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Рогов назвал бывшего секретаря СНБО Украины жуликом и объяснил его отставку
Рогов назвал бывшего секретаря СНБО Украины жуликом и объяснил его отставку - 06.04.2024 Украина.ру
Рогов назвал бывшего секретаря СНБО Украины жуликом и объяснил его отставку
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал отставку бывшего секретаря СНБО Украины Алексей Данилова
2024-04-06T10:00
2024-04-06T10:00
2024-04-06T10:00
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"Данилов – это в прямом смысле жулик. В 1990е годы он начинал свою карьеру с того, что продавал крашеных собак под видом волков и имел отношение к организованным преступным группировкам Луганска. И он сумел монетизировать свою должность, придумав санкционный список СНБО, в который попадали различные предприятия и коммерсанты. Данилов поставил это дело на коммерческий поток", - сказал Рогов.По его словам, если кто-то из крупных дельцов хотел "срезать своего конкурента по бизнесу или подрядам", то Данилов за деньги вводил против них ограничительные меры. Также Данилов брал деньги за непопадание или исключение из этого списка (это стоило дороже).Он отметил, что Данилова уволили потому, что он нецензурно исковеркал фамилию главы делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэйя."Такое не прощается даже в условиях бардака, который сейчас творится в Киеве. Был большой скандал. Цена вопроса для режима Зеленского еще выше. А с учетом того, что с Пекином у Украины и так очень плохие отношения, Данилов быстренько лишился своей должности", - объяснил он.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240330/1054202192.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, алексей данилов, владимир рогов, владимир зеленский, снбо, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Алексей Данилов, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, СНБО, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал бывшего секретаря СНБО Украины жуликом и объяснил его отставку
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал отставку бывшего секретаря СНБО Украины Алексей Данилова
"Данилов – это в прямом смысле жулик. В 1990е годы он начинал свою карьеру с того, что продавал крашеных собак под видом волков и имел отношение к организованным преступным группировкам Луганска. И он сумел монетизировать свою должность, придумав санкционный список СНБО, в который попадали различные предприятия и коммерсанты. Данилов поставил это дело на коммерческий поток", - сказал Рогов.
По его словам, если кто-то из крупных дельцов хотел "срезать своего конкурента по бизнесу или подрядам", то Данилов за деньги вводил против них ограничительные меры. Также Данилов брал деньги за непопадание или исключение из этого списка (это стоило дороже).
"Есть же шутка, что Украина – это от слова "украсть". Деятельность Данилова на посту секретаря СНБО – наглядное тому подтверждение", - сказал Рогов.
Он отметил, что Данилова уволили потому, что он нецензурно исковеркал фамилию главы делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэйя.
"Такое не прощается даже в условиях бардака, который сейчас творится в Киеве. Был большой скандал. Цена вопроса для режима Зеленского еще выше. А с учетом того, что с Пекином у Украины и так очень плохие отношения, Данилов быстренько лишился своей должности", - объяснил он.