"Вас предали. Бегите, пока не поздно": эксперт рассказал, что ждет солдат ВСУ в окружении под Суджей - 27.02.2025 Украина.ру
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"Вас предали. Бегите, пока не поздно": эксперт рассказал, что ждет солдат ВСУ в окружении под Суджей
"Вас предали. Бегите, пока не поздно": эксперт рассказал, что ждет солдат ВСУ в окружении под Суджей - 27.02.2025 Украина.ру
"Вас предали. Бегите, пока не поздно": эксперт рассказал, что ждет солдат ВСУ в окружении под Суджей
Еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и спасать не собирается. Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: "Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-02-27T20:45
2025-02-27T20:45
новости
украина
суджа
курская область
всу
мобилизация
дезертирство
сша
запад
военная помощь
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В целом группировка врага на Курском направлении оценивается в 60 тысяч человек (40 тысяч в Сумской области, 20 тысяч под Курском). И если сейчас бойцы захлопнут крышку большого котла в Судже, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ, рассказал эксперт.Причем с боля боя бегут не только насильно мобилизованные солдаты ВСУ, но и те, кто воюет очень давно. И если так будет продолжаться, никакая мобилизация 18-летних Украину уже не спасет, констатировал он.В какой-то перспективе возможен обвал фронта. Тем более, если военная помощь Соединенных Штатов для Украины будет уменьшаться, подчеркнул Евсеев.."Повторюсь, еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и спасать не собирается. Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: "Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно". Хотя лично мне бы очень хотелось, чтобы ни один из них сбежать оттуда не успел", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте УкраинаТакже про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, суджа, курская область, всу, мобилизация, дезертирство , сша, запад, военная помощь, бои, наступление, вс рф, сво, спецоперация, война
Новости, Украина, Суджа, Курская область, ВСУ, мобилизация, дезертирство , США, Запад, военная помощь, бои, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация, война

"Вас предали. Бегите, пока не поздно": эксперт рассказал, что ждет солдат ВСУ в окружении под Суджей

20:45 27.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и спасать не собирается. Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: "Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
В целом группировка врага на Курском направлении оценивается в 60 тысяч человек (40 тысяч в Сумской области, 20 тысяч под Курском). И если сейчас бойцы захлопнут крышку большого котла в Судже, в нем окажется 20-тысячная группировка ВСУ, рассказал эксперт.
"Сами официальные украинские данные говорят, что при общей численности ВСУ в миллион человек у них есть 130 тысяч дезертиров. А поскольку мы постоянно формируем котлы, эта цифра выросла до 200 тысяч", — отметил Евсеев.
Причем с боля боя бегут не только насильно мобилизованные солдаты ВСУ, но и те, кто воюет очень давно. И если так будет продолжаться, никакая мобилизация 18-летних Украину уже не спасет, констатировал он.
В какой-то перспективе возможен обвал фронта. Тем более, если военная помощь Соединенных Штатов для Украины будет уменьшаться, подчеркнул Евсеев..
"Повторюсь, еще с 2015 года Украина свои войска, которые попали в окружение, не спасала и спасать не собирается. Поэтому украинским военнослужащим в Курской области надо четко понимать: "Вас предали. Бегите оттуда, пока не поздно". Хотя лично мне бы очень хотелось, чтобы ни один из них сбежать оттуда не успел", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина
Также про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
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