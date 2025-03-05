https://ukraina.ru/20250305/1061562428.html

Ловушка Трампа и ближневосточная тень украинского мира. Итоги 5 марта

Ловушка Трампа и ближневосточная тень украинского мира. Итоги 5 марта - 05.03.2025 Украина.ру

Ловушка Трампа и ближневосточная тень украинского мира. Итоги 5 марта

Мирные обещания Владимира Зеленского и реакция Москвы на них. Вашингтон назвал условие возобновления военных поставок Киеву. Издание Украина.ру провело... Украина.ру, 05.03.2025

2025-03-05T18:00

2025-03-05T18:00

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Мирные обещания Владимира Зеленского и реакция Москвы на них. Вашингтон назвал условие возобновления военных поставок Киеву. Издание Украина.ру провело пресс-конференцию "Украинского досье". ВС РФ продвигаются на фронте. Германия совершает газовое самоубийство.ПисьмоВ среду во время выступления в американском конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. В Кремле на это отреагировали спокойно, обтекаемо заявив, что Москва к диалогу всегда готова, вопрос в деталях."Положительно (оцениваю готовность Зеленского к переговорам. - Ред.). Вопрос - с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет добавил, что словам Владимира Зеленского о готовности к переговорам по прекращению военных действий на Украине верить нельзя.Между тем, Москва не отказывается от давно выверенной позиции: Россию категорически не устраивает заморозка конфликта, который позволит киевскому режиму набраться сил и пойти на новый виток вооруженного противостояния. Речь может идти исключительно об устойчивом мире. А до этого, кажется, еще далеко.Условие возобновления военной помощи КиевуДоказательство тому - сегодняшнее заявление советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолца, связавшего реанимацию поставок с ходом мирных переговоров."Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры, продвинуться вперед и, по сути, принять меры по укреплению доверия, то президент тщательно рассмотрит вопрос об отмене паузы", - сказал Уолц.Однако, оговорился он, Запад по-прежнему не хочет учитывать ситуацию на полях сражений, где Россия побеждает вне зависимости от того, есть поставки или нет.Продвижение ВС РФТем временем российские вооруженные силы продолжают дело денацификации и демилитаризации Украины. В среду Минобороны РФ подтвердило информацию об освобождении населенного пункта Привольное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также СМИ написали о зачистке хутора Никольский южнее Малой Локни.Военкор Евгений Лисицын уточнил, что российские военные выбивают противника из Привольного на Великоновоселовском направлении и полностью зачистили Андреевку на Кураховском."На Красноармейском направлении контратаки ВСУ захлебнулись и бои перешли в стадию позиционных. При этом в Удачном и Зверево интенсивность боестолкновений набирает обороты. На Купянском направлении ВС РФ штурмуют окраины Кондрашовки и Голубовки, продвинувшись до 500 метров", - добавил военкор."Украинское досье"Говорили о продвижении ВС РФ и во время пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?", которую 5 марта провели сотрудники издания Украина.ру в рамках спецпроекта "Украинское досье".В частности, член комитета ГД РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров уверен, что бороться с Россией с помощью прямого конфликта, как уже было при экс-президенте США Джо Байдене, у Вашингтона не получится, он будет действовать другим способом - конфликтом между Европой и Москвой, это ловушка Трампа."История о том, что Европа сама конфликтует с Россией - сказка", - отметил Фёдоров.Поэтому, уверен он, России нужно добивать конфликт в юридической плоскости "верховенства права территориальной целостности по итогам Второй Мировой войны".А вот первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что "для Трампа главной проблемой предыдущей администрации в этой истории с Украиной было то, что она заталкивала Россию в отношения с Китаем".Он добавил, что в американской сделке с Россией по Украине не последним остается также ближневосточный вопрос, и "ценой этому может быть особая позиция Трампа по Украине".Резюмируя, Затулин отметил, что России при этом нужно в первую очередь думать о своих интересах, ведь послевоенный период будет сложным и достаточно конфронтационным, "потому что Украина как государство останется вопреки многим мнениям, и с ней придется выстраивать отношения".Газовое самоубийство ГерманииПока в России думают, как сделать Киеву прививку от антироссийского вируса, Берлин, подхватив его, стреляет себе в голову: в среду немецкая газета Bild сообщила, что правительство Германии опасается, что президенты России и США договорятся о поставках газа в Европу, поэтому ищет способы, которые позволят не допустить запуска газопровода "Северный поток-2" ("СП-2").В материале уточняется, что в правительственных кругах ФРГ знают о "давно ходящих слухах о сделке" Путина и Трампа "по поставкам газа в Европу". И поскольку немецкие власти считают, что это "реалистичный сценарий", то в настоящее время активизирована работа по поиску рычагов, которые повлияют на Россию и США, не дав запустить"СП-2".Тем временем немецкая промышленность терпит убытки из-за того, что лишилась дешевого российского газа, и концерны ФРГ надеются на возобновление поставок: "Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина.В истории реанимации "Северных потоков" и американской роли в этом процессе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова. Свои выводы она представила в материале Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".

https://ukraina.ru/20250305/1061562325.html

https://ukraina.ru/20250305/1061559144.html

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Марина Полякова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

эксклюзив, украина, новости, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, госдума, bild, северный поток-2