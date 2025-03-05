Ловушка Трампа и ближневосточная тень украинского мира. Итоги 5 марта
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Мирные обещания Владимира Зеленского и реакция Москвы на них. Вашингтон назвал условие возобновления военных поставок Киеву. Издание Украина.ру провело пресс-конференцию "Украинского досье". ВС РФ продвигаются на фронте. Германия совершает газовое самоубийство.
Письмо
В среду во время выступления в американском конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. В Кремле на это отреагировали спокойно, обтекаемо заявив, что Москва к диалогу всегда готова, вопрос в деталях.
"Положительно (оцениваю готовность Зеленского к переговорам. - Ред.). Вопрос - с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет добавил, что словам Владимира Зеленского о готовности к переговорам по прекращению военных действий на Украине верить нельзя.
"Он мог вовсе не допустить военного противостояния или же заключить мирное соглашение еще три года назад, но пренебрег мирным диалогом и предпочел путь уничтожения украинского народа. Поэтому пока его слова – это пустая декларация о намерениях и попытка выторговать для себя и своего окружения выгодные условия, в числе которых гарантии личной безопасности и сохранность дивидендов, нажитых на военном конфликте и чужом горе", - заявил Шеремет.
Между тем, Москва не отказывается от давно выверенной позиции: Россию категорически не устраивает заморозка конфликта, который позволит киевскому режиму набраться сил и пойти на новый виток вооруженного противостояния. Речь может идти исключительно об устойчивом мире. А до этого, кажется, еще далеко.
17:27"Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США Американский президент Дональд Трамп использует приостановку военной помощи Украине только как угрозу, которая в момент того, как возымеет действие, может быть отброшена. Поставки ВСУ от Вашингтона могут быть возобновлены, разве что не в полном объеме. Об этом изданию Украина.ру заявил Владимир Васильев
Условие возобновления военной помощи Киеву
Доказательство тому - сегодняшнее заявление советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолца, связавшего реанимацию поставок с ходом мирных переговоров.
"Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры, продвинуться вперед и, по сути, принять меры по укреплению доверия, то президент тщательно рассмотрит вопрос об отмене паузы", - сказал Уолц.
"Переговоры под давлением обстоятельств да еще и с Зеленским, которого Москва уже назвала нелегитимным, - это дипломатическое и политическое унижение России, ее властей и дипломатии. Это даже трудно сейчас представить: Путин за одним столом с Зеленским в его нынешнем состоянии и статусе. Однако США и Европа хитрят и готовы давить. И вот, получается, Украина готова, а Россия нет. Значит, поставки возобновятся", - отметил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своем материале Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным.
Однако, оговорился он, Запад по-прежнему не хочет учитывать ситуацию на полях сражений, где Россия побеждает вне зависимости от того, есть поставки или нет.
Продвижение ВС РФ
Тем временем российские вооруженные силы продолжают дело денацификации и демилитаризации Украины. В среду Минобороны РФ подтвердило информацию об освобождении населенного пункта Привольное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также СМИ написали о зачистке хутора Никольский южнее Малой Локни.
Военкор Евгений Лисицын уточнил, что российские военные выбивают противника из Привольного на Великоновоселовском направлении и полностью зачистили Андреевку на Кураховском.
"На Красноармейском направлении контратаки ВСУ захлебнулись и бои перешли в стадию позиционных. При этом в Удачном и Зверево интенсивность боестолкновений набирает обороты. На Купянском направлении ВС РФ штурмуют окраины Кондрашовки и Голубовки, продвинувшись до 500 метров", - добавил военкор.
"Украинское досье"
Говорили о продвижении ВС РФ и во время пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?", которую 5 марта провели сотрудники издания Украина.ру в рамках спецпроекта "Украинское досье".
В частности, член комитета ГД РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров уверен, что бороться с Россией с помощью прямого конфликта, как уже было при экс-президенте США Джо Байдене, у Вашингтона не получится, он будет действовать другим способом - конфликтом между Европой и Москвой, это ловушка Трампа.
"История о том, что Европа сама конфликтует с Россией - сказка", - отметил Фёдоров.
Поэтому, уверен он, России нужно добивать конфликт в юридической плоскости "верховенства права территориальной целостности по итогам Второй Мировой войны".
"Что будет, если сейчас мы это будем делать? Переговоры будут тянуться бесконечно. Понятно, что мы договоримся по взаимоотношениям, по посольствам, рейсам и тому подобному, но мы не договоримся по главному вопросу, а значит будет продолжаться конфликт. Мало того, открывается перспектива - это и есть ловушка Трампа - потому что никто не отменял амбиций США, да они нас боятся, но это не значит, что они отказались от идеи мировой империи, заложенной в идее "Сделаем Америку снова великой", - резюмировал Фёдоров.
А вот первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что "для Трампа главной проблемой предыдущей администрации в этой истории с Украиной было то, что она заталкивала Россию в отношения с Китаем".
Он добавил, что в американской сделке с Россией по Украине не последним остается также ближневосточный вопрос, и "ценой этому может быть особая позиция Трампа по Украине".
Резюмируя, Затулин отметил, что России при этом нужно в первую очередь думать о своих интересах, ведь послевоенный период будет сложным и достаточно конфронтационным, "потому что Украина как государство останется вопреки многим мнениям, и с ней придется выстраивать отношения".
Газовое самоубийство Германии
Пока в России думают, как сделать Киеву прививку от антироссийского вируса, Берлин, подхватив его, стреляет себе в голову: в среду немецкая газета Bild сообщила, что правительство Германии опасается, что президенты России и США договорятся о поставках газа в Европу, поэтому ищет способы, которые позволят не допустить запуска газопровода "Северный поток-2" ("СП-2").
В материале уточняется, что в правительственных кругах ФРГ знают о "давно ходящих слухах о сделке" Путина и Трампа "по поставкам газа в Европу". И поскольку немецкие власти считают, что это "реалистичный сценарий", то в настоящее время активизирована работа по поиску рычагов, которые повлияют на Россию и США, не дав запустить"СП-2".
Тем временем немецкая промышленность терпит убытки из-за того, что лишилась дешевого российского газа, и концерны ФРГ надеются на возобновление поставок: "Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина.
В истории реанимации "Северных потоков" и американской роли в этом процессе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова. Свои выводы она представила в материале Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".