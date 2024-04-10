https://ukraina.ru/20240410/1054398068.html

Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"

Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов" - 10.04.2024 Украина.ру

Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"

Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола на Купянском участке фронта. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-04-10T03:30

2024-04-10T03:30

2024-04-10T03:30

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Ранее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.С марта по начало апреля ВС РФ активно применяют наземные и воздушные средства поражения. В основном удары наносятся ночью, потому что в это время противник активно осуществляет перемещения, рассказал обозреватель.Перемещения ВСУ очень заметны в районе харьковской окружной и населенных пунктов к югу и северу от города (Чугуев, Волчанск, Дергачи, Даниловка, Слатино и Липцы), отметил военный.Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола (Купянский участок), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240409/1054381010.html

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