https://ukraina.ru/20240409/1054405332.html

Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг

Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг - 09.04.2024 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг

Украина – государство международного терроризма. Теракт 11 сентября в Нью-Йорке совершила организация, которая была создана американскими спецслужбами, но вышла из-под контроля. Потому что Штаты перестали их кормить. Америка из этого не сделала серьезных выводов

2024-04-09T17:47

2024-04-09T17:47

2024-04-09T18:11

интервью

россия

украина

энергетика

владимир зеленский

сво

сша

франция

выборы

терроризм

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Пусть она помнит, что правило политического бумеранга работает всегда, считает политолог Андрей Суздальцев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Андрей Иванович, в результате ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины в распоряжении киевского режима по сути остаются только атомные станции и все, что с ними связано. Насколько хватит их энергетической мощности?- В том-то и проблема, что хватит.Украина никаких новых АЭС за годы независимости не построила. Она до сих пор эксплуатирует советское наследство. Давайте не забывать, что Украина была промышленно развитой республикой, а энергетика была подстроена под нее. Энергетический потенциал у нее колоссальный.В 1990-е годы на Украине прошла деиндустриализация. Огромное количество заводов превратилось в декорации для съемок фильмов ужасов. Посмотрите сериал "Пес", который снимался на Украине. Там было много сцен в цехах заброшенных предприятий. Из-за этого потребность Украины в энергетике резко упала.Электроэнергия – удивительная вещь. Ее нельзя запасти. Мы уже третий раз пытаемся энергетически обескровить экономику и домохозяйства Украины. Мы, в отличие от противника, не бьем по жилым кварталам, как они бьют по Белгороду. Мы бьем по конкретным энергетическим объектам. И теперь украинская энергетика наконец-то приближается к формату французской.Дело в том, что во Франции порядка 80% выработки электроэнергии приходятся на атомные станции. На Украине на АЭС приходится более 60%, потому что тепловая и гидроэнергетика потихонечку разваливается с немалой помощью ВКС РФ.Восстановить ДнепроГЭС можно только в мирное время с огромными вложениями. Все остальное – угольные станции. Украине в сезон надо кровь из носу запасти минимум два миллиона тонн угля. Не получается. Поэтому на Украине остается три работающих АЭС, которые дают более 60% электроэнергии.Атомные станции мы не трогаем. Хотя противник посылал свои беспилотники на Ленинградскую и Курскую АЭС, не говоря уже об обстрелах Запорожской АЭС.Конечно, на Украине подстанции и линии электропередач регулярно выходят из строя. Но Украина располагает крепкими кадрами энергетиков еще с советского периода. Последствия наших первых ударов они быстро восстанавливали. И деньги им на это Запад давал. Но теперь после 24 марта 50% украинской генерации мы сходу уничтожили. Мы били по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. И били по подстанциям. Где-то на месяц работы им хватит.Это немного. Было бы здорово, если бы мы выбили их где-то на полгода.Вообще есть три аспекта, которые поменяют ситуацию на фронте.Первый. Он очень тяжелый, но выполнимый – оставить Украину без электроэнергии. К этому мы пока только приступили.Второй. Он интересный и сложный, но он гарантированно принесет успех – необходимо разобраться, откуда на Украину поступает бензин и дизельное топливо. Поскольку у них не работают НПЗ, они получают готовую продукцию. Кто это завозит?Третий. Логистика. Надо что-то делать с мостами через Днепр.Если мы эти вопросы решим, война закончится очень быстро. И многие жизни будут сохранены.Мы желаем успеха ВКС РФ. Они 24 марта сделали очень многое. Сейчас там суета. Отключаются Одесса и Харьков. Это – ключевые города Украины. Если бы мы их взяли, вопрос с нашей победой в СВО был бы закрыт.- Поскольку на Украине не были проведены выборы, то 21 мая истекает срок президентских полномочий Зеленского. Запад и Украина не будут ставить под сомнение его легитимность. А что это меняет для нас? Как это можно использовать?- Это вопрос политический, юридический и даже философский.Чем интересен Зеленский? Он же не президент в классическом смысле этого слова. Благодаря своему артистическому таланту он создал себе образ человека, который может решить все проблемы. Я правда не понимаю, почему два года СВО российские СМИ твердили о том, что его уберут американцы или свергнут в результате военного переворота. Все эти два года его рейтинг был под 90%. Украинцы ему верили как последней надежде.Да, эта вера весьма специфическая. Даже в апреле 1945 года 70% жителей Германии до последнего верили Гитлеру, надеясь на чудо. И украинцы тоже надеются на чудо.В 2019 году ровно пять лет назад Зеленский прямо накануне выборов дал удивительное интервью. Я до сих пор его помню. У него тогда спросили: "Если вы станете президентом, что вы скажете, когда лицом к лицу увидите Путина". Зеленский ответил: "Я его поблагодарю за то, что он быстро вернул Украине Крым и Донбасс, и обсужу с ним, сколько Россия готова дать нам денег для восстановления экономики". Тогда это было воспринято на ура. Украинцы искренне посчитали, что если они изберут Зеленского, все вопросы с Россией будут быстро решены, потому что она откатится до Урала.И когда Зеленский решил выборы не проводить, он руководствовался тем, что у него высокий рейтинг.Да, он боится. Он прекрасно помнит ситуацию с Порошенко. Когда Порошенко пошел на выборы, он тоже пользовался большим уважением. Но случилось то, что возможно только на Украине с ее не очень зрелым электоратом, у которого настроения меняются очень быстро. Случилось протестное голосование. Народ решил проголосовать хоть за дворника, хоть за клоуна, лишь бы не за Порошенко.В результате клоуна избрали. Короче говоря, Зеленский побоялся, что все эта поддержка превратится в ненависть к нему, и не стал проводить выборы.Для Запада это был удар. Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным. Но Зеленский выборы проводить отказался.Тем не менее, Россия не может сказать после 21 мая, что в соседнем государстве появился узурпатор, который захватил власть. Потому что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался.Он переговорил со всеми фракциями в Раде, и Рада подписала специальный меморандум. Суть документа состоит в том, что поскольку с 24 февраля на Украине установилось военное положение, то они готовы проводить выборы только после прекращения боевых действий. Короче говоря, выборы не будут проводиться никогда. Сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет.- А поменяют ли что-то заявления Москвы, что именно Украина причастна к теракту в "Крокусе"?- Украина – государство международного терроризма.Напомню, что когда на Украину пытались свалить подрыв "Северных потоков", она не просто отмолчалась, но и восприняла этот как комплимент. "Смотрите, какие мы герои. Мы можем далеко на Балтике проводить такие операции".С точки зрения международного права Украина не воюет с нами. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм. Это то же самое, как если бы наш ракетный крейсер вошел в Мексиканский залив и долбанул по Новому Орлеану, а Москва бы сказала: "Мы ничего об этом не знали". Но Запад считает, что с Россией можно делать все.Сейчас повторяется ситуация 1991 года, когда мы проиграли Холодную войну. Постсоветские дипломаты искренне считали, что поскольку не будет коммунизма, мы сразу же подружимся с поляками. А поляки сразу же перешли на сторону победителя. Но мы возродились.А теперь я скажу одну вещь. Теракт 11 сентября в Нью-Йорке совершила организация, которая была создана американскими спецслужбами, но вышла из-под контроля. Потому что Штаты перестали их кормить. Но Америка из этого не сделала серьезных выводов. Пусть она помнит, что правило политического бумеранга работает всегда. Украина им всем еще помотает нервы.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20240408/1054378710.html

https://ukraina.ru/20240406/1054340819.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, энергетика, владимир зеленский, сво, сша, франция, выборы, терроризм