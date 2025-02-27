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Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников

Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников - 27.02.2025 Украина.ру

Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников

Герои российских спецслужб внесли неоценимый вклад в разгром нацистов и их пособников – бандеровцев и всякого рода предателей. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-27T18:03

2025-02-27T18:03

2025-02-27T18:03

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Президент России в своём выступлении напомнил о грядущем юбилее – страна отметит 80-летие Великой Победы.Он отметил, что место подвигу есть и в наши дни.Также в своём выступлении президент России отметил, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. При этом более половины из них были спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами.Ранее руководители украинских спецслужб открыто демонстрировали приверженность деструктивным антигуманным идеям украинских националистов начала ХХ века. В их рабочих кабинетах журналисты заметили портреты Бандеры и других деятелей, сотрудничавших со спецслужбами нацистской Германии и других западных стран.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко сделал исторический экскурс в публикации 65 лет со дня убийства Степана Бандеры. Богдан Сташинский — портрет ликвидатора

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