"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского
Неоднозначные заявления Зеленского накануне выборов в 2019 году были восприняты "на ура". Украинцы искренне посчитали, что если изберут его президентом, то все вопросы с Россией будут решены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Владимир Зеленский не президент в классическом смысле этого слова. Благодаря своему артистическому таланту он создал себе образ человека, который якобы "может решить все проблемы" украинцев, рассказал политолог.
Многие твердили о том, что Зеленского скоро уберут американцы или свергнут в результате военного переворота. Но все эти два года рейтинг президента Украины был под 90%. Украинцы ему верили как последней надежде, добавил эксперт.
"Да, эта вера весьма специфическая. Даже в апреле 1945 года 70% жителей Германии до последнего верили [Адольфу] Гитлеру, надеясь на чудо. И украинцы тоже надеются на чудо", - подчеркнул Суздальцев.
Неоднозначные заявления Зеленского накануне выборов в 2019 году были восприняты "на ура". Украинцы искренне посчитали, что если они изберут Зеленского, все вопросы с Россией будут решены, потому что она якобы "откатится до Урала", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 04:55Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого, кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсыЕвросоюз может начать разваливаться на крупные национальные образования в виде условных Германии, Франции, которые перестанут ориентироваться на США. У них появится потребность альянса с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук