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Минобороны рассказало, как российские военные охотились на американский Abrams

Минобороны рассказало, как российские военные охотились на американский Abrams - 25.04.2024 Украина.ру

Минобороны рассказало, как российские военные охотились на американский Abrams

Военнослужащие группировки войск "Центр", подбившие "Ланцетом" танк Abrams производства США в зоне спецоперации, охотились на машину три дня. Об этом сообщили 25 апреля в Минобороны России

2024-04-25T09:03

2024-04-25T09:03

2024-04-25T09:05

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Это произошло в марте на Авдеевском направлении."В первый день мы его выслеживали и обнаружили, хотели поразить, но противник очень серьезно его защищал. Наш беспилотник глушили системы РЭБ. Приходилось очень много летать, наблюдать. Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку", - рассказал командир взвода специального назначения с позывным "Игла".По его словам, операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку обстановки на Авдеевском направлении. Обнаружив американский танк, военнослужащие проанализировали порядок работы танкового экипажа противника, воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе применения, после чего, выбрав наиболее подходящее время и метеоусловия, поразили американскую машину точным попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет".

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m1 abrams, танки, новости, сша, минобороны, всу, украина