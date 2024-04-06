Рогов назвал бывшего секретаря СНБО Украины жуликом и объяснил его отставку - 06.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240406/1054235507.html
Рогов назвал бывшего секретаря СНБО Украины жуликом и объяснил его отставку
Рогов назвал бывшего секретаря СНБО Украины жуликом и объяснил его отставку - 06.04.2024 Украина.ру
Рогов назвал бывшего секретаря СНБО Украины жуликом и объяснил его отставку
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал отставку бывшего секретаря СНБО Украины Алексей Данилова
2024-04-06T10:00
2024-04-06T10:00
новости
украина
алексей данилов
владимир рогов
владимир зеленский
снбо
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_0:352:7255:4433_1920x0_80_0_0_ea9cdf9cc9e0a2cec6e8c64688f065e1.jpg
"Данилов – это в прямом смысле жулик. В 1990е годы он начинал свою карьеру с того, что продавал крашеных собак под видом волков и имел отношение к организованным преступным группировкам Луганска. И он сумел монетизировать свою должность, придумав санкционный список СНБО, в который попадали различные предприятия и коммерсанты. Данилов поставил это дело на коммерческий поток", - сказал Рогов.По его словам, если кто-то из крупных дельцов хотел "срезать своего конкурента по бизнесу или подрядам", то Данилов за деньги вводил против них ограничительные меры. Также Данилов брал деньги за непопадание или исключение из этого списка (это стоило дороже).Он отметил, что Данилова уволили потому, что он нецензурно исковеркал фамилию главы делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэйя."Такое не прощается даже в условиях бардака, который сейчас творится в Киеве. Был большой скандал. Цена вопроса для режима Зеленского еще выше. А с учетом того, что с Пекином у Украины и так очень плохие отношения, Данилов быстренько лишился своей должности", - объяснил он.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240330/1054202192.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_434:0:6849:4811_1920x0_80_0_0_967cf74991e7d6ac06ae5f1f6c9ac10a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, алексей данилов, владимир рогов, владимир зеленский, снбо, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Алексей Данилов, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, СНБО, Вооруженные силы Украины

Рогов назвал бывшего секретаря СНБО Украины жуликом и объяснил его отставку

10:00 06.04.2024
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал отставку бывшего секретаря СНБО Украины Алексей Данилова
"Данилов – это в прямом смысле жулик. В 1990е годы он начинал свою карьеру с того, что продавал крашеных собак под видом волков и имел отношение к организованным преступным группировкам Луганска. И он сумел монетизировать свою должность, придумав санкционный список СНБО, в который попадали различные предприятия и коммерсанты. Данилов поставил это дело на коммерческий поток", - сказал Рогов.
По его словам, если кто-то из крупных дельцов хотел "срезать своего конкурента по бизнесу или подрядам", то Данилов за деньги вводил против них ограничительные меры. Также Данилов брал деньги за непопадание или исключение из этого списка (это стоило дороже).
"Есть же шутка, что Украина – это от слова "украсть". Деятельность Данилова на посту секретаря СНБО – наглядное тому подтверждение", - сказал Рогов.
Он отметил, что Данилова уволили потому, что он нецензурно исковеркал фамилию главы делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэйя.
"Такое не прощается даже в условиях бардака, который сейчас творится в Киеве. Был большой скандал. Цена вопроса для режима Зеленского еще выше. А с учетом того, что с Пекином у Украины и так очень плохие отношения, Данилов быстренько лишился своей должности", - объяснил он.
Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
30 марта, 09:21
Допущение Зеленского, посол Данилов. Главное на Украине на утро 30 мартаПрезидент Украины Владимир впервые заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться даже без возвращения его страны на границы 1991 года. Бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии
 
НовостиУкраинаАлексей ДаниловВладимир РоговВладимир ЗеленскийСНБОВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Кость Бондаренко: кто он
13:30Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"
13:00"Украины уже нет и больше не будет". Украинские эксперты о коэффициенте необратимости и лжи Зеленского
13:00Сырский об обстановке на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 апреля
13:00ВС РФ уничтожили десант ВСУ, пытавшийся форсировать Днепр
12:28"Умные люди понимают, что это нереально": Washington Post указал, где просчитался Зеленский
11:55В Авдеевке снесут часть жилых домов - Гагин
11:39"Крокус", бомбы в иконах, ранение Чибиса. Сергей Храпач о том, как массовый терроризм в РФ изменит СВО
11:33"Я думал, не доживу до утра". Харьковчанин рассказал, как прокололся на "палянице" и флаге СССР
11:11"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России
11:04Особый предмет - судьба армии и природных ресурсов: в Крыму заявили, что Киев идет по пути Германии
10:55"По Крымскому мосту уже так работали". Экс генерал-майор ФСБ Михайлов о гексогене в иконах
10:50Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков
10:50Историк рассказал, как Россия допустила учебник о "колониализме и оккупации" в Таджикистане
10:45Эксперт рассказал, как сорванный теракт с "иконами-бомбами" мог бы привести к отзыву частей с фронта
10:40Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы
10:38Ростислав Ищенко: Пока НАТО разваливает США, Зеленский делает все, чтобы Россия быстро расправилась с ВСУ
10:35Повестки не понадобятся. Минобороны анонсировало смарт-мобилизацию на Украине
10:35"Дьявольский ветер" Европы может стоить России жизней — юрист Краснов о смертной казни
10:30Эксперт объяснил, что стоит за требованием РФ к Украине выдать главу СБУ Малюка*
Лента новостейМолния