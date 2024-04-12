"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского - 12.04.2024 Украина.ру
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"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского
"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского - 12.04.2024 Украина.ру
"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского
Неоднозначные заявления Зеленского накануне выборов в 2019 году были восприняты "на ура". Украинцы искренне посчитали, что если изберут его президентом, то все вопросы с Россией будут решены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-04-12T04:30
2024-04-12T04:30
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россия
владимир зеленский
андрей суздальцев
адольф гитлер
выборы
президент украины
украинцы
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Владимир Зеленский не президент в классическом смысле этого слова. Благодаря своему артистическому таланту он создал себе образ человека, который якобы "может решить все проблемы" украинцев, рассказал политолог.Многие твердили о том, что Зеленского скоро уберут американцы или свергнут в результате военного переворота. Но все эти два года рейтинг президента Украины был под 90%. Украинцы ему верили как последней надежде, добавил эксперт.Неоднозначные заявления Зеленского накануне выборов в 2019 году были восприняты "на ура". Украинцы искренне посчитали, что если они изберут Зеленского, все вопросы с Россией будут решены, потому что она якобы "откатится до Урала", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240411/1054435144.html
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новости, украина, россия, владимир зеленский, андрей суздальцев, адольф гитлер, выборы, президент украины, украинцы
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Суздальцев, Адольф Гитлер, выборы, президент Украины, украинцы

"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского

04:30 12.04.2024
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ АТО Донецкая Луганская область
Зеленский ВСУ АТО Донецкая Луганская область
© president.gov.ua
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Неоднозначные заявления Зеленского накануне выборов в 2019 году были восприняты "на ура". Украинцы искренне посчитали, что если изберут его президентом, то все вопросы с Россией будут решены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Владимир Зеленский не президент в классическом смысле этого слова. Благодаря своему артистическому таланту он создал себе образ человека, который якобы "может решить все проблемы" украинцев, рассказал политолог.
Многие твердили о том, что Зеленского скоро уберут американцы или свергнут в результате военного переворота. Но все эти два года рейтинг президента Украины был под 90%. Украинцы ему верили как последней надежде, добавил эксперт.

"Да, эта вера весьма специфическая. Даже в апреле 1945 года 70% жителей Германии до последнего верили [Адольфу] Гитлеру, надеясь на чудо. И украинцы тоже надеются на чудо", - подчеркнул Суздальцев.

Неоднозначные заявления Зеленского накануне выборов в 2019 году были восприняты "на ура". Украинцы искренне посчитали, что если они изберут Зеленского, все вопросы с Россией будут решены, потому что она якобы "откатится до Урала", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
Евгений Ющук интервью
Вчера, 04:55
Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого, кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсыЕвросоюз может начать разваливаться на крупные национальные образования в виде условных Германии, Франции, которые перестанут ориентироваться на США. У них появится потребность альянса с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАндрей СуздальцевАдольф Гитлервыборыпрезидент Украиныукраинцы
 
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Заголовок открываемого материала
04:30"Ему верили как последней надежде": Суздальцев о том, почему Украина еще уповает на чудо и Зеленского
04:20Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион
04:10Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье
04:00Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"
03:50Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь
03:40Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью
03:30Кишиневу нечего предложить Гагаузии: политолог рассказал, какую задачу должна решить Майя Санду
03:20Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте
03:10"Запад съехал с катушек": политолог о том, кто поручил Кишиневу найти способ ликвидировать АТО Гагаузия
03:00Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"
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