Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик - 26.04.2024 Украина.ру
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Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик
Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик - 26.04.2024 Украина.ру
Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик
Французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации об участвующих в боях на стороне Украины французах, Николя Чинкуини, передает РИА Новости
2024-04-26T07:29
2024-04-26T07:29
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вооруженные силы украины
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"Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем – доход, значительно превышающий их обычный заработок", - рассказал Чинкуини.По его информации, французские государственные агенты могут находиться на Украине с самого начала СВО в феврале 2022 года наряду с обычными французами, отправившимися воевать на стороне Киева по собственной инициативе.Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
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франция, новости, всу, россия, киев, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Франция, Новости, ВСУ, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик

07:29 26.04.2024
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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Французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации об участвующих в боях на стороне Украины французах, Николя Чинкуини, передает РИА Новости
"Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем – доход, значительно превышающий их обычный заработок", - рассказал Чинкуини.
По его информации, французские государственные агенты могут находиться на Украине с самого начала СВО в феврале 2022 года наряду с обычными французами, отправившимися воевать на стороне Киева по собственной инициативе.
"Это агенты, которые остаются очень скрытными и которых трудно идентифицировать", - отметил бывший разведчик.
Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.
Вчера, 07:28
Французский экс-разведчик рассказал, сколько наемников воевали в ВСУ с начала СВОПо меньшей мере 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала СВО. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации об участвующих в боях на стороне Киева французах, Николя Чинкуини, передает РИА Новости
 
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