https://ukraina.ru/20250227/1061416463.html

МИД РФ осудил "ксенофобские, граничащие с расистскими" заявления главы Минобороны Франции

МИД РФ осудил "ксенофобские, граничащие с расистскими" заявления главы Минобороны Франции - 27.02.2025 Украина.ру

МИД РФ осудил "ксенофобские, граничащие с расистскими" заявления главы Минобороны Франции

Попытки навесить ярлыки террористов на этнические группы в заявлениях министра обороны Франции Себастьяна Лекорню отвратительны и выдают слишком плотное общение с неонацистами. Об этом 27 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2025-02-27T20:32

2025-02-27T20:32

2025-02-27T20:32

новости

франция

россия

париж

мария захарова

эммануэль макрон

нато

всу

русофобия

скандал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061045671_7:0:1326:742_1920x0_80_0_0_0e145623008d724a3571a0e9e2f5083e.png

В общении с прессой Захарова ответила на вопрос о том, как следует понимать заявления Лекорню в интервью французскому еженедельнику "Журналь дю Диманш". Глава оборонного ведомства Франции позволил себе фантазировать "о способах ведения Россией гибридной войны", заявил о возможности использования в этих целях "славянских и чеченских сетей, которые могут планировать проведение террористических акций на территории Франции".Она отметила потребность официального Парижа как-то оправдывать всё новые антироссийские санкции и обосновывать планы по отправке на Украину военнослужащих НАТО под личиной миротворцев.Захарова припомнила в этой связи недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона, назвавшего Россию "экзистенциальной угрозой" Франции и Европе.По словам Захаровой, любопытно слышать подобное от представителя страны, которая называет себя родиной прав человека.Захарова отметила, что ей не понятно, какой смысл Лекорню вкладывает в понятие "славянские сети".Она также напомнила, что теракт во Франции на днях действительно произошел. Только направлен он был против России.Ранее глава оборонного ведомства Франции Себастьяна Лекорню и президент этой страны Эммануэль Макрон оскандалились в истории массового дезертирства подготовленной во Франции бригады ВСУ "Анна Киевская". Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Крах "Анны Киевской"

франция

россия

париж

чечня

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, россия, париж, мария захарова, эммануэль макрон, нато, всу, русофобия, скандал, международные отношения, ксенофобия, расизм, неонацисты, антироссийские санкции, пропаганда, экстремизм, публичная дипломатия, мид рф, славяне, чечня