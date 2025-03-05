https://ukraina.ru/20250305/1061568586.html

Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink

Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink - 05.03.2025 Украина.ру

Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink

Дистанционное зондирование земли — это недешевое удовольствие. Если вы хотите получать информацию по всей линии боевого соприкосновения в оперативном режиме, то должны привлечь для этого все частные компании, которые обладают необходимым орбитальным ресурсом. Но денег, которые выделяет сейчас Евросоюз Украине, будет для этого маловато.

2025-03-05T19:30

2025-03-05T19:30

2025-03-05T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.- Владимир Петрович, как приостановка военной помощи Украине президентом США Дональдом Трампом повлияет на ход боевых действий?- Помимо реальной военной помощи, которая шла в материальных единицах вооружения, боеприпасов, ракет, танков, БТР, БМП, бронированных машин, США оказывали помощь киевским властям по линии разведки и телекоммуникационных услуг. В течение ближайшей недели мы поймем, изменился ли характер действий ВСУ, или все заявления США остались на декларативном уровне.- Есть ли альтернатива спутниковой связи "Старлинк", возможность отключения которого на Украине американской стороной обсуждается в последнее время?- Если рассматривать "Старлинк" как модальный образец глобальной спутниковой системы, то, конечно, альтернативы ему нет. Есть британская система OneWeb, о состоянии которой ничего неизвестно. Есть старые игроки рынка космических телекоммуникационных услуг, которые на коммерческих условиях предоставляют услуги киевским властям. Но сопоставлять их возможности со "Старлинком" нельзя."Старлинк" – это единственная глобальная система, которая имеет глобальное покрытие планеты и может предоставлять полноценный широкополосный доступ к абонентским устройствам. Прекращение доступа к нему кардинально повлияет на возможности ВСУ.Сама природа всех рынков космических услуг, которые существуют в США, такова, что любой оператор спутниковых телекоммуникационных услуг или дистанционного зондирования Земли негласно подчинен объединенному космическому командованию Пентагона. Поэтом за Пентагоном остается последнее слово.- Предположим, что все-таки поток вооружения с американского континента на Украину прекратится. Открывается ли для нашей армии возможность для проведения крупной наступательной операции?- Для стратегической наступательной операции необходимы резервы. В зоне СВО обе стороны примерно равны по количеству бронетехники, танков, личного состава, поэтому на сегодняшний день все боевые действия происходят в тактической полосе. И мы видим небольшие группы бойцов, которые штурмуют посадку.За эти годы не было не только стратегической, но и оперативной наступательной операции. Но если мы углубимся в историю, то и во время Великой Отечественной войне как такового перевеса в живой силе и военной технике именно на линии фронта не было. Стратегические операции, что со стороны нацистской Германии, что со стороны Советского Союза, проводились силами резервных фронтов.То есть когда пробивался фронт, в прорыв устремлялись подразделения, которые находились в резерве. И дальше шли наступления на 100-200 километров. Сейчас у нас нет дополнительных 200 тысяч штыков в резерве, которые могли бы при благоприятных условиях осуществить прорыв фронта на 100-200 километров. Но возможно, что мы многого не знаем, и в ближайшем времени мы увидим некие сюрпризы на линии боевого соприкосновения.- Без резервных фронтов и армий и крупных операций возможно ли достижение целей СВО с учетом нынешней внешнеполитической обстановки?- Боевой устав — это не догма. Он предписывает командирам определённый образ поведения в обороне и наступлении, на марше и в других ситуациях, которые возникают на войне.Главное, чему учат командиров, это оперативное искусство. Это умение оперировать силами и средствами на поле боя таким образом, чтобы даже при равном количестве личного состава, боевой техники на линии боевого соприкосновения, на локальных участках создавать перевес и прорывать укрепленные позиции противника.Если противник перестанет получать внешнюю подпитку, у нас откроется окно возможностей, когда искусство наших командиров позволит проводить если не стратегические, то хотя бы оперативные операции.- Могут европейские союзники Украины заместить спутниковую группировку США по обеспечению разведанными украинской армии?- На рынке существует много операторов, которые предоставляют услуги дистанционного зондирования земли. Например, Maxar Technologies, финские, австралийские, китайские, индийские компании, которые обладают необходимым ресурсом, чтобы на коммерческой основе предоставлять услуги спутниковой разведки. Вопрос в том, кто им будет за это платить. То есть если Европа возьмет на себя финансовые расходы и будет покупать услуги у этих компаний, то обеспечить киевские власти развединформацией они смогут.- Противостояние с Россией принципиальный вопрос для европейских элит, поэтому такой сценарий не исключен?- Дистанционное зондирование земли — это недешевое удовольствие. Если вы хотите получать оперативную информацию по всей линии боевого соприкосновения в оперативном режиме, то должны привлечь для этого все частные компании, которые есть в зоне вашего доступа и обладают необходимым орбитальным ресурсом для этого. Пока тех ассигнований, которые выделяет сейчас Евросоюз Украине, будет для этого маловато.- Кстати, о частных компаниях. Американская Neros Technologies, базирующаяся в Лос-Анджелесе, заключила контракт на поставку 6 000 FPV-дронов на Украину.- На рынке вооружений есть частные компании. То, что говорил Трамп, касалось военной помощи со стороны правительства Соединенных Штатов Америки. Но в частном порядке те же компании Boeing, Norton Grumman, Raytheon, более мелкие частные компании будут продавать свои услуги.Подробнее о речи Дональда Трампа в Конгрессе США Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено

https://ukraina.ru/20250305/1061564603.html

https://ukraina.ru/20250305/1061547333.html

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Денис Рудометов

интервью, сша, украина, германия, дональд трамп, грег вайнер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, пентагон