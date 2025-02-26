https://ukraina.ru/20250226/1061342124.html

Вопрос доверия России и США: эксперт объяснил, какие аспекты затрагивает остановка боевых действий

Вопрос доверия России и США: эксперт объяснил, какие аспекты затрагивает остановка боевых действий - 26.02.2025 Украина.ру

Вопрос доверия России и США: эксперт объяснил, какие аспекты затрагивает остановка боевых действий

Рано или поздно вопрос о перегруппировке все равно нужно будет решать. Это покажет уровень доверия между США и Россией, а так же покажет уровень контролируемости ситуации на Украине: не только позицию Зеленского, но и позицию Европы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-02-26T04:00

2025-02-26T04:00

2025-02-26T04:00

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россия

сша

украина

пётр скоробогатый

владимир зеленский

дональд трамп

европа

переговоры

минские соглашения

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Ранее телеканал Fox News сообщил, что Россия и США якобы обсуждают трехступенчатый мирный план по Украине, включающий прекращение боевых действий, выборы, затем подписание окончательного соглашения, однако позже обе стороны официально опровергли эту информацию.По словам журналиста, остановка огня в качестве первой фазы переговоров продавливается администрацией США. При этом Россия заявляла, что не хотела бы таким образом начинать мирное урегулирование на Украине, указал он.Эксперт отметил, что во время крупных конфликтов любые мирные переговоры начинались с остановки боевых действий. Но в данном случае российская сторона отталкивается от неудачного опыта Минских соглашений, когда ее действительно обманули, подчеркнул журналист.Москва справедливо говорит, что не имеет права давать противнику время для перегруппировки. Тем не менее, рано или поздно этот вопрос нужно будет решать, указал Скоробогатый."И он, во-первых, покажет уровень доверия между США и Россией. А, во-вторых, покажет уровень контролируемости ситуации на Украине: не только позицию Зеленского, но и позицию Европы, которые четко показали, что не готовы говорить о мирном урегулировании", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.О том, почему Минские соглашения были невыполнимы, но безальтернативны — в интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061326266.html

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сша

украина

европа

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новости, россия, сша, украина, пётр скоробогатый, владимир зеленский, дональд трамп, европа, переговоры, минские соглашения, боевые действия, сво, спецоперация, соглашение