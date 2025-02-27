Пока в Киеве ищут альтернативу США, Лондон и Париж наращивают присутствие в Восточной Европе — эксперт
© Фото: Gettyimages.ruнаемник, Франция
© Фото: Gettyimages.ru
После сокращения помощи США в Киеве делают ставку на франко-британский тандем в Европе. Конечно, англичане и французы используют сложившуюся ситуацию в своих целях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Военная помощь Киеву со стороны США сейчас может сократиться. Поэтому украинцы предполагают, что эту роль на себя может взять франко-британский тандем, связанный союзным Ланкастерским договором 2010 года, считает эксперт.
"Недаром после встречи в Саудовской Аравии сразу произошел экстренный саммит [Эммануэля] Макрона и [Кира] Стармера на тему возможности продолжения помощи Украине — вплоть до отправки войск под видом миротворцев", — указал собеседник издания.
То есть пока в Киеве делают ставку на франко-британский тандем в Европе. Конечно, англичане и французы используют сложившуюся ситуацию в своих целях, подчеркнул Фененко.
"То есть намерены создать под информационный шум свое постоянное присутствие в Восточной Европе", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
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