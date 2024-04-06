https://ukraina.ru/20240406/1054327782.html

Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков

Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков - 06.04.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков

Я не знаю, как будут брать Харьков. Но штурмовать мы его точно не будем. Мы используем какие-то нестандартные ходы

2024-04-06T10:50

2024-04-06T10:50

2024-04-06T10:50

интервью

всу

россия

купянск

харьков

сво

вертолеты

ка-52 "аллигатор" (вертолёт)

самолет

авиабомбы

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Авдеевку вы взяли во многом после того, как наш спецназ по специальной трубе вышел в тыл укрепрайону "Царская охота". Так что городом мы овладеем в результате массированного и точечного применения авиабомб, а также нестандартных действий на земле, считает живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.В частности, был поражен Мерефянский механический завод (где производились и хранились дроны), Лозовской кузнечно-механический завод, который специализируется на ремонте натовской бронетехники, а также ряд конкретных целей в самом Харькове.- Геннадий Тимофеевич, с того момента уже прошло некоторое время. Можно ли сейчас сказать, насколько эти удары были эффективными?- Сразу скажу, что в своих оценках обстановки на Харьковском направлении (я не разделяю Купянский участок и Белгородское приграничье) я опираюсь на официальные источники (Минобороны) и собственные источники в Харьковской области (они меня еще ни разу не подвели).Белгородское приграничье (с 12 по 17 марта ВСУ предприняли попытку прорыва) уже превратилось в линию боевого соприкосновения. На момент нашей беседы только сейчас третий-четвертый день не ведутся ракетные атаки самого Белгорода. А все приграничные районы области регулярно подвергаются обстрелам. Так что сейчас у нас по-прежнему горячо и неспокойно.Теперь по поводу наших огневых налетов на военные и промышленные объекты Харькова и области.С марта по начало апреля ВС РФ активно используют наземные и воздушные средства поражения. В основном удары наносятся ночью, потому что ВСУ именно в это время суток осуществляют свои перемещения. Особенно эти перемещения заметны в районе окружной автомобильной трассы Харькова и населенных пунктов к югу и северу от города (Чугуев, Волчанск, Дергачи, Даниловка, Слатино и Липцы).Почему? В последнее время в эти районы прибывают инженерно-саперные подразделения ВСУ из центральных областей, Киева, Сум и даже с Южно-Донецкого направления. Среди них также есть натовские специалисты по этому вопросу. Сырский понимает, что ВС РФ рано или поздно будут решать вопрос с санитарной зоной на территории Харьковской области. Короче говоря, ВСУ пытаются создать фортификационные сооружения вокруг Харькова и на правом берегу Оскола (Купянский участок), и для этого постоянно перемещают технику.Кстати, противник создает ложные цели и ложные опорные пункты. Туда загоняется поврежденная и уничтоженная техника, маскируется, и получается что-то вроде потемкинской деревни.Еще я бы хотел рассказать о районах, откуда ведутся районные атаки Белгорода (Волчанск-Чугуев и треугольник Липцы-Слатино-Проходы-Стрелечье, которое непосредственно примыкает к границе). ВСУ для этого используют складки местности. Там есть заброшенные штольни. По сути, это пещера в человеческий рост. Там можно спрятать тот же "Вампир" и другие РСЗО. Туда наши войска тоже наносили удары. Даже в приграничных районах Белгородской области были слышны взрывы и детонации. Да, мы не все их уничтожили, потому что обстрелы продолжаются. Но охота на "Вампиров" ведется.Харьков стал филиалом центра принятия решений в Киеве. Туда зачастили представители ГУР и натовской разведки, которые уделают особое внимание беспилотникам различных типов. И дроны-камиказде, и бомбардировочные модели по-прежнему производятся на местных оборонных предприятиях. Мы туда тоже наносим удары.Вы сказали про Мерефу и Лозовую. Это важнейшие транспортные и железнодорожные узлы вокруг Харькова. Как раз в Мерефе мы нанесли удар по железнодорожной станции, а также по небольшому предприятию, где эти беспилотники изготавливаются.Лозовая – это несколько южнее Харькова. Сейчас наши ВКС активно работают в треугольнике Лозовая-Изюм-Барвенково. Ведущую роль играют наши ФАБы с УМПК. Когда наносится удар по цели, радиус разлета такой бомбы составляет от одного до нескольких метров. Именно они позволяют нам массированно и планомерно уничтожать военные объекты Украины в этом районе. Еще заметны наши ударные группы вертолетов: Ка-52 "Аллигатор" и Ми-24 "Крокодил".- Если работают вертолеты, получается, что ПВО противника там подавлена?- Да. Украинская ПВО на Харьковском направлении дает основательный сбой. Там все трещит по швам. Они даже просят, чтобы из Киева им прислали новые комплексы "Пэтриот".В основном в Харькове противник использует советские С-300 и переделанную старую систему С-200, которая стреляет не только ракетами "земля-воздух", но и "земля-земля". Они пытаются использовать все, что можно.В целом Сырский делает упор на создание оборонительных сооружений вокруг Харькова. Это его главная задача.Украинская пропаганда утверждает, что российское наступление якобы остановлено. Это неправда. Это делается для того, чтобы хоть как-то успокоить население того же Харькова. Я не скажу, что в городе паника. К сожалению, наши СМИ купились на дешевые вбросы, когда были опубликованы видео с массой уезжающих машин. Ребята, там же дождь, а в Харькове в это время стояла солнечная погода. Надо очень внимательно относится к этой информации.- А свет есть?- Дается почасовое включение. Это происходит после 1 апреля, когда мы нанесли удары по ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и Змиевской ГРЭС. Эти объекты еще с советских времен были включены в единую систему, которые обеспечивали энергоснабжение Харькова.Время от времени возникают перебои в работе метро. Оно используется не только как средство перемещения людей, когда поезда идут раз в 20 минут и не только как укрытие для мирных жителей. Там ведется соответствующая работа военных структур Украины. Противник будет использовать метро как один из оборонительных узлов Харькова.Мэр Терехов постоянно твердит о создании подземных школ. На самом деле под этим предлогом киевский режим восстанавливает подземные военные объекты еще с советских времен (бывшие заглубленные командные пункты на случай ядерной войны) по лекалам НАТО 1960-1970х годов. Враг тоже будет их использовать в случае Харьковской наземной операции.Я не знаю, как будут брать Харьков. Но штурмовать мы его точно не будем. Мы используем какие-то нестандартные ходы. Напомню, что Авдеевку вы взяли во многом после того, как наш спецназ по специальной трубе вышел в тыл укрепрайону "Царская охота". Так что городом мы овладеем в результате массированного и точечного применения авиабомб, а также нестандартных действий на земле.- Какова обстановка на Купянском участке? Мы пришли к выводу, что ВСУ за Оскол сейчас никто выдавливать не будет, но уничтожать личный состав и технику противника мы обязаны. Насколько это удается?- Да, за Оскол мы ВСУ выдавливать пока не будем. Противник пока удерживает левобережный плацдарм. Но работа ведется. Мы используем не только ударные вертолеты, но и артиллерийские группы.Что такое артиллерийская группа? Не вдаваясь в подробности, скажу, что туда входят различные типы артиллерии (пушкари, РСЗО и дальнобойные системы). Каждый расчет получает свою конкретную боевую задачу. Если раньше для принятия решения открыть огонь у нас уходило 15-20 минут, то сейчас это происходит за 5-7 секунд. Это стало возможным в том числе потому, что у командиров наконец-то появились планшеты для управления огнём "Командор". Там уже есть автоматическая привязка с беспилотниками и орудиями. Эффект большой.Я не скажу, что у нас все прекрасно. Но один из генералов когда-то сказал, что настоящим солдатом и офицером ты становишься не на поле боя, а на полигоне. Потому что те знания и навыки, которые ты приобрел во время обучения, ты сразу же сможешь применить в настоящем сражении. Работа в этом направлении ведется. Допущенные ранее ошибки исправляются.Если мы возьмем Купянск, у нас откроется пространство для маневра южнее Харькова (Изюм и Балаклея), откуда киевский режим уже массово эвакуирует население. Он прекрасно понимает, что мы будем вести там активные боевые действия.- Вы не любите вопросы о взятии Харькова, но я его задам. Я недавно беседовал с Виктором Кутырем (тоже ветеран Чечни и тоже уроженец Слобожанщины). Он сказал, что вопрос с Харьковом должен решаться одновременно с вопросом Сум, потому что иначе ВСУ оттуда нанесут нам фланговый удар. Прав ли он с точки зрения военной географии?- Да, он прав. Харьков и Сумы – это звенья одной цепи. Вопрос о создании санитарной зоны будет решаться в комплексе.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240405/1054315801.html

https://ukraina.ru/20240405/1054310799.html

россия

купянск

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, купянск, харьков, сво, вертолеты, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), самолет, авиабомбы, артиллерия, энергетика, беспилотники, ракетный удар