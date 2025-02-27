https://ukraina.ru/20250227/1061417494.html

Трамп заставил Стармера нервничать: Справитесь с Россией один на один?

Трамп заставил Стармера нервничать: Справитесь с Россией один на один? - 27.02.2025 Украина.ру

Трамп заставил Стармера нервничать: Справитесь с Россией один на один?

27 февраля президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете премьер-министра Великобритании Кира Стармера и ответил на вопросы журналистов перед обедом. Стармер был немногословен - возможно, напуган выпадами хозяина положения

2025-02-27T23:47

2025-02-27T23:47

2025-02-27T23:48

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Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Американский лидер ждал гостя у двери западного крыла Белого дома в Вашингтоне. Предыдущий ходок, президент Франции Эмманюэль Макрон не был удостоен такой чести. Трамп пожал руку Стармера у автомобиля, на котором подвезли британского премьера, а левой рукой слегка встряхнул его за предплечье.- Можете ли вы заключить мирное соглашение по Украине? - выкрикнул из толпы один журналист.- Да, мы можем, - ответил Трамп, показал большой палец вверх и поблагодарил за вопрос. Он приобнял Стармера за талию и подтолкнул ко входу. Стармер положил ладонь на его плечо, но это выглядело неудачной попыткой - Трамп резко повернулся и пошел вовнутрь. За ним проследовали Стармер и аккредитованные журналисты.Корреспонденты английской газеты Mirror привлекли к онлайн-обсуждению экспертов по языку тела. Один из них объяснил, что Трамп продемонстрировал авторитет, когда положил руку на плечо Стармера. Таким образом он будто сказал: "У меня есть преимущество". Ответный ход Стармера - экстраординарный в этом случае, подтверждающий, что у него тоже есть власть.Стармер передал Трампу бумажное письмо от короля Великобритании Чарльза III в Овальном кабинете. Монарх пригласил американского президента в Великобританию, но когда это произойдет - неизвестно. "В ближайшем будущем", сказал хозяин Белого дома. А еще он сказал, что его кабинет - такое же особенное место, как и особенный человек - Стармер."Мы сегодня будем обсуждать много вещей. Мы будем обсуждать Россию, Украину, торговлю и много других тем. Я думаю, мы можем сказать, что мы будем находить общий язык по каждой из них", - сказал Трамп.Президент США все также намерен заключить сделку по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Штаты "далеко продвинулись в достижении мирного соглашения" и провели "хорошие переговоры" с Россией и Украиной. Москва, по его словам, действует "очень хорошо".А если Москва не выполнит обещания?Выполнит, заявил Трамп. Он знает президента России Владимира Путина давно, и уверен, что он сдержит слово.А особенный человек в гостях у Трампа вел себя по принципу: иногда лучше промолчать, и держал свое слово крепко за зубами.Трамп прокомментировал предложения ввести миротворческие войска на Украину. По его словам, обеспечение безопасности - легкая часть, а вот сама сделка - сложная часть. Сначала, сказал он, нужно заключить мирное соглашение. В этом контексте Вашингтон ждет завтра прибытия Владимира Зеленского с Украины, который будет должен подписать другую сделку - по редкоземельных металлам. Этот документ станет опорой для Киева. И в НАТО Украина не вступит.- Разве я это говорил? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос, - ответил Трамп на вопрос о том, почему он ранее назвал Зеленского диктатором. В ответах на следующие вопросы он напомнил, что Зеленский уже, возможно, находится в пути в Вашингтон, и Штаты будут с ним работать - отношения у Трампа с Зеленским, как ему кажется, хорошие.Возможно европейцам будет это неприятно слышать, продолжил Трамп, но администрация Байдена вложила в Украину 350 млрд долларов, а обратно Штаты ничего не получили. Европейская нация же, по словам Трампа, и дает Киеву деньги, но и получает.- И я подумал, что это очень несправедливая ситуация. Мы не получаем всего, что должны. Я имею в виду, [получаем] совсем немного, - сказал Трамп.- Было несколько займов, но в основном это были подарки, на самом деле. Господин президент, вы… - перебил Стармер, но Трамп уже попросил задать вопрос следующего журналиста.Россия и Украина "долго и упорно сражались" на поле боя, заявил Трамп. Штаты постараются "вернуть как можно больше" Украине освобожденных Россией территорий. "Но со стороны НАТО это просто не произойдет", сказал Трамп."Мы собираемся посмотреть, сможем ли мы вернуть это или вернуть большую часть для Украины, если это возможно. Мы еще посмотрим", - сказал Трамп.Когда американского президента спросили о поддержке европейским миротворческим миссиям на Украине со стороны США, Трамп попросил уточнить, о какого рода поддержке (или гарантиях безопасности) идет речь: военной, психологической или какой-либо еще. Европу и Америку разделяет континент.А если вдруг на Украину введут британские войска, и они станут законной целью Вооруженных сил России?- Вы знаете, я всегда считал, что британцы не нуждаются в особой помощи. Они очень хорошо могут сами о себе позаботиться. Британцы были потрясающими солдатами, невероятные военные, и они могут сами о себе позаботиться. Но если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами, хорошо? - ответил Трамп и демонстративно пожал руку Стармеру.- Я очень горжусь нашей страной. Но мы также всегда поддерживали друг друга. Вот почему это величайший союз [США и Великобритании] для процветания и безопасности. Я думаю, такого мир еще не видел. Когда это было необходимо, мы полностью поддерживали друг друга, - сказал Стармер.- А в одиночку с Россией справились бы? - переспросил Трамп.- Ну… - сказал Стармер и нервно рассмеялся. Рассмеялись и все остальные в кабинете.Журналисты задали последние вопросы, лидеры двух государств отправились на обед. Британскую делегацию накормят салатом, пожарят сибас и вынесут торт на десерт. После обеда состоится итоговая пресс-конференция.

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