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Николай Трублаини: украинский Жюль Верн, погибший на войне

Николай Трублаини: украинский Жюль Верн, погибший на войне - 25.04.2024 Украина.ру

Николай Трублаини: украинский Жюль Верн, погибший на войне

В первые месяцы Великой Отечественной войны, 4 октября 1941-го года, украинский советский писатель-фантаст Николай Трублаини погиб от ранений, полученных во время артобстрела Луганской области, около города Ровеньки. На фронт он пошёл добровольцем – сперва военным корреспондентом, но в тот роковой день подменил погибшего пулемётчика

2024-04-25T08:03

2024-04-25T08:03

2024-04-25T08:03

история

история

писатель

литература

война

украина

великая отечественная война

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Писатель был таким всегда – активистом, добровольцем, человеком, своей неутомимой энергией изменявшим пространство вокруг себя.Многим позже, в феврале 2017 года, мэр украинского города Калуша Ивано-Франковской области Игорь Матвийчук оказался в неприятной ситуации: в самый разгар повальной декоммунизации топонимов украинских городов, он получил письмо:"Обращаемся к вам по поду общественных слушаний о переименовании улицы Трублаини в улицу Гуцуляка. Обсуждая данный вопрос, жители улицы Трублаини пришли к согласию не переименовывать улицу. Так как Трублаевский Николай (псевдоним Трублаини) (1907-1941гг.) – украинский детский писатель. Родился на Винничине. Во время войны был комсомольцем (а кто им когда-нибудь не был?), организовал избу-читальню, в 16 лет заведовал школьным клубом.В 1930 году был в экспедиции в Арктике. Люди Севера и их жизнь являются темой многих книг Трублаини. Во время войны был военным корреспондентом. Погиб осенью 1941-го под Днепропетровском. Именем Трублаини назвала украинская литературная премия за лучшие произведения для детей и юношества. Произведения Трублаини изучают в современной школе на уроках литературного чтения (увы, не изучают – Авт.).Исходя из этого, жители улицы Трублаини собрали подписи, чтобы оставить название улицы без изменений. Улица Трублаини в список декоммунизкации не входит. Мы считаем, что в данный момент есть более актуальные вопросы в городе, чем переименование нашей улицы."Подписи горожане действительно собрали: одного листа не хватило, пришлось приложить к письму две дополнительных страницы.Улицу, на удивление, отстояли. Впрочем, в Калуше при мэре Матвийчуке это было дело привычное – за пару недель до этого письма протестовали жители улицы Михаила Ломоносова, еще раньше – Василия Сухомлинского. Теперь, конечно же, эти улицы переименованы, а вот Трублаини так и остался на своем месте, а историк Украинской Галицкой армии (УГА), канадский иммигрант Михаил Гуцуляк "свою" улицу уступил композитору Денису Сичинскому.Одесса – остров ВрангеляНастольными книжками любого советского мальчишки были приключения, путешествия: "Пятнадцатилетний капитан" Жюля Верна, "Кругосветное путешествие юного парижанина" Луи Буссенара, "Мальчик со шпагой" Владислава Крапивина, книги Редьярда Киплинга, "Красные дьяволята" Павла Бляхина.Произведения Трублаини (Николая Петровича Трублаевского) были одновременно и похожи на все эти книги, и самобытны.В 1963 на советские экраны выходит фильм Евгения Шерстобитова "Юнга со шхуны "Колумб"", снятый на киевской киностудии им. Довженко. "Шхуна "Колумб" Трублаини – именно такая повесть – приключенческая, остросюжетная, шпионская, морская, с южным украинским колоритом.Именно в Украинской ССР его книги были особенно популярны: в детских библиотеках Киева и Днепропетровска 70—80-х годов украинские, что особенно необычно, издания Трублаини нельзя было раздобыть, так же, как Жюля Верна или Дюма, – всегда на руках.Путешествие в Арктику, упомянутое калушанами, и еще больше – плавание из Одессы на остров Врангеля – писатель воплотил в огромном количестве повестей и рассказов, самые известные из которых: "Человек спешит на Север", "Путешественники". Остров Врангеля, расположенный среди суровых северных морей в приключенческой литературе, в целом, занимает сакральное место, и, не в последнюю очередь, благодаря уже упомянутому французу Жюлю Верну.Просветитель и журналистСвой экзотический псевдоним – Трублаини – писатель получил благодаря шуткам своего друга, харьковского писателя, поэта и журналиста Тереня Масенко, который говорил, что неутомимая жизненная и творческая энергия Трублаевского напоминает ему итальянцев, а потому стал называть товарища на итальянский манер.Вместе они работали в Харькове, в литературной группе "Молодняк", окончив Всеукраинские курсы журналистики при ЦК КП(б)У. К середине 20-х годов Трублаини успел побывать добровольцем на фронте Гражданской войны, написать несколько статей в разные украинские газеты, организовать в родном селе – Ольшанке Подольской губернии (сейчас – Винницкая область) избу-читальню, библиотеку, кружок по ликвидации безграмотности и школу.В 1934-36 годах Трублаини организовывает при Харьковском дворце пионеров клуб "юных исследователей Арктики", где работали кружки штурманов, летчиков, связистов, географов, топографов и геологов. Главным достижением и гордостью клуба стала поездка в Москву, где пионеры и их наставник встретились с героями-челюскинцами, а на следующий год отправились в путешествие за Полярный круг – в Мурманск и к Шпицбергену.С началом Великой Отечественной войны писателя на фронт отпускать не хотели, хотя он направил множество писем в партийную организацию. В конце сентября он все же стал военным корреспондентом прифронтовой газеты "Знамя Родины", но погиб спустя две недели в результате артобстрела."… На полк, с которым мы двигались, неожиданно налетело семь немецких четырехмоторных бомбардировщиков*. Гитлеровцы заметили отход частей нашей армии и начали нещадно бомбить советские войска, двигавшиеся на восток. Во время налета был ранен Николай Трублаини. Рана казалось нам не слишком страшной. Крови сошло совсем мало.Мы перевязали товарища бинтом из индивидуального пакета. Намостили на машине соломы, постелили шинель. На плащ – палатке подняли и бережно положили Николая. Но только – только полуторка двинулась, Трублаини стал тяжело стонать, жалуясь на нечеловеческую боль в нижней части живота. Мы поняли, что осколок проник во внутренние органы. Как спасти товарища?", - написал в своих воспоминаниях командир бригады военных корреспондентов Владимир Гавриленко.* Вероятно ошибка мемуариста. В люфтваффе было очень мало четырёхмоторных самолётов и использовались они, в основном, в Атлантике как дальние разведчики.

https://ukraina.ru/20230316/1044347603.html

https://ukraina.ru/20191015/1025321080.html

https://ukraina.ru/20230531/1046645428.html

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Мария Нестерова

история, писатель, литература, война, украина, великая отечественная война