Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию - 19.04.2024 Украина.ру
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Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию
Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию - 19.04.2024 Украина.ру
Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию
Запад рассчитывает победить Россию с помощью многочисленных санкций, рассорив ее с соседями и лишив рынка сбыта углеводородов. Если экономические меры не сработают, то подключится военный контингент НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-04-19T03:20
2024-04-19T03:20
новости
запад
россия
алексей кочетков
нато
русский
санкции
элита
рынок
париж
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Запад всегда отличался завышенной самооценкой. Они до последнего момента любят рассказывать про "колосса на глиняных ногах и страну-бензоколонку", но потом русские войска неожиданно оказываются в Париже, рассказал политолог.К тому же, из истории мы помним, что Запад всегда оставлял в запасе такой инструмент, как внутренняя нестабильность в стране и работа с продажными элитами, добавил волонтер.Элиты всегда были слабым местом русской цивилизации, потому что они не отождествляют себя с национальными интересами. К сожалению, от этой проблемы в России не избавились до сих пор, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240418/1054583382.html
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новости, запад, россия, алексей кочетков, нато, русский, санкции, элита, рынок, париж
Новости, Запад, Россия, Алексей Кочетков, НАТО, русский, санкции, элита, рынок, Париж

Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию

03:20 19.04.2024
 
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
Читать в
Запад рассчитывает победить Россию с помощью многочисленных санкций, рассорив ее с соседями и лишив рынка сбыта углеводородов. Если экономические меры не сработают, то подключится военный контингент НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Запад всегда отличался завышенной самооценкой. Они до последнего момента любят рассказывать про "колосса на глиняных ногах и страну-бензоколонку", но потом русские войска неожиданно оказываются в Париже, рассказал политолог.

"Они (страны Запада, НАТО. - Ред.) рассуждают так: "Мы додавим русских тут, введем миллионный пакет санкций, рассорим их с соседями, лишим их рынком сбыта углеводородов. Россия развалится, и нам не придется терять военные контингенты. Но даже если экономическое и дипломатическое давление не сработает, наши военные контингенты русских все равно додавят", - отметил Кочетков.

К тому же, из истории мы помним, что Запад всегда оставлял в запасе такой инструмент, как внутренняя нестабильность в стране и работа с продажными элитами, добавил волонтер.
Элиты всегда были слабым местом русской цивилизации, потому что они не отождествляют себя с национальными интересами. К сожалению, от этой проблемы в России не избавились до сих пор, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
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