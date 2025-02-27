Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии - 27.02.2025 Украина.ру
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Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии
Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии - 27.02.2025 Украина.ру
Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-02-27T16:25
2025-02-27T17:14
эксклюзив
курская область
белоруссия
россия
михаил мягков
вооруженные силы украины
спецоперация
дроны
техника
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Минобороны РФ подтвердило освобождение хутора Никольский в Курской области. Этот успех позволяет нам зайти в тыл группировки ВСУ, обороняющей Малую Локню, которую уже с севера давят подразделения, ранее занявшие Погребки. А когда будет покончено с Малой Локней, нашим войскам откроется прямая дорога на Суджу.Когда ВСУ только-только зашли в Курскую область, в наших СМИ стали говорить о том, что было бы неплохо зажать их в кольцо. Но тогда у противника было локальное превосходство в дронах, и в случае нашего наступления даже по лесистой местности мы бы попали под удар с воздуха и понесли большие потери. Поэтому мы выбрали грамотную оперативную тактику по выдавливанию противника: мы наносим ВСУ потери при отражении их безуспешных контратаках, подавляем их артиллерией и уничтожаем их технику при помощи наращенной беспилотной группировки.Если враг уже сейчас несет потери в 20-25% во время подвоза боеприпасов и подкреплений, то вы можете себе представить, что с ними будет во время отступления из Курской области по открытым дорогам при нашем огне.А если фронт противника там посыплется (как посыпался гитлеровский фронт во время Белорусской операции под Бобруйском и под Витебском), наше наступление и окружение противника будет логичным и не встретит серьезного сопротивления.Их плацдарм трещит и будет трещать. Потому что никуда не деться от констант военного искусства.ВСУ не могут проводить наступления, если у них не будет достаточного количества артиллерии и боеприпасов. Повторюсь, даже FPV-дронов у них уже нет в таком большом количестве. Мы их подавляем огнем и искусством наших военачальников от командира взвода до командующего группировок.Да, украинские боевики сопротивляются. Да, мы не можем сказать, что завтра у них рухнет Купянск, Донбасс и Запорожье. Но их моральный дух подвергся серьезным ударом. Более того, боевой дух всегда зависит от ситуации в той или иной стране.Украина уже не может получать военную помощь в том объеме, который она запрашивала раньше для наступательных действий. У Европы таких запасов нет, а ситуация в США подвисла. И вот это ощущение, что страна стоит на грани краха, влияет и на общество в тылу, и на солдат на фронте. Да, самые ярые нацисты будут сражаться, пока их не убьют. А большинство, поняв, что сопротивление бесполезно, будут уходить в тыл или сдаваться в плен.Надеюсь, что на отдельных участках начнутся явные признаки крушения их обороны, за которыми последует обвал. Это не значит, что мы тут же дойдем до Днепра и форсируем его. Сейчас это невозможно и не нужно. Когда ты вырываешься далеко вперед, твой РЭБ не будет работать так же эффективно, как при позиционной войне. Нам нужно будет выбрать иной способ ведения боевых действий, чтобы не нести напрасных потерь.Но, повторюсь, ситуация на фронте и политическая ситуация в тылу в любых войнах взаимосвязаны.
https://ukraina.ru/20241002/1057825937.html
https://ukraina.ru/20250226/1061381214.html
курская область
белоруссия
россия
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курская область, белоруссия, россия, михаил мягков, вооруженные силы украины, спецоперация, дроны, техника
Эксклюзив, Курская область, Белоруссия, Россия, Михаил Мягков, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, дроны, техника

Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии

16:25 27.02.2025 (обновлено: 17:14 27.02.2025)
 
© Украина.руМихаил Мягков (СВО)
Михаил Мягков (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Минобороны РФ подтвердило освобождение хутора Никольский в Курской области. Этот успех позволяет нам зайти в тыл группировки ВСУ, обороняющей Малую Локню, которую уже с севера давят подразделения, ранее занявшие Погребки. А когда будет покончено с Малой Локней, нашим войскам откроется прямая дорога на Суджу.
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
2 октября 2024, 05:50
Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-КассиноСейчас под Курском готовятся мероприятия, которые позволят уничтожить украинскую группировку. Либо они будут полностью уничтожены, либо они будут вытеснены за границу и потом уничтожены. А их отступление из Курской области тоже не пройдет для них безболезненно
Когда ВСУ только-только зашли в Курскую область, в наших СМИ стали говорить о том, что было бы неплохо зажать их в кольцо. Но тогда у противника было локальное превосходство в дронах, и в случае нашего наступления даже по лесистой местности мы бы попали под удар с воздуха и понесли большие потери. Поэтому мы выбрали грамотную оперативную тактику по выдавливанию противника: мы наносим ВСУ потери при отражении их безуспешных контратаках, подавляем их артиллерией и уничтожаем их технику при помощи наращенной беспилотной группировки.
Если враг уже сейчас несет потери в 20-25% во время подвоза боеприпасов и подкреплений, то вы можете себе представить, что с ними будет во время отступления из Курской области по открытым дорогам при нашем огне.
А если фронт противника там посыплется (как посыпался гитлеровский фронт во время Белорусской операции под Бобруйском и под Витебском), наше наступление и окружение противника будет логичным и не встретит серьезного сопротивления.
Их плацдарм трещит и будет трещать. Потому что никуда не деться от констант военного искусства.
ВСУ не могут проводить наступления, если у них не будет достаточного количества артиллерии и боеприпасов. Повторюсь, даже FPV-дронов у них уже нет в таком большом количестве. Мы их подавляем огнем и искусством наших военачальников от командира взвода до командующего группировок.
Да, украинские боевики сопротивляются. Да, мы не можем сказать, что завтра у них рухнет Купянск, Донбасс и Запорожье. Но их моральный дух подвергся серьезным ударом. Более того, боевой дух всегда зависит от ситуации в той или иной стране.
Украина уже не может получать военную помощь в том объеме, который она запрашивала раньше для наступательных действий. У Европы таких запасов нет, а ситуация в США подвисла. И вот это ощущение, что страна стоит на грани краха, влияет и на общество в тылу, и на солдат на фронте. Да, самые ярые нацисты будут сражаться, пока их не убьют. А большинство, поняв, что сопротивление бесполезно, будут уходить в тыл или сдаваться в плен.
Надеюсь, что на отдельных участках начнутся явные признаки крушения их обороны, за которыми последует обвал. Это не значит, что мы тут же дойдем до Днепра и форсируем его. Сейчас это невозможно и не нужно. Когда ты вырываешься далеко вперед, твой РЭБ не будет работать так же эффективно, как при позиционной войне. Нам нужно будет выбрать иной способ ведения боевых действий, чтобы не нести напрасных потерь.
Но, повторюсь, ситуация на фронте и политическая ситуация в тылу в любых войнах взаимосвязаны.
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Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Вчера, 17:48
Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Сумами ведет с ВСУ встречный бой, который закончится для них котлом Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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