Алексей Кочетков рассказал, как с помощью "продажных элит" и огромных санкций Запад хочет победить Россию
Запад рассчитывает победить Россию с помощью многочисленных санкций, рассорив ее с соседями и лишив рынка сбыта углеводородов. Если экономические меры не сработают, то подключится военный контингент НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Запад всегда отличался завышенной самооценкой. Они до последнего момента любят рассказывать про "колосса на глиняных ногах и страну-бензоколонку", но потом русские войска неожиданно оказываются в Париже, рассказал политолог.
"Они (страны Запада, НАТО. - Ред.) рассуждают так: "Мы додавим русских тут, введем миллионный пакет санкций, рассорим их с соседями, лишим их рынком сбыта углеводородов. Россия развалится, и нам не придется терять военные контингенты. Но даже если экономическое и дипломатическое давление не сработает, наши военные контингенты русских все равно додавят", - отметил Кочетков.
К тому же, из истории мы помним, что Запад всегда оставлял в запасе такой инструмент, как внутренняя нестабильность в стране и работа с продажными элитами, добавил волонтер.
Элиты всегда были слабым местом русской цивилизации, потому что они не отождествляют себя с национальными интересами. К сожалению, от этой проблемы в России не избавились до сих пор, подвел итог собеседник издания.
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