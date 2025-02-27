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МИД РФ осудил "ксенофобские, граничащие с расистскими" заявления главы Минобороны Франции
МИД РФ осудил "ксенофобские, граничащие с расистскими" заявления главы Минобороны Франции - 27.02.2025 Украина.ру
МИД РФ осудил "ксенофобские, граничащие с расистскими" заявления главы Минобороны Франции
Попытки навесить ярлыки террористов на этнические группы в заявлениях министра обороны Франции Себастьяна Лекорню отвратительны и выдают слишком плотное общение с неонацистами. Об этом 27 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2025-02-27T20:32
2025-02-27T20:32
2025-02-27T20:32
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В общении с прессой Захарова ответила на вопрос о том, как следует понимать заявления Лекорню в интервью французскому еженедельнику "Журналь дю Диманш". Глава оборонного ведомства Франции позволил себе фантазировать "о способах ведения Россией гибридной войны", заявил о возможности использования в этих целях "славянских и чеченских сетей, которые могут планировать проведение террористических акций на территории Франции".Она отметила потребность официального Парижа как-то оправдывать всё новые антироссийские санкции и обосновывать планы по отправке на Украину военнослужащих НАТО под личиной миротворцев.Захарова припомнила в этой связи недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона, назвавшего Россию "экзистенциальной угрозой" Франции и Европе.По словам Захаровой, любопытно слышать подобное от представителя страны, которая называет себя родиной прав человека.Захарова отметила, что ей не понятно, какой смысл Лекорню вкладывает в понятие "славянские сети".Она также напомнила, что теракт во Франции на днях действительно произошел. Только направлен он был против России.Ранее глава оборонного ведомства Франции Себастьяна Лекорню и президент этой страны Эммануэль Макрон оскандалились в истории массового дезертирства подготовленной во Франции бригады ВСУ "Анна Киевская". Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Крах "Анны Киевской"
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новости, франция, россия, париж, мария захарова, эммануэль макрон, нато, всу, русофобия, скандал, международные отношения, ксенофобия, расизм, неонацисты, антироссийские санкции, пропаганда, экстремизм, публичная дипломатия, мид рф, славяне, чечня
Новости, Франция, Россия, Париж, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, НАТО, ВСУ, Русофобия, скандал, международные отношения, ксенофобия, расизм, неонацисты, антироссийские санкции, пропаганда, экстремизм, публичная дипломатия, МИД РФ, славяне, Чечня
МИД РФ осудил "ксенофобские, граничащие с расистскими" заявления главы Минобороны Франции
Попытки навесить ярлыки террористов на этнические группы в заявлениях министра обороны Франции Себастьяна Лекорню отвратительны и выдают слишком плотное общение с неонацистами. Об этом 27 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В общении с прессой Захарова ответила на вопрос о том, как следует понимать заявления Лекорню в интервью французскому еженедельнику "Журналь дю Диманш". Глава оборонного ведомства Франции позволил себе фантазировать "о способах ведения Россией гибридной войны", заявил о возможности использования в этих целях "славянских и чеченских сетей, которые могут планировать проведение террористических акций на территории Франции".
"Все уже привыкли к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые с упорством, достойным лучшего применения, пытаются демонизировать нашу страну, внедрять в массовое сознание образ врага. Причем в последние дни градус таких инсинуаций заметно вырос", - ответила Захарова.
Она отметила потребность официального Парижа
как-то оправдывать всё новые антироссийские санкции и обосновывать планы по отправке на Украину
военнослужащих НАТО
под личиной миротворцев.
Захарова припомнила в этой связи недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона
, назвавшего Россию "экзистенциальной угрозой" Франции и Европе
.
"Однако ксенофобские, граничащие с расистскими высказывания С.Лекорню выбиваются даже из этого ряда, - заметила Захарова. - Стремление стигматизировать целые этнические группы, возлагая на них коллективную ответственность за несовершенные террористические преступления, разжигая таким образом межнациональную рознь в обществе, вызывает отвращение.
По словам Захаровой, любопытно слышать подобное от представителя страны, которая называет себя родиной прав человека.
"Попробовал бы С.Лекорню сказать что-то подобное про другие диаспоры, проживающие во Франции. Похоже, слишком плотное общение с неонацистским режимом в Киеве приводит к тому, что министр сам проникся его идеологией", - сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте
МИД РФ.
Захарова отметила, что ей не понятно, какой смысл Лекорню вкладывает в понятие "славянские сети".
Она также напомнила, что теракт во Франции на днях действительно произошел. Только направлен он был против России.
"Объектом нападения стало Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. И это преступление стало прямым следствием, в том числе таких вот интервью и заявлений французских руководителей, нагнетания ими ненависти к России и ее гражданам", - уточнила Захарова.
Ранее глава оборонного ведомства Франции Себастьяна Лекорню и президент этой страны Эммануэль Макрон оскандалились в истории массового дезертирства подготовленной во Франции бригады ВСУ
"Анна Киевская". Автор издания Украина.ру
Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Крах "Анны Киевской"