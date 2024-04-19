https://ukraina.ru/20240419/1054586031.html

Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию

Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию - 19.04.2024 Украина.ру

Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию

Запад рассчитывает победить Россию с помощью многочисленных санкций, рассорив ее с соседями и лишив рынка сбыта углеводородов. Если экономические меры не сработают, то подключится военный контингент НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-04-19T03:20

2024-04-19T03:20

2024-04-19T03:20

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Запад всегда отличался завышенной самооценкой. Они до последнего момента любят рассказывать про "колосса на глиняных ногах и страну-бензоколонку", но потом русские войска неожиданно оказываются в Париже, рассказал политолог.К тому же, из истории мы помним, что Запад всегда оставлял в запасе такой инструмент, как внутренняя нестабильность в стране и работа с продажными элитами, добавил волонтер.Элиты всегда были слабым местом русской цивилизации, потому что они не отождествляют себя с национальными интересами. К сожалению, от этой проблемы в России не избавились до сих пор, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240418/1054583382.html

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новости, запад, россия, алексей кочетков, нато, русский, санкции, элита, рынок, париж