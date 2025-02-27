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Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников
Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников - 27.02.2025 Украина.ру
Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников
Герои российских спецслужб внесли неоценимый вклад в разгром нацистов и их пособников – бандеровцев и всякого рода предателей. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-27T18:03
2025-02-27T18:03
2025-02-27T18:03
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Президент России в своём выступлении напомнил о грядущем юбилее – страна отметит 80-летие Великой Победы.Он отметил, что место подвигу есть и в наши дни.Также в своём выступлении президент России отметил, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. При этом более половины из них были спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами.Ранее руководители украинских спецслужб открыто демонстрировали приверженность деструктивным антигуманным идеям украинских националистов начала ХХ века. В их рабочих кабинетах журналисты заметили портреты Бандеры и других деятелей, сотрудничавших со спецслужбами нацистской Германии и других западных стран.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко сделал исторический экскурс в публикации 65 лет со дня убийства Степана Бандеры. Богдан Сташинский — портрет ликвидатора
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, российская империя, германия, владимир путин, степан бандера, фсб, история украины, украинский неонацизм, украинские националисты, оун, оун-упа, бандеровцы, коллаборационизм, коллаборационисты, предательство, великая отечественная война, нквд, ркка
Новости, Россия, Российская империя, Германия, Владимир Путин, Степан Бандера, ФСБ, история Украины, украинский неонацизм, украинские националисты, ОУН, ОУН-УПА, бандеровцы, коллаборационизм, коллаборационисты, предательство, Великая Отечественная война, НКВД, РККА
Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников
Герои российских спецслужб внесли неоценимый вклад в разгром нацистов и их пособников – бандеровцев и всякого рода предателей. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
Президент России в своём выступлении напомнил о грядущем юбилее – страна отметит 80-летие Великой Победы.
"И в ходе торжеств, поздравляя наших ветеранов-фронтовиков, конечно же, с благодарностью вспомним и героев отечественных спецслужб: разведчиков, особистов, бойцов "СМЕРШа", пограничников, которые внесли поистине неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников – бандеровцев, оуновцев и всякого рода предателей, коллаборационистов всех мастей", - сказал Путин.
Он отметил, что место подвигу есть и в наши дни.
"Современная история также знает множество примеров подлинной доблести и самопожертвования наших бойцов, наших товарищей, - сказал президент. - Убеждён, что нынешнее поколение защитников Родины, в том числе сотрудников ФСБ, будет свято хранить традиции своих предшественников – тех, кто и во времена Российской империи ещё, и в советскую эпоху, и в современной России отстаивал интересы Отечества, берёг безопасность нашей страны и нашего народа".
Также в своём выступлении президент России отметил, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. При этом более половины из них были спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами.
Ранее руководители украинских спецслужб открыто демонстрировали приверженность деструктивным антигуманным идеям украинских националистов начала ХХ века. В их рабочих кабинетах журналисты заметили портреты Бандеры
и других деятелей, сотрудничавших со спецслужбами нацистской Германии
и других западных стран.