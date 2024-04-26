https://ukraina.ru/20240426/1054740333.html

Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик

Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик - 26.04.2024 Украина.ру

Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик

Французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации об участвующих в боях на стороне Украины французах, Николя Чинкуини, передает РИА Новости

2024-04-26T07:29

2024-04-26T07:29

2024-04-26T07:29

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"Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем – доход, значительно превышающий их обычный заработок", - рассказал Чинкуини.По его информации, французские государственные агенты могут находиться на Украине с самого начала СВО в феврале 2022 года наряду с обычными французами, отправившимися воевать на стороне Киева по собственной инициативе.Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.

https://ukraina.ru/20240425/1054710293.html

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франция, новости, всу, россия, киев, украина, владимир путин, вооруженные силы украины