"Никакие мы не партнеры": Фененко о том, почему США хотят обсуждать с Россией только военную повестку
© babek.su
© babek.su
США еще в 89-м году показали, что никакими партнерами с Россией они не будут. Они хотят обсуждать с ней только военные вопросы, которые представляют угрозу для Америки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Взаимодействие между Россией и США было всегда — со времен холодной войны, отметил эксперт. Главной его повесткой была выработка правил игры, чтобы снизить опасность прямого столкновения, добавил он.
"Но не более того: никакого другого расширения переговорной повестки у нас не произошло", — подчеркнул эксперт.
Часто у нас не совсем верно трактуют знаменитую Мальтийскую встречу председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего в декабре 1989 года, отметил Фененко. Многие зачастую помнят только тот факт, что Горбачев обещал Бушу не вмешиваться в дела Восточной Европы, что привело к распаду соцлагеря, добавил он.
"А ведь было и другое. Горбачев предложил Бушу: давайте не только обсуждать контроль над вооружениями, но и глобальные проблемы человечества. Нам ничего на это не ответили", — указал Фененко.
Тем самым Соединенные Штаты еще в 89-м году показали, что "никакие мы не партнеры, никогда ими не будем и никакую позитивную повестку обсуждать не намерены". Они намерены обсуждать с Россией только военные вопросы, которые представляют собой угрозу для США — и не более того, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.