Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов" - 10.04.2024 Украина.ру
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Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов" - 10.04.2024 Украина.ру
Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола на Купянском участке фронта. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-10T03:30
2024-04-10T03:30
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всу
саперы
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Ранее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.С марта по начало апреля ВС РФ активно применяют наземные и воздушные средства поражения. В основном удары наносятся ночью, потому что в это время противник активно осуществляет перемещения, рассказал обозреватель.Перемещения ВСУ очень заметны в районе харьковской окружной и населенных пунктов к югу и северу от города (Чугуев, Волчанск, Дергачи, Даниловка, Слатино и Липцы), отметил военный.Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола (Купянский участок), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
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новости, харьков, россия, белгород, геннадий алехин, александр сырский, всу, саперы, граница, государственная граница, харьковская область
Новости, Харьков, Россия, Белгород, Геннадий Алехин, Александр Сырский, ВСУ, саперы, граница, государственная граница, Харьковская область

Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"

03:30 10.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола на Купянском участке фронта. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.
С марта по начало апреля ВС РФ активно применяют наземные и воздушные средства поражения. В основном удары наносятся ночью, потому что в это время противник активно осуществляет перемещения, рассказал обозреватель.
Перемещения ВСУ очень заметны в районе харьковской окружной и населенных пунктов к югу и северу от города (Чугуев, Волчанск, Дергачи, Даниловка, Слатино и Липцы), отметил военный.
"Почему? В последнее время в эти районы прибывают инженерно-саперные подразделения ВСУ из центральных областей, Киева, Сум и даже с Южно-Донецкого направления. Среди них также есть натовские специалисты по этому вопросу", - отметил Алёхин.
Главком Александр Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной. Поэтому ВСУ пытаются выстроить оборону вокруг Харькова и на правом берегу Оскола (Купянский участок), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 06:00
Ростислав Ищенко: Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в ГрозномПосле 2022 года в Москве стала преобладать концепция сильной России, в рамках которой постсоветские государства или должны войти в состав РФ, или уйти под российский протекторат
 
НовостиХарьковРоссияБелгородГеннадий АлехинАлександр СырскийВСУсаперыграницагосударственная границаХарьковская область
 
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04:30"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
03:50Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
03:30Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
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