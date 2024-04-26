Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик
Французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации об участвующих в боях на стороне Украины французах, Николя Чинкуини, передает РИА Новости
"Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем – доход, значительно превышающий их обычный заработок", - рассказал Чинкуини.
По его информации, французские государственные агенты могут находиться на Украине с самого начала СВО в феврале 2022 года наряду с обычными французами, отправившимися воевать на стороне Киева по собственной инициативе.
"Это агенты, которые остаются очень скрытными и которых трудно идентифицировать", - отметил бывший разведчик.
Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
Вчера, 07:28Французский экс-разведчик рассказал, сколько наемников воевали в ВСУ с начала СВОПо меньшей мере 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала СВО. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации об участвующих в боях на стороне Киева французах, Николя Чинкуини, передает РИА Новости