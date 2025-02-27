https://ukraina.ru/20250227/1061386692.html

"Все подавлять невозможно": Евсеев объяснил, почему нужно бить по вражеским пунктам управления БПЛА

"Все подавлять невозможно": Евсеев объяснил, почему нужно бить по вражеским пунктам управления БПЛА - 27.02.2025 Украина.ру

"Все подавлять невозможно": Евсеев объяснил, почему нужно бить по вражеским пунктам управления БПЛА

То, что в войсках есть дроны на оптоволокне – это хорошо. Но по-прежнему нет гарантий относительно того, что РЭБ справится с украинскими беспилотниками, потому что постоянно меняются частоты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-02-27T19:45

2025-02-27T19:45

2025-02-27T19:45

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беспилотники

рэб

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Отчасти проблему вражеских БПЛА военные начали решать под Часов Яром, когда завесили сеткой два километра дороги и сделали ее неуязвимой для украинских дронов. Но понятно, что всего этого нужно больше, отметил эксперт.Часов Яр в этом отношении – хороший пример того, что российские военные специалисты мыслят нестандартно, подчеркнул собеседник издания.То, что бойцы применяют дроны на оптоволокне – это хорошо, указал Евсеев. Но по-прежнему нет гарантий относительно того, что РЭБ справится с украинскими беспилотниками, потому что постоянно меняются частоты, добавил он.С другой стороны, я правда не понимаю, почему мы для уничтожения дронов до сих пор не отправили на фронт ружья, которые находятся на складах МВД. Да и надежды на лазерные системы не оправдались, считает эксперт."Поэтому, скорее всего, придется сделать упор на уничтожение украинских пунктов управления БПЛА. А выявлять их надо будет с помощью средств радиотехнической разведки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.Про атаки украинских БПЛА в российских регионах: "Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250226/1061356747.html

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