"Все подавлять невозможно": Евсеев объяснил, почему нужно бить по вражеским пунктам управления БПЛА - 27.02.2025 Украина.ру
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"Все подавлять невозможно": Евсеев объяснил, почему нужно бить по вражеским пунктам управления БПЛА
"Все подавлять невозможно": Евсеев объяснил, почему нужно бить по вражеским пунктам управления БПЛА - 27.02.2025 Украина.ру
"Все подавлять невозможно": Евсеев объяснил, почему нужно бить по вражеским пунктам управления БПЛА
То, что в войсках есть дроны на оптоволокне – это хорошо. Но по-прежнему нет гарантий относительно того, что РЭБ справится с украинскими беспилотниками, потому что постоянно меняются частоты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-02-27T19:45
2025-02-27T19:45
новости
россия
часов яр
владимир евсеев
дроны
бпла
разведка
беспилотники
рэб
сво
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Отчасти проблему вражеских БПЛА военные начали решать под Часов Яром, когда завесили сеткой два километра дороги и сделали ее неуязвимой для украинских дронов. Но понятно, что всего этого нужно больше, отметил эксперт.Часов Яр в этом отношении – хороший пример того, что российские военные специалисты мыслят нестандартно, подчеркнул собеседник издания.То, что бойцы применяют дроны на оптоволокне – это хорошо, указал Евсеев. Но по-прежнему нет гарантий относительно того, что РЭБ справится с украинскими беспилотниками, потому что постоянно меняются частоты, добавил он.С другой стороны, я правда не понимаю, почему мы для уничтожения дронов до сих пор не отправили на фронт ружья, которые находятся на складах МВД. Да и надежды на лазерные системы не оправдались, считает эксперт."Поэтому, скорее всего, придется сделать упор на уничтожение украинских пунктов управления БПЛА. А выявлять их надо будет с помощью средств радиотехнической разведки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.Про атаки украинских БПЛА в российских регионах: "Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля" на сайте Украина.ру.
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россия
часов яр
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новости, россия, часов яр, владимир евсеев, дроны, бпла, разведка, беспилотники, рэб, сво, спецоперация, ружье, шилка, вс рф
Новости, Россия, Часов Яр, Владимир Евсеев, дроны, БПЛА, разведка, беспилотники, РЭБ, СВО, Спецоперация, ружье, Шилка, ВС РФ

"Все подавлять невозможно": Евсеев объяснил, почему нужно бить по вражеским пунктам управления БПЛА

19:45 27.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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То, что в войсках есть дроны на оптоволокне – это хорошо. Но по-прежнему нет гарантий относительно того, что РЭБ справится с украинскими беспилотниками, потому что постоянно меняются частоты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Отчасти проблему вражеских БПЛА военные начали решать под Часов Яром, когда завесили сеткой два километра дороги и сделали ее неуязвимой для украинских дронов. Но понятно, что всего этого нужно больше, отметил эксперт.
Часов Яр в этом отношении – хороший пример того, что российские военные специалисты мыслят нестандартно, подчеркнул собеседник издания.
То, что бойцы применяют дроны на оптоволокне – это хорошо, указал Евсеев. Но по-прежнему нет гарантий относительно того, что РЭБ справится с украинскими беспилотниками, потому что постоянно меняются частоты, добавил он.
"Все подавлять невозможно, а "Шилки" или "Панцири" везде не поставишь. То есть проблему полностью решить нельзя. Но подходить к ее решению надо с учетом использования всех возможностей", — подчеркнул Евсеев.
С другой стороны, я правда не понимаю, почему мы для уничтожения дронов до сих пор не отправили на фронт ружья, которые находятся на складах МВД. Да и надежды на лазерные системы не оправдались, считает эксперт.
"Поэтому, скорее всего, придется сделать упор на уничтожение украинских пунктов управления БПЛА. А выявлять их надо будет с помощью средств радиотехнической разведки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
Про атаки украинских БПЛА в российских регионах: "Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 05:30
Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — ПоликарповВСУ предпримут любые меры, чтобы помешать ВС РФ перебить трассу "Сумы — Курск". Поэтому бойцы продолжат расшатывать плацдарм противника с разных сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
 
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