. Военную структуру НАТО никто не распускал", — подчеркнул Фененко.

Он добавил, что военно-штабное планирование Североатлантического альянса по-прежнему рассматривает Россию как приоритетного военного противника.
Конечно, между Россией и США может быть некое взаимодействие, но при этом нужно понимать, что оно происходит с враждебным государством, которое было и остается руководителем антироссийских военных альянсов, констатировал Фененко.
"А так взаимодействие у нас было всегда — со времен холодной войны. Главной его повесткой была выработка правил игры, чтобы снизить опасность прямой войны. Но не более того: никакого другого расширения переговорной повестки у нас не произошло", — — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
Александр Фролов интервью
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Александр Фролов о том, почему США — главный баламут нефтерынка и зачем Трампу понадобился литий УкраиныДля среднего гражданина США лозунг Трампа "Бури, детка, бури" означает, что бензин станет дешевле. А на душу населения бензина в Штатах потребляется примерно в 4 раза больше, чем в России. И даже небольшой рост цен является значимым внутриполитическим фактором, который влияет на электоральное настроение.
 
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