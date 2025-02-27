https://ukraina.ru/20250227/1061387236.html

Пока в Киеве ищут альтернативу США, Лондон и Париж наращивают присутствие в Восточной Европе — эксперт

Пока в Киеве ищут альтернативу США, Лондон и Париж наращивают присутствие в Восточной Европе — эксперт - 27.02.2025 Украина.ру

Пока в Киеве ищут альтернативу США, Лондон и Париж наращивают присутствие в Восточной Европе — эксперт

После сокращения помощи США в Киеве делают ставку на франко-британский тандем в Европе. Конечно, англичане и французы используют сложившуюся ситуацию в своих целях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-02-27T20:00

2025-02-27T20:00

2025-02-27T20:00

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Военная помощь Киеву со стороны США сейчас может сократиться. Поэтому украинцы предполагают, что эту роль на себя может взять франко-британский тандем, связанный союзным Ланкастерским договором 2010 года, считает эксперт."Недаром после встречи в Саудовской Аравии сразу произошел экстренный саммит [Эммануэля] Макрона и [Кира] Стармера на тему возможности продолжения помощи Украине — вплоть до отправки войск под видом миротворцев", — указал собеседник издания.То есть пока в Киеве делают ставку на франко-британский тандем в Европе. Конечно, англичане и французы используют сложившуюся ситуацию в своих целях, подчеркнул Фененко.Они параллельно укрепляют позиции в Румынии, пытаются привлечь Польшу, хотя она пока что ответила им отказом в отправке войск. Но переговоры с Варшавой о создании своего плацдарма Париж и Лондон, безусловно, ведут, отметил эксперт."То есть намерены создать под информационный шум свое постоянное присутствие в Восточной Европе", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250226/1061380483.html

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новости, киев, сша, украина, франция, великобритания, румыния, польша, эммануэль макрон, кир стармер, переговоры, плацдарм, восточная европа