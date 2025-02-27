https://ukraina.ru/20250227/1061411590.html
Переговоры дипломатов России и США в Стамбуле длились 6,5 часов. Что известно
Переговоры дипломатов России и США в Стамбуле длились 6,5 часов. Что известно - 27.02.2025 Украина.ру
Переговоры дипломатов России и США в Стамбуле длились 6,5 часов. Что известно
Российско-американские переговоры в турецком Стамбуле длились рекордное время - примерно 6,5 часов. Делегация РФ покинула место встречи без комментариев, передает агентство РИА Новости
2025-02-27T17:03
2025-02-27T17:03
2025-02-27T17:16
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила на брифинге для СМИ: Москва рассчитывает, что сегодняшняя встреча с представителями США в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций.Эксперты призывают не рассматривать молчание членов делегаций как негативный знак, так как, скорее всего, достигнутые в четверг договоренности не имеют окончательной формы, и сторонам еще нужно свериться по многим вопросам.Также озвучивается и предположение о том, что Москва и Вашингтон пока не готовы оглашать результаты своего переговорного труда. В пользу этой версии говорит выбор места диалога: резиденция американского генконсула в Стамбуле находится на возвышенности, и с улицы не видно, кто именно выходит из машины на ее территории.Однако даже при полном отсутствии информации мировые СМИ уже дают оценку прошедшей встрече. Так, издание Еuronews отметило, что эти переговоры "ознаменовали собой явный сдвиг во внешней политике США при президенте Дональде Трампе и отход от усилий прежней администрации по изоляции России".Переговоры дипломатов России и США проходили в закрытом для прессы формате. Состав российской делегации, в которую входили представители МИД, не разглашался.Американский канал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента накануне написал, что на переговорах в Стамбуле не будут обсуждаться политические вопросы, включая украинскую тему.Несмотря на то, что большинство экспертов скептически относились к словам Трампа о намерении взаимовыгодно "помириться" с Россией, однако вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России. В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.
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новости, россия, стамбул, сша, мария захарова, дональд трамп, владимир путин, мид, cnn, дипломатия, дипломаты
Новости, Россия, Стамбул, США, Мария Захарова, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД, CNN, дипломатия, дипломаты
Переговоры дипломатов России и США в Стамбуле длились 6,5 часов. Что известно
17:03 27.02.2025 (обновлено: 17:16 27.02.2025)
Российско-американские переговоры в турецком Стамбуле длились рекордное время - примерно 6,5 часов. Делегация РФ покинула место встречи без комментариев, передает агентство РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила на брифинге для СМИ: Москва рассчитывает, что сегодняшняя встреча с представителями США в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций.
Эксперты призывают не рассматривать молчание членов делегаций как негативный знак, так как, скорее всего, достигнутые в четверг договоренности не имеют окончательной формы, и сторонам еще нужно свериться по многим вопросам.
Также озвучивается и предположение о том, что Москва и Вашингтон пока не готовы оглашать результаты своего переговорного труда. В пользу этой версии говорит выбор места диалога: резиденция американского генконсула в Стамбуле находится на возвышенности, и с улицы не видно, кто именно выходит из машины на ее территории.
Однако даже при полном отсутствии информации мировые СМИ уже дают оценку прошедшей встрече. Так, издание Еuronews отметило, что эти переговоры "ознаменовали собой явный сдвиг во внешней политике США при президенте Дональде Трампе и отход от усилий прежней администрации по изоляции России".
Переговоры дипломатов России и США проходили в закрытом для прессы формате. Состав российской делегации, в которую входили представители МИД
, не разглашался.
Американский канал CNN
со ссылкой на представителя Госдепартамента накануне написал, что на переговорах в Стамбуле не будут обсуждаться политические вопросы, включая украинскую тему.
Несмотря на то, что большинство экспертов скептически относились к словам Трампа
о намерении взаимовыгодно "помириться" с Россией, однако вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России. В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным
, встреча делегаций Москвы и Вашингтона
в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.