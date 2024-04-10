Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
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Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола на Купянском участке фронта. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.
С марта по начало апреля ВС РФ активно применяют наземные и воздушные средства поражения. В основном удары наносятся ночью, потому что в это время противник активно осуществляет перемещения, рассказал обозреватель.
Перемещения ВСУ очень заметны в районе харьковской окружной и населенных пунктов к югу и северу от города (Чугуев, Волчанск, Дергачи, Даниловка, Слатино и Липцы), отметил военный.
"Почему? В последнее время в эти районы прибывают инженерно-саперные подразделения ВСУ из центральных областей, Киева, Сум и даже с Южно-Донецкого направления. Среди них также есть натовские специалисты по этому вопросу", - отметил Алёхин.
Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола (Купянский участок), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру