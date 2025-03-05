https://ukraina.ru/20250305/1061561677.html

Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся?

Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся? - 05.03.2025 Украина.ру

Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся?

В среду, 5 марта, в Москве прошла пресс-конференция в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"

2025-03-05T16:37

2025-03-05T16:37

2025-03-05T17:18

эксклюзив

россия

сша

украина

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Украина остаетсяОткрыл встречу модератор пресс-конференции, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. По его словам, в заголовке мероприятия у него были сомнения: не слишком ли рискованно, а вдруг это неправда? Но вчерашнее выступление Дональда Трампа в конгрессе подтвердило правильность такой постановки темы."Соединенные Штаты, как нам кажется, хотят вернуться к роли наблюдателя за теми безобразиями, что происходят в Европе, и на этом наживаться. Самим участвовать им не очень интересно. Но сейчас такая ситуация, из которой можно выйти в любую сторону", - отметил он. Россия в кои-то веки стала наблюдателем за происходящим в стане коллективного Запада, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он отметил, что каждый день приносит какие-либо новости, последняя из них - это выступление Трампа. "Вроде бы ничего не свидетельствует о том, что отношение Трампа к происходящему изменилось после приснопамятной встречи [с Зеленским], которая недавно всколыхнула весь земной шар", - сказал парламентарий. По отношению к Трампу есть разные точки зрения, но в последнее время все чаще превалирует та, согласно которой американский президент все больше готов, по крайней мере на словах, жестко пресекать попытки тех, кто не готов к умиротворению.В Европе в настоящее время происходит бунт на коленях против США, добавил Затулин. По его словам, Европа продолжает раскручивать Зеленского, чтобы противопоставить его Трампу. В Европе не понимают, что им делать с такой Америкой, подчеркнул депутат. Любые соглашения Москвы с Киевом будут неполными без решений в защиту русскоязычных граждан, мирный период с Украиной будет ничем не легче, чем нынешний, то есть военный. "Украина останется. Вопреки мнению некоторых наших уважаемых коллег, которые вначале полагали, что завтра мы дойдем до Львова, а может быть дальше до Ла-Манша, Украина как государство останется, и с этой Украиной придется налаживать непростые отношения. Высока вероятность, что Украину будут поддерживать в плане реванша, насыщать ее оружием или пытаться насыщать ее оружием", - заявил Затулин.Вопрос в том, готова ли РФ выдвинуть такую программу, которая позволит обнулить этот реваншизм и исключить угрозу для себя с этого направления. В будущем "похабном мире" с Украиной России нужно понять, как защитить свои интересы, подытожил он. На основе международного праваДепутат Госдумы Евгений Федоров поздравил всех с выполнением первого пункта плана победы России: устрашение США российским стратегическим ядерным оружием. Соединенные Штаты боятся повторения сценария нацеливания, который существовал всю холодную войну и который держал США с позиции силы в узде, рассказал парламентарий. Второй пункт – верховенство международного права, то есть отмена в суде независимого статуса Украины, так как он получен незаконно в 1991 году. Эта незаконность и привела к конфликту, и должна была привести. Поэтому вопрос права – он ключевой, подчеркнул Федоров. "Нет повестки переговоров. Мы заставили Америку просить переговоры, это была их инициатива, но мы не готовы положить на стол предмет переговоров с точки зрения права. <…> Мало хотеть Запорожье и Херсон, надо дать документ, что это наши города и поэтому мы их хотим. Понимаете разницу? Это и называется правовая процедура, не хотелки, а правовая основа для переговоров. Вот этого нет, потому что нет соответствующего решения суда", - заявил депутат. Он добавил, что территориальная целостность – основа мирового порядка, с этой точки зрения нужно разрешить конфликт с Украиной и все другие мировые конфликты. США боятся Россию, но это не значит, что они отказались от идеи стать мировой империей. Достигать эту цель будут не за счет прямого конфликта с РФ, а за счет противостояния России и формально независимой от США Европы. Это ловушка Трампа, отметил Федоров. США осуществляют реализацию своих целей через конфликт в Европе, где наши угрозы не работают. РФ может угрожать США, но не может угрожать Парижу или Лондону, потому что они не суверенны, а значит, нечувствительны, заявил парламентарий.Мы должны договариваться с США о едином пространстве безопасности с позиции международного права и с позиции ответственности России и США за эту безопасность. То есть тем государствам, которые будут нарушать принцип территориальной целостности, мы с США будем грозить военной силой.Третий пункт – Россия нуждается во внутренних реформах по укреплению суверенитета. Без него не будет второго пункта, резюмировал Федоров. Причина всех проблемУ Трампа своя повестка дня – она направлена в сторону Ближнего Востока и Ирана, то, что давно проиграно, его не интересует. Его не интересуют слабые партнеры – Европа и Украина. В Америке таких не уважают, это "слабаки", рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в отставке Александр Крамаренко."Я бы воздержался от того, чтобы как-то трактовать параметры будущего урегулирования на Украине. Ясно, что это будет двустороннее урегулирование между нами и Киевом. Это должен быть мирный договор, который узаконит новые границы России и постсоветские границы Украины", - заявил он.Архитектура европейской безопасности натоцентрична, и из-за этого все проблемы. Новая администрация США это понимает, отметил Крамаренко.На Западе восстанавливается биполярность, добавил он.Непростые вопросыУкраина является частью стратегических интересов Соединенных Штатов. До Майдана порядка 40% пахотных земель было отдано американским компаниям, привел пример социолог Евгений Копатько. "Американцам нужно получить гарантии закрепления этой территории за собой. Хорошо ли это или плохо для нас покажет время", - отметил он.Копатько выразил категорическое несогласие с тезисом о том, что на Украине возможен какой-либо выгодный для России транзит власти. Антироссийская направленность этой страны будет сохранена, полагает социолог.По словам Копатько, на Украине есть большая фронда действующей власти, вопрос в том, можно ли с ними работать, есть ли запрос в РФ, чтобы вести диалог с этой частью Украины. Еще один вопрос из этого ряда - имеет ли РФ влияние на политические процессы на Украине? Это непростые вопросы, но мы должны их задать, подчеркнул аналитик. Товарищ или враг?Военный эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник рассказал, что в 1999 году он был офицером армии США и их в то время готовили к войне с Россией, все сценарии, которые разыгрывали, были против РФ.Сегодня у власти в США та часть республиканцев, которая смотрит на Россию немного по-другому. Они не хотят прямого столкновения, но думают о том, как использовать Украину против РФ, а РФ – против Китая, отметил он."Намерения американцев согласиться на российские условия – это длинная игра, и нельзя на это смотреть иначе, чем на длинную игру", - сказал Крапивник.Курс на гегемонию в США не изменился. Аналогично американцы будут действовать с Ираном, пытаясь оттянуть от исламской республики Россию, полагает он."Временный товарищ, но долгосрочный враг", - обозначил Крапивник нынешний статус Соединенных Штатов для России.Задача СШАМы находимся в очень интересном историческом моменте, в котором, возможно, наши предыдущие представления о геополитике перестают действовать, мы вступаем на terra incognita, заявил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов."Мир как таковой, или перемирие, не является задачей для США. Это может быть исключительно средством решения других вопросов. С моей точки зрения, США сейчас выходят из украинского конфликта, причем стараются это сделать с минимальными для себя потерями. В прошлых конфликтах это делалось такими же методами, когда сателлиты США принуждались к выгодным для Соединенных Штатов действиям", - сказал он, приведя в пример войну в Корее и во Вьетнаме. Анпилогов считает, что Трампа интересует безболезненный выход США из конфликта на Украине.США будут поддерживать Европу в украинском конфликте, но экономически американцы становятся врагами Европы и будут за ее счет решать вопрос своего следующего технологического перехода, отметил эксперт.Ни Россия, в силу объема своей экономики и закрытости, ни Китай, в силу того, что у него есть собственный проект развития не подходят на эту роль. А вот слабая, разобщенная, увлеченная зеленой повесткой Европа идеально подходит, чтобы ее раздевать, сказал Анпилогов.Углубление раскола в западных странах открывает России возможности, которых никогда у нашей страны не было, подытожил он.О будущем Украины в контексте отношений РФ с США - в материале издания Украина.ру Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, сша, украина, константин затулин, дональд трамп, евгений федоров