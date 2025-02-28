"Никакие мы не партнеры": Фененко о том, почему США хотят обсуждать с Россией только военную повестку - 28.02.2025 Украина.ру
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"Никакие мы не партнеры": Фененко о том, почему США хотят обсуждать с Россией только военную повестку
"Никакие мы не партнеры": Фененко о том, почему США хотят обсуждать с Россией только военную повестку - 28.02.2025 Украина.ру
"Никакие мы не партнеры": Фененко о том, почему США хотят обсуждать с Россией только военную повестку
США еще в 89-м году показали, что никакими партнерами с Россией они не будут. Они хотят обсуждать с ней только военные вопросы, которые представляют угрозу для Америки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-02-28T03:30
2025-02-28T03:30
новости
сша
россия
украина
михаил горбачёв
джордж буш
повестка
война
угроза
переговоры
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Взаимодействие между Россией и США было всегда — со времен холодной войны, отметил эксперт. Главной его повесткой была выработка правил игры, чтобы снизить опасность прямого столкновения, добавил он.Часто у нас не совсем верно трактуют знаменитую Мальтийскую встречу председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего в декабре 1989 года, отметил Фененко. Многие зачастую помнят только тот факт, что Горбачев обещал Бушу не вмешиваться в дела Восточной Европы, что привело к распаду соцлагеря, добавил он."А ведь было и другое. Горбачев предложил Бушу: давайте не только обсуждать контроль над вооружениями, но и глобальные проблемы человечества. Нам ничего на это не ответили", — указал Фененко.Тем самым Соединенные Штаты еще в 89-м году показали, что "никакие мы не партнеры, никогда ими не будем и никакую позитивную повестку обсуждать не намерены". Они намерены обсуждать с Россией только военные вопросы, которые представляют собой угрозу для США — и не более того, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, михаил горбачёв, джордж буш, повестка, война, угроза, переговоры, ссср, восточная европа, партнерство
Новости, США, Россия, Украина, Михаил Горбачёв, Джордж Буш, повестка, война, угроза, переговоры, СССР, Восточная Европа, партнерство

"Никакие мы не партнеры": Фененко о том, почему США хотят обсуждать с Россией только военную повестку

03:30 28.02.2025
 
© babek.su
© babek.su
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США еще в 89-м году показали, что никакими партнерами с Россией они не будут. Они хотят обсуждать с ней только военные вопросы, которые представляют угрозу для Америки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Взаимодействие между Россией и США было всегда — со времен холодной войны, отметил эксперт. Главной его повесткой была выработка правил игры, чтобы снизить опасность прямого столкновения, добавил он.

"Но не более того: никакого другого расширения переговорной повестки у нас не произошло", — подчеркнул эксперт.

Часто у нас не совсем верно трактуют знаменитую Мальтийскую встречу председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего в декабре 1989 года, отметил Фененко. Многие зачастую помнят только тот факт, что Горбачев обещал Бушу не вмешиваться в дела Восточной Европы, что привело к распаду соцлагеря, добавил он.
"А ведь было и другое. Горбачев предложил Бушу: давайте не только обсуждать контроль над вооружениями, но и глобальные проблемы человечества. Нам ничего на это не ответили", — указал Фененко.
Тем самым Соединенные Штаты еще в 89-м году показали, что "никакие мы не партнеры, никогда ими не будем и никакую позитивную повестку обсуждать не намерены". Они намерены обсуждать с Россией только военные вопросы, которые представляют собой угрозу для США — и не более того, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
Игорь Прокопенко интервью - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Вчера, 06:10
Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Игорь Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФДональд Трамп предложил идею, и она выглядит красиво. Владимир Путин согласился, и это тоже выглядит красиво. Дальше — черт в мелочах
 
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