https://ukraina.ru/20250227/1061368993.html

"Карманный клоун-марионетка": Ищенко о том, как упрямство Зеленского приближает ликвидацию Украины

"Карманный клоун-марионетка": Ищенко о том, как упрямство Зеленского приближает ликвидацию Украины - 27.02.2025 Украина.ру

"Карманный клоун-марионетка": Ищенко о том, как упрямство Зеленского приближает ликвидацию Украины

В своём стремлении к продолжению войны любой ценой, Зеленский объективно играет в пользу России, для которой ситуация будет тем лучше, чем меньше Украины останется к началу переговоров. При этом для США ситуация с Зеленским вообще выглядит трагикомично. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-02-27T20:30

2025-02-27T20:30

2025-02-27T20:30

украина

россия

вашингтон

каддафи

башар асад

владимир зеленский

власти украины

киевский режим

ликвидация

европа

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В тщетной надежде на "спасительное чудо", Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая ещё на несколько месяцев агонию киевского режима, считает эксперт, отмечая, как парадоксально порой раскладывается политический пасьянс.Для США же ситуация выглядит трагикомично. Страна, которая смогла свергнуть и убить таких матёрых деятелей, как Саддам Хуссейн и Муаммар Каддафи, заставить бежать Башара Асада, которая как хочет вертит Европой, упёрлась "в провинциального клоуна-марионетку", отметил он.По его словам, Зеленского несколько лет назад "достал из кармана" неплохой (по украинским меркам) тактик, но неважный стратег олигарх Игорь Коломойский*, который сейчас уже и сам потерял над ним контроль."Вот такой непредсказуемостью, такими внезапными невероятными комбинациями, которые никто не складывал – сами сложились из массы планов, успехов и ошибок, политика и интересна. Ну а тем, что она до сих пор оставляет нам шанс на полную и безоговорочную ликвидацию Украины, она ещё и приятна, ибо "Карфаген должен быть разрушен", — резюмировал автор Украина.ру.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.О том, может ли Трамп согласиться на "мягкий слив" Зеленского — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20250226/1061357934.html

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украина, россия, вашингтон, каддафи, башар асад, владимир зеленский, власти украины, киевский режим, ликвидация, европа, сша, игорь коломойский, политика