https://ukraina.ru/20240412/1054449990.html

"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского

"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского - 12.04.2024 Украина.ру

"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского

Неоднозначные заявления Зеленского накануне выборов в 2019 году были восприняты "на ура". Украинцы искренне посчитали, что если изберут его президентом, то все вопросы с Россией будут решены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2024-04-12T04:30

2024-04-12T04:30

2024-04-12T04:30

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Владимир Зеленский не президент в классическом смысле этого слова. Благодаря своему артистическому таланту он создал себе образ человека, который якобы "может решить все проблемы" украинцев, рассказал политолог.Многие твердили о том, что Зеленского скоро уберут американцы или свергнут в результате военного переворота. Но все эти два года рейтинг президента Украины был под 90%. Украинцы ему верили как последней надежде, добавил эксперт.Неоднозначные заявления Зеленского накануне выборов в 2019 году были восприняты "на ура". Украинцы искренне посчитали, что если они изберут Зеленского, все вопросы с Россией будут решены, потому что она якобы "откатится до Урала", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240411/1054435144.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, андрей суздальцев, адольф гитлер, выборы, президент украины, украинцы